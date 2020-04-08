Определение ТРЕНДА... Какой график является приоритетным?... - страница 3
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Что бы Вас ясно понимать, выставил 3 картинки.
На какой картинке по вашей версии считается тренд, а на какой нет. Это важно, что бы понимать друг друга. Иначе около тренда , как в притче о слепых около слона.
1.
2.
3.
Далеко не будем ходить.)
А как определить, куда смотрит тренд в данном случае??? График то дневной. Не шуточки.)
Что бы Вас ясно понимать, выставил 3 картинки.
На какой картинке по вашей версии считается тренд, а на какой нет. Это важно, что бы понимать друг друга. Иначе около тренда , как в притче о слепых около слона.
1.
2.
3.
Давайте определимся...
Лично я определяю тренд по своей методике ( с тремя авторскими индикаторами ).
Делать анализ без индикаторов - можно, но очень не удобно..., и самое главное - возможны ошибки...
Если Вас интересует мое мнение, то задайте пару и таймфреймы, и я покажу результаты по моей методике...
Давайте определимся...
Лично я определяю тренд по своей методике ( с тремя авторскими индикаторами ).
Делать анализ без индикаторов - можно, но очень не удобно..., и самое главное - возможны ошибки...
Если Вас интересует мое мнение, то задайте пару и таймфреймы, и я покажу результаты по моей методике...
Давайте поразмышляем над EURUSD D1.
Далеко не будем ходить.)
А как определить, куда смотрит тренд в данном случае??? График то дневной. Не шуточки.)
Анализ:
Все три индикатора показывают - тренд вниз...
Текущий анализ - тренд вниз.
Анализ:
Все три индикатора показывают - тренд вниз...
Текущий анализ - тренд вниз.
Понял. Вы не рассматриваете тренд как определенный набор волн, а используете индикаторы.
С моей точки зрения, в данном случае тренд можно рассматривать как не определенный. Так называемый паттерн брильянт.
У Вас даже опережающий индикатор показал разворот вверх.
Тренд не определен. Он сжимается.
Игра с ослаблением валют только начинается. Нас ждет великая гиперинфляция в фиантных деньгах.
Скоро будет весело на рынках.
Понял. Вы не рассматриваете тренд как определенный набор волн, а используете индикаторы.
С моей точки зрения, в данном случае тренд можно рассматривать как не определенный. Так называемый паттерн брильянт.
У Вас даже опережающий индикатор показал разворот вверх.
Тренд не определен. Он сжимается.
Игра с ослаблением валют только начинается. Нас ждет великая гиперинфляция в фиантных деньгах.
Скоро будет весело на рынках.
Волновой анализ - ПРЕДСКАЗЫВАЕТ волны, которые в реале редко когда совпадают с прогнозом.
Моя методика просчитывает ТЕКУЩЕЕ состояние рынка..., и при появлении сигнала открывает ( или закрывает ) позицию...
Поэтому моя методика позволяет получить 100% положительный результат ( при консервативных настройках )...