Определение ТРЕНДА... Какой график является приоритетным?...
Пример определения тренда на недельном графике:
Вообще-то зависит еще от планов предпочитаемой стратегии. Старшие направления безусловно нужно учитывать. Но если человек предпочтительно стремится к интрадею, то у него больше в почете Н4, Н1, а то и М5. Если же при интрадей-трейдинге опираться на недельные тенденции, то можно реально не в ту сторону открыться при том, что основное направление выбрано правильно. Я за последние недели видел отдельные счета на которых в рамках 50-100 пунктов движений, сливаются депозиты.Могу добавить, что сам я открываю дневной и недельный ТФ лишь чтобы сверяться по ним относительно важных уровней. В остальном, я учитываю более мелкие ТФ.
Вообще-то зависит еще от планов предпочитаемой стратегии.
Давайте подумаем...
НА РЫНКЕ есть ТРЕНД... Какую-либо стратегию мы будем использовать, тренд на рынке от этого не изменится...
Приоритеты здесь понятны: первичен тренд, а все остальное вторично... ( субъективно )...
Давайте подумаем...
НА РЫНКЕ есть ТРЕНД... Какую-либо стратегию мы будем использовать, тренд на рынке от этого не изменится...
Приоритеты здесь понятны: первичен тренд, а все остальное вторично... ( субъективно )...
Логика железная. Но и тренд не вечен. И первым делом некоторые коррекции, которые могут затем перейти в смену тренда, проще определить по более младшим ТФ. Так что, если говорить о приоритетных ТФ, то для меня это от М15 до Н1. А вот если затяжной флэт, тогда я уже больше смотрю на старшие ТФ. Зависит и от ситуации тоже.
Логика железная. Но и тренд не вечен. И первым делом некоторые коррекции, которые могут затем перейти в смену тренда, проще определить по более младшим ТФ. Так что, если говорить о приоритетных ТФ, то для меня это от М15 до Н1. А вот если затяжной флэт, тогда я уже больше смотрю на старшие ТФ. Зависит и от ситуации тоже.
Да, Ваш подход понятен: на рынке ценовая пила будет всегда... Но все трейдеры в этой ценовой пиле определяют для себя тренд по своему, так как сильные откаты определяют как развороты тренда... Но это все субъективные моменты, и на сам тренд никакого влияния не оказывают...
В этом случае основную роль играет "жадность" - взять мах из ценовой пилы...
Но если подходить с точки зрения надежности торговли, то определение тренда лучше всего проводить на больших
графиках...
Но если подходить с точки зрения надежности торговли, то определение тренда лучше всего проводить на больших
графиках...
Я с вами согласен. Но здесь более старшие ТФ никак не влияют на надежность. Причем да, каждый определяет тренд субъективно. Для кого и 10 пунктов - тренд. А кому и 500 пунктов - флэт.
Но вы гляньте по тому же GBP/USD ТФ. На месяце старшая тенденция нисходящая; на неделе - тоже; а на дневке уже ближе к восходящей. В целом же сейчас ситуация неопределенная и большинство ждут прорыва диапазона в ту или иную сторону. В такой ситуации как будете торговать?
Я полагаю, что если исходить исключительно из ваших взглядов, то сейчас по GBP/USD вообще лучше не торговать. Но если торговать все-же хочется, то приоритетными станут более мелкие ТФ.
Я понимаю, что отдельные трейдеры имея огромные суммы, могут позволить себе не торговать месяц-два или даже больше. Если же вы провайдер сигналов или другого типа трейдер, для которого регулярность торговли так же имеет значение, то для вас конкретно в текущей ситуации, приоритетными будут младшие ТФ.
Приоритетный - тот который вам больше нравится,
мне нравится тиковый.
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