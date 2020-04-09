if(true) - страница 5
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ну не совсем ошибаюсь, Си-подобные языки да есть, но они привязаны к конкретным компиляторам, в основном к компиляторам поставляемыми с контроллерами
В визуал студии спокойно компилится на Си
В настройках проекта выставляешь параметр как компилировать, в Си или С++
В визуал студии спокойно компилится на Си
В настройках проекта выставляешь параметр как компилировать, в Си или С++
это другой разговор, сейчас о возможностях языка будет корректнее говорить о самом компиляторе
это другой разговор, сейчас о возможностях языка будет корректнее говорить о самом компиляторе
В визуал студии для Си, есть дефайн BOOL, который расширяется в int
Примочка мелкомягких ))
ну не совсем ошибаюсь, Си-подобные языки да есть, но они привязаны к конкретным компиляторам, в основном к компиляторам поставляемыми с контроллерами
но я поклонник софта от Майкрософт, если у них есть bool , значит он есть https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/bool-cpp?view=vs-2019
ЗЫ: гугл нашел C bool
ну хоть такой bool есть )))
понятное дело у С++ есть bool, а у Си нет. Я просто его изучаю сейчас и послезавтра будет экзамен по Си. Так что я в теме.
Да, правильно, Си сейчас больше используется для железа. Приложения для видны на нем не пишут. Но это не делает его менее востребованным.
Удивительно, но он скоро обгонит Джаву по популярности и выйдет на первое место
понятное дело у С++ есть bool, а у Си нет. Я просто его изучаю сейчас и послезавтра будет экзамен по Си. Так что я в теме.
Да, правильно, Си сейчас больше используется для железа. Приложения для видны на нем не пишут. Но это не делает его менее востребованным.
Удивительно, но он скоро обгонит Джаву по популярности и выйдет на первое место
Успехов на экзамене. С вашим уровнем подготовки до Си, вы его в лёгкую сдадите.
В Си же нет не чего замудрённого, как мне кажется чёткость языка, его делает простым в понимании.
Не то что интерпретаторные не типизированные языки, которые написаны на том же Си )) где всё скрыто от разработчика.
Язык Python написан на Си. Карл! )) Это ещё один повод, чтоб запилить библиотеку интеграции с Py.
А вы не задумывались почему на Си пишут для железа? Быстрый он для этого дела просто.
А в нашем деле тоже очень важна скорость. И я не исключаю, что язык МQL написан именно на Си, с ассемблерной оптимизацией.
Почему так думаю, потому что дизайн приложения не как не меняется практически с рождения.
Заюзана некая GUI библиотека для Си, в купе с окнами мелкомягких.
Есть гуйки для Си, как то интересовался поиском, и дизайн терминала очень похож на Сишную библиотеку.
Эта библиотека и не даёт свободу архитекторам, в силу своей Сишной ограниченности.
Но тут не красота приоритет, а скорость.
Успехов на экзамене. С вашим уровнем подготовки до Си, вы его в лёгкую сдадите.
В Си же нет не чего замудрённого, как мне кажется чёткость языка, его делает простым в понимании.
Не то что интерпретаторные не типизированные языки, которые написаны на том же Си )) где всё скрыто от разработчика.
Язык Python написан на Си. Карл! )) Это ещё один повод, чтоб запилить библиотеку интеграции с Py.
А вы не задумывались почему на Си пишут для железа? Быстрый он для этого дела просто.
А в нашем деле тоже очень важна скорость. И я не исключаю, что МТ5 написан именно на Си, с ассемблерной оптимизацией.
Почему так думаю, потому что дизайн приложения не как не меняется практически с рождения.
Заюзана некая GUI библиотека для Си, в купе с окнами мелкомягких. Есть гуйки для Си, как то интересовался поиском.
Эта библиотека и не даёт свободу архитекторам, в силу своей Сишной ограниченности.
Но тут не красота приоритет, а скорость.
Спасибо.
Да, действительно, в Си нет ничего сложного. Ни ООП, ни классов. Но есть указатели. Из-за этого современные программисты, которые начинали с Питона, с Джавы и т.д. считают Си - что-то очень заумное для ботаников. И вообще выстрелом в ногу.
Мне казалось, что я хорошо могу работать с указателями, но учась, понял, что мой уровень был очень низкий. С помощью указателей можно делать такие чудеса. Покруче ООП.
Да, Си самый быстрый язык. Думаю, что даже Ассемблер не сможет с ним тягаться из-за мощного оптимизирующего компилятора.
Но больше всего мяня удивила скорость Java. Java быстрее MQL5, и медленнее Си всего на процентов 10-40%. В некоторых случаях даже быстрее. И это не смотря на то, что Java "типа" интерпретатор (по факту это, конечно же, не совсем интерпретатор в привычном смысле). Да нужна Java-машина, но зато исполняемый java байт-код очень компактный. Думаю, не многие знают, что многие самые продвинутые IDE написаны именно на Java (IntelliJ IDEA, NetBeans, Eclipse).
Но хочу сказать, что MQL5 очень классный язык. Мне ни в одном языке так не комфортно, как с ним. Словно взял от многих языков самое лучшее. Да, пока много багов, но это лишь признак бурного развития и это попровимое дело.
языка С нет давно, в С++ точно bool был
А язык Си и не знает, что его нет, активно развивается - С99, С11, С18, С2х
C2x is an informal name for the next (after С18) major C language standard revision.
It is not expected to be voted on until 2021.
Не очень кумиров избрали, если у них microsoft specific на microsoft specific, не стоит этим г..... пользоваться. Скорее исчезнут мелкомягкие со своими кривыми поделками, чем он, учитывая огромную массу сишных библиотек.
Юзать стоит приличные компиляторы - gcc, clang, они следуют стандартам.
Не знаю...
На мой взгляд, и подобные "пустые" блоки, и "бесконечные циклы" (хоть на for, хоть на while) - это плохой стиль программирования, опасный потенциально тяжело вычисляемыми ошибками.
Оператор проверки условия цикла должен быть не бессмысленен, а нести какую-то нагрузку. Если у нас "бесконечный цикл" - значит, внутри есть какие-то дополнительные выходы, break'и - и они далеко не всегда с очевидны. Оператор break, кстати, мне тоже не нравится - в цикле всегда использую оператор continue.
А уж как тут говорилось обфускация кода - это вобще ребячество... Собрались, блин, великие программисты-копирасты, боящиеся, что их код кто-то будет продавать или извлекать миллионные суммы другим способом... Гордыня - один из смертных грехов !
Vict:
Скорее исчезнут мелкомягкие со своими кривыми поделками, чем он, учитывая огромную массу сишных библиотек.
Одна история:
есть оконный менеджер Way Cooler, его начали делать на новомодном Rust'e. Но столкнувшись с Си'шным миром, и наевшись кактусов, было принято решение переписать всё на Си http://way-cooler.org/blog/2019/04/29/rewriting-way-cooler-in-c.html. Как бы посыл у него такой: "если нужно переписать всё на свете, чтобы тупо не писать на Си, то оно того не стоит, лучше потратить время на что-то другое".