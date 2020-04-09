if(true) - страница 4
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вечный цикл на if(true) не построишь. А while(true) это совсем другая история, которой я активно пользуюсь. Точнее предпочитаю for(;;) по причине более короткой записи.
Коль скоро предпочитаешь for, то эта история как раз твоя.
Не обучен
Сейчас очень умные компиляторы.
Тип bool предназначен для хранения логических значений true (истина) или false (ложь), числовое представление которых 1 или 0
Машинный код состоит из 1 и 0
1 истина
0 ложь
Логический тип bool, это обёртка над целочисленным типом.
Не совсем так.
Для не-bool типов false только в случае если значение равно нулю. Во всех иных случаях - true.
Т.е., не обязательно только 1. Может быть true любое значение, отличное от нуля.
Нет, не так.
false только в случае если значение равно нулю. Во всех иных случаях - true.
Т.е., не обязательно только 1. Может быть true любое значение, отличное от нуля.
Да, совершенно верно. Не стал дальше комментировать справку.
1 и 0 был для сравнения с машинным кодом, для понимания.
Не совсем так.
Для не-bool типов false только в случае если значение равно нулю. Во всех иных случаях - true.
Т.е., не обязательно только 1. Может быть true любое значение, отличное от нуля.
Чисто для справки:
Между прочим в языке Си нет типа bool. В нем как раз используют int или char, когда 0 - false, а остальное true
А в Java вариант if(1) или if(0) не прокатит, т.к. нужен только тип boolean.
Чисто для справки:
Между прочим в языке Си нет типа bool. В нем как раз используют int или char, когда 0 - false, а остальное true
А в Java вариант if(1) или if(0) не прокатит, т.к. нужен только тип boolean.
языка С нет давно, в С++ точно bool был
языка С нет давно, в С++ точно bool был
здесь ты Игорь мощно ошибаешься.
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
Очень много требуется программистов на Си, больше чем на С++
Сейчас очень умные компиляторы.
Да и мы с тобою вроде пока ничего.
языка С нет давно, в С++ точно bool был
Я на Си dll-ки пишу ))
На Си пишут драйвера, контроллеры всякие в электронике.
здесь ты Игорь мощно ошибаешься.
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
Очень много требуется программистов на Си, больше чем на С++
ну не совсем ошибаюсь, Си-подобные языки да есть, но они привязаны к конкретным компиляторам, в основном к компиляторам поставляемыми с контроллерами
но я поклонник софта от Майкрософт, если у них есть bool , значит он есть https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/bool-cpp?view=vs-2019
ЗЫ: гугл нашел C bool
ну хоть такой bool есть )))