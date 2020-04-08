Определение ТРЕНДА... Какой график является приоритетным?...

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Пример определения тренда на недельном графике:


 
Serqey Nikitin:

Пример определения тренда на недельном графике:


Вообще-то зависит еще от планов предпочитаемой стратегии. Старшие направления безусловно нужно учитывать. Но если человек предпочтительно стремится к интрадею, то у него больше в почете Н4, Н1, а то и М5. Если же при интрадей-трейдинге опираться на недельные тенденции, то можно реально не в ту сторону открыться при том, что основное направление выбрано правильно. Я за последние недели видел отдельные счета на которых в рамках 50-100 пунктов движений, сливаются депозиты. 

Могу добавить, что сам я открываю дневной и недельный ТФ лишь чтобы сверяться по ним относительно важных уровней. В остальном, я учитываю более мелкие ТФ.
 
Vitaliy Maznev:

Вообще-то зависит еще от планов предпочитаемой стратегии.

Давайте подумаем...

НА РЫНКЕ есть ТРЕНД...  Какую-либо стратегию мы будем использовать, тренд на рынке от этого не изменится...

Приоритеты здесь понятны: первичен тренд, а все остальное вторично... ( субъективно )...

 
Serqey Nikitin:

Давайте подумаем...

НА РЫНКЕ есть ТРЕНД...  Какую-либо стратегию мы будем использовать, тренд на рынке от этого не изменится...

Приоритеты здесь понятны: первичен тренд, а все остальное вторично... ( субъективно )...

Логика железная. Но и тренд не вечен. И первым делом некоторые коррекции, которые могут затем перейти в смену тренда, проще определить по более младшим ТФ. Так что, если говорить о приоритетных ТФ, то для меня это от М15 до Н1. А вот если затяжной флэт, тогда я уже больше смотрю на старшие ТФ. Зависит и от ситуации тоже.

 
Еще пример: вот я по GBP/USD работаю. Многие ждут коррекцию вниз. И я поочередно определяю пределы этой коррекции по индикаторам начиная с М15 и заканчивая Н4. Если все эти пределы будут пробиты, то вероятно это будет уже смена тренда. Если же сейчас глянуть по фунту на недельный или дневной ТФ, то таких мелочей там заметить практически нереально. А эти мелочи имеют диапазон в сотни пунктов по 4х-знаку. Так что, от конкретного расклада зависит многое.
 
Vitaliy Maznev:

Логика железная. Но и тренд не вечен. И первым делом некоторые коррекции, которые могут затем перейти в смену тренда, проще определить по более младшим ТФ. Так что, если говорить о приоритетных ТФ, то для меня это от М15 до Н1. А вот если затяжной флэт, тогда я уже больше смотрю на старшие ТФ. Зависит и от ситуации тоже.

Да, Ваш подход понятен: на рынке ценовая пила будет всегда...  Но все трейдеры в этой ценовой пиле определяют для себя тренд по своему, так как сильные откаты определяют как развороты тренда...   Но это все субъективные моменты, и на сам тренд никакого влияния не оказывают...

В этом случае основную роль играет "жадность"  - взять мах из ценовой пилы...

Но если подходить с точки зрения надежности торговли, то определение тренда лучше всего проводить на больших графиках...

 
Serqey Nikitin:

Но если подходить с точки зрения надежности торговли, то определение тренда лучше всего проводить на больших графиках...

Я с вами согласен. Но здесь более старшие ТФ никак не влияют на надежность. Причем да, каждый определяет тренд субъективно. Для кого и 10 пунктов - тренд. А кому и 500 пунктов - флэт.

Но вы гляньте по тому же GBP/USD ТФ. На месяце  старшая тенденция нисходящая; на неделе - тоже; а на дневке уже ближе к восходящей. В целом же сейчас ситуация неопределенная и большинство ждут прорыва диапазона в ту или иную сторону. В такой ситуации как будете торговать?

Я полагаю, что если исходить исключительно из ваших взглядов, то сейчас по GBP/USD вообще лучше не торговать. Но если торговать все-же хочется, то приоритетными станут более мелкие ТФ.

Я понимаю, что отдельные трейдеры имея огромные суммы, могут позволить себе не торговать месяц-два или даже больше. Если же вы провайдер сигналов или другого типа трейдер, для которого регулярность торговли так же имеет значение, то для вас конкретно в текущей ситуации, приоритетными будут младшие ТФ.

 

Приоритетный - тот который вам больше нравится,

мне нравится тиковый.

 
Vitaliy Maznev:


Но вы гляньте по тому же GBP/USD ТФ. На месяце  старшая тенденция нисходящая; на неделе - тоже; а на дневке уже ближе к восходящей.


Как раз об этом и опрос:   найти оптимальный график для определения направления тренда...


Пока тренд вверх...

 
Не важно, что делает рынок, важно что в этом рынке делаете вы. Поэтому "кому и кобыла невеста" (с) и тренд можно определить да хоть на тиковом графике.  Вот на графике выше якобы тренд вверх. Может быть. Но судя по выставленному стопу автор считает что начался он 3-4 свечки назад. Почему это тренд? непонятно. Если за начало тренда считать минимум левее на графике то как бы туда и стоп. А если это 50% коррекция от падения и продолжится даунтренд? Вобщем картинки не значат вообще ничего. Только реальные позиции, стопы, размеры депозита. Какой кстати у вас размер депозита на позицию в 3.7 лота? Лет 10 назад тут шутили в стиле "тренд вверх, потому что я купил". Надеюсь это не подобный случай )))
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