Определение ТРЕНДА... Какой график является приоритетным?... - страница 2

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Mikhail Chistyakov:
Не важно, что делает рынок, важно что в этом рынке делаете вы. Поэтому "кому и кобыла невеста" (с)

Да, Вы правы!    Именно поэтому, что делают  как кому левая пятка посоветовала, так мало действительно успешных трейдеров... 

"Поэтому "кому и кобыла невеста" (с)" -   я это оценил..., как раз по теме...

 
  Те кто пипсует с профитом 1-5 п, тренд определяет по М1. Почему в опросе М1 нет?   
 
khorosh:
  Те кто пипсует с профитом 1-3 п, тренд определяет по М1. Почему в опросе М1 нет?   

Пипсуют или скальпируют по "ценовой пиле", но к тренду она имеет отношение косвенное... , такое же как и сама по себе цена...

Цена или "ценовая пила" были , есть и будут всегда... А текущее состояние рынка: тренд, или откат, или флэт - уже нужно предметно разбираться...

 
Serqey Nikitin:

Пипсуют или скальпируют по "ценовой пиле", но к тренду она имеет отношение косвенное... , такое же как и сама по себе цена...

Цена или "ценовая пила" были , есть и будут всегда... А текущее состояние рынка: тренд, или откат, или флэт - уже нужно предметно разбираться...

Вот, пожалуйста, пипсовка по тренду на М1. И тренд индицируется и сигналы показаны по тренду. А вы считаете, что на М1 трендов нет. Всё зависит от стиля торговли. Если человек пипсует с целями 1-5 п, так ему и на другой ТФ лезть не нужно, достаточно ТФ М1.


 
khorosh:

Вот, пожалуйста, пипсовка по тренду на М1. И тренд индицируется и сигналы показаны по тренду. А вы считаете, что на М1 трендов нет. Всё зависит от стиля торговли. Если человек пипсует с целями 1-5 п, так ему и на другой ТФ лезть не нужно, достаточно ТФ М1.


Это  мелкое колебание цены в 25 пунктов может быть и в откате и во флэте...

Еще раз повторяю:  Тренд на РЫНКЕ, а  на графике - субъективная визуализация... ( что вижу, то и пою )...

 
Serqey Nikitin:

Как раз об этом и опрос:   найти оптимальный график для определения направления тренда...


Пока тренд вверх...

Которого тренда? Недельного, месячного, дневного? Вы не понимаете и не хотите понимать главное - причину формирования тренда. Отчего цена просто не болтается на 2-3 спреда туда-сюда, это ведь оптимально для спекулянтов. 

 

Добавлю. Вот  два графика определения недельного тренда. На Н1 и М15. Найдите 2 отличия. Могу нарисовать тем же индикатором на М1. На Н4 будут ошибки из-за загрубления данных, хотя результат изменится мало. На W1 система станет неприменимой. 


 
Алексей Тарабанов:

Добавлю. Вот  два графика определения недельного тренда. На Н1 и М15. Найдите 2 отличия. Могу нарисовать тем же индикатором на М1. На Н4 будут ошибки из-за загрубления данных, хотя результат изменится мало. На W1 система станет неприменимой. 


Ну да...

Вы НАРИСОВАЛИ две линии на мелких графиках и УТВЕРЖДАЕТЕ, что ОПРЕДЕЛИЛИ тренд на РЫНКЕ...?

А почему такая уверенность?  Может это все-лишь СИЛЬНЫЙ ОТКАТ , и через некоторое время тренд вниз продолжится?

Без подтверждения разворота на больших графиках, говорить о развороте тренда РАНО...!

Если Вы работаете на ОТКАТАХ, то это Ваше право, но риски при этом будут на порядок выше, чем при работе по тренду...

ПОНИМАНИЕ о правильном построении тренда  сильно увеличивает надежность трендследящей стратегии!

И лучше всего, если разворот тренда будет определяться автоматически , с применением математики, без участия Ваших шаловливых ручек и наскальной живописи.

 
Serqey Nikitin:

Ну да...

Вы НАРИСОВАЛИ две линии на мелких графиках и УТВЕРЖДАЕТЕ, что ОПРЕДЕЛИЛИ тренд на РЫНКЕ...?

А почему такая уверенность?  Может это все-лишь СИЛЬНЫЙ ОТКАТ , и через некоторое время тренд вниз продолжится?

Без подтверждения разворота на больших графиках, говорить о развороте тренда РАНО...!

Если Вы работаете на ОТКАТАХ, то это Ваше право, но риски при этом будут на порядок выше, чем при работе по тренду...

ПОНИМАНИЕ о правильном построении тренда  сильно увеличивает надежность трендследящей стратегии!

И лучше всего, если разворот тренда будет определяться автоматически , с применением математики, без участия Ваших шаловливых ручек и наскальной живописи.

Важен результат торговли, а не какого цвета у вас кошка. 

 
khorosh:

Важен результат торговли, а не какого цвета у вас кошка. 

Похвально, что Вы понимаете то, что кривые ручки могут принести намного больше вреда, чем пользы...
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