if(true) - страница 4

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Nikolai Semko:

вечный цикл на if(true) не построишь. А while(true) это совсем другая история, которой я активно пользуюсь. Точнее предпочитаю for(;;) по причине более короткой записи.

Коль скоро предпочитаешь for, то эта история как раз твоя. 

 
Алексей Тарабанов:

Не обучен

Сейчас очень умные компиляторы.

 
Roman:

Тип bool предназначен для хранения логических значений true (истина) или false (ложь), числовое представление которых 1 или 0
Машинный код состоит из 1 и 0
1 истина
0 ложь
Логический тип bool, это обёртка над целочисленным типом. 

Не совсем так.

Для не-bool типов false только в случае если значение равно нулю. Во всех иных случаях - true.

Т.е., не обязательно только 1. Может быть true любое значение, отличное от нуля.

 
Artyom Trishkin:

Нет, не так.

false только в случае если значение равно нулю. Во всех иных случаях - true.

Т.е., не обязательно только 1. Может быть true любое значение, отличное от нуля.

Да, совершенно верно. Не стал дальше комментировать справку.
1 и 0 был для сравнения с машинным кодом, для понимания.

 
Artyom Trishkin:

Не совсем так.

Для не-bool типов false только в случае если значение равно нулю. Во всех иных случаях - true.

Т.е., не обязательно только 1. Может быть true любое значение, отличное от нуля.

Чисто для справки:
Между прочим в языке Си нет типа bool. В нем как раз используют int или char, когда 0 - false, а остальное true

А в Java вариант if(1) или if(0) не прокатит, т.к. нужен только тип boolean.

 
Nikolai Semko:

Чисто для справки:
Между прочим в языке Си нет типа bool. В нем как раз используют int или char, когда 0 - false, а остальное true

А в Java вариант if(1) или if(0) не прокатит, т.к. нужен только тип boolean.

языка С нет давно, в С++ точно bool был

 
Igor Makanu:

языка С нет давно, в С++ точно bool был

здесь ты Игорь мощно ошибаешься.
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
Очень много требуется программистов на Си, больше чем на С++


 
Dmitry Fedoseev:

Сейчас очень умные компиляторы.

Да и мы с тобою вроде пока ничего. 

 
Igor Makanu:

языка С нет давно, в С++ точно bool был

Я на Си dll-ки пишу ))
На Си пишут драйвера, контроллеры всякие в электронике.

 
Nikolai Semko:

здесь ты Игорь мощно ошибаешься.
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
Очень много требуется программистов на Си, больше чем на С++


ну не совсем ошибаюсь, Си-подобные языки да есть, но они привязаны к конкретным компиляторам, в основном к компиляторам поставляемыми с контроллерами

но я поклонник софта от Майкрософт, если у них есть bool  , значит он есть https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/bool-cpp?view=vs-2019

ЗЫ: гугл нашел C bool

typedef enum { false, true } bool;

ну хоть такой bool есть )))

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