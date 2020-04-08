Определение ТРЕНДА... Какой график является приоритетным?... - страница 2
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Не важно, что делает рынок, важно что в этом рынке делаете вы. Поэтому "кому и кобыла невеста" (с)
Да, Вы правы! Именно поэтому, что делают как кому левая пятка посоветовала, так мало действительно успешных трейдеров...
"Поэтому "кому и кобыла невеста" (с)" - я это оценил..., как раз по теме...
Те кто пипсует с профитом 1-3 п, тренд определяет по М1. Почему в опросе М1 нет?
Пипсуют или скальпируют по "ценовой пиле", но к тренду она имеет отношение косвенное... , такое же как и сама по себе цена...
Цена или "ценовая пила" были , есть и будут всегда... А текущее состояние рынка: тренд, или откат, или флэт - уже нужно предметно разбираться...
Пипсуют или скальпируют по "ценовой пиле", но к тренду она имеет отношение косвенное... , такое же как и сама по себе цена...
Цена или "ценовая пила" были , есть и будут всегда... А текущее состояние рынка: тренд, или откат, или флэт - уже нужно предметно разбираться...
Вот, пожалуйста, пипсовка по тренду на М1. И тренд индицируется и сигналы показаны по тренду. А вы считаете, что на М1 трендов нет. Всё зависит от стиля торговли. Если человек пипсует с целями 1-5 п, так ему и на другой ТФ лезть не нужно, достаточно ТФ М1.
Вот, пожалуйста, пипсовка по тренду на М1. И тренд индицируется и сигналы показаны по тренду. А вы считаете, что на М1 трендов нет. Всё зависит от стиля торговли. Если человек пипсует с целями 1-5 п, так ему и на другой ТФ лезть не нужно, достаточно ТФ М1.
Это мелкое колебание цены в 25 пунктов может быть и в откате и во флэте...
Еще раз повторяю: Тренд на РЫНКЕ, а на графике - субъективная визуализация... ( что вижу, то и пою )...
Как раз об этом и опрос: найти оптимальный график для определения направления тренда...
Пока тренд вверх...
Которого тренда? Недельного, месячного, дневного? Вы не понимаете и не хотите понимать главное - причину формирования тренда. Отчего цена просто не болтается на 2-3 спреда туда-сюда, это ведь оптимально для спекулянтов.
Добавлю. Вот два графика определения недельного тренда. На Н1 и М15. Найдите 2 отличия. Могу нарисовать тем же индикатором на М1. На Н4 будут ошибки из-за загрубления данных, хотя результат изменится мало. На W1 система станет неприменимой.
Добавлю. Вот два графика определения недельного тренда. На Н1 и М15. Найдите 2 отличия. Могу нарисовать тем же индикатором на М1. На Н4 будут ошибки из-за загрубления данных, хотя результат изменится мало. На W1 система станет неприменимой.
Ну да...
Вы НАРИСОВАЛИ две линии на мелких графиках и УТВЕРЖДАЕТЕ, что ОПРЕДЕЛИЛИ тренд на РЫНКЕ...?
А почему такая уверенность? Может это все-лишь СИЛЬНЫЙ ОТКАТ , и через некоторое время тренд вниз продолжится?
Без подтверждения разворота на больших графиках, говорить о развороте тренда РАНО...!
Если Вы работаете на ОТКАТАХ, то это Ваше право, но риски при этом будут на порядок выше, чем при работе по тренду...
ПОНИМАНИЕ о правильном построении тренда сильно увеличивает надежность трендследящей стратегии!
И лучше всего, если разворот тренда будет определяться автоматически , с применением математики, без участия Ваших шаловливых ручек и наскальной живописи.
Ну да...
Вы НАРИСОВАЛИ две линии на мелких графиках и УТВЕРЖДАЕТЕ, что ОПРЕДЕЛИЛИ тренд на РЫНКЕ...?
А почему такая уверенность? Может это все-лишь СИЛЬНЫЙ ОТКАТ , и через некоторое время тренд вниз продолжится?
Без подтверждения разворота на больших графиках, говорить о развороте тренда РАНО...!
Если Вы работаете на ОТКАТАХ, то это Ваше право, но риски при этом будут на порядок выше, чем при работе по тренду...
ПОНИМАНИЕ о правильном построении тренда сильно увеличивает надежность трендследящей стратегии!
И лучше всего, если разворот тренда будет определяться автоматически , с применением математики, без участия Ваших шаловливых ручек и наскальной живописи.
Важен результат торговли, а не какого цвета у вас кошка.
Важен результат торговли, а не какого цвета у вас кошка.