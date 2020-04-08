Определение ТРЕНДА... Какой график является приоритетным?... - страница 3

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Serqey Nikitin:
 ...

Что бы Вас ясно понимать, выставил 3 картинки. 

На какой картинке по вашей версии считается тренд, а на какой нет. Это важно, что бы понимать друг друга. Иначе около тренда , как в притче о слепых около слона.

1.

TR1

2.

TR2 

3.

TR3

 

Далеко не будем ходить.) 

А как определить, куда смотрит тренд в данном случае??? График то дневной. Не шуточки.)

TR4

 
Uladzimir Izerski:

Что бы Вас ясно понимать, выставил 3 картинки. 

На какой картинке по вашей версии считается тренд, а на какой нет. Это важно, что бы понимать друг друга. Иначе около тренда , как в притче о слепых около слона.

1.

2.

3.


Давайте определимся...

Лично я определяю тренд по своей методике ( с тремя авторскими индикаторами ).

Делать анализ без индикаторов - можно, но очень не удобно..., и самое главное - возможны ошибки...


Если Вас интересует мое мнение, то задайте пару и таймфреймы, и я покажу результаты по моей методике...

 
Serqey Nikitin:

Давайте определимся...

Лично я определяю тренд по своей методике ( с тремя авторскими индикаторами ).

Делать анализ без индикаторов - можно, но очень не удобно..., и самое главное - возможны ошибки...


Если Вас интересует мое мнение, то задайте пару и таймфреймы, и я покажу результаты по моей методике...

Давайте поразмышляем над EURUSD D1.

 
Uladzimir Izerski:

Далеко не будем ходить.) 

А как определить, куда смотрит тренд в данном случае??? График то дневной. Не шуточки.)


Анализ:

Все три индикатора показывают - тренд вниз...

Текущий анализ - тренд вниз.

 
Serqey Nikitin:

Анализ:

Все три индикатора показывают - тренд вниз...

Текущий анализ - тренд вниз.

Понял. Вы не рассматриваете тренд как определенный набор волн, а используете индикаторы.

С моей точки зрения, в данном случае тренд можно рассматривать как не определенный. Так называемый паттерн брильянт.

У Вас даже опережающий индикатор показал разворот вверх.

Тренд не определен. Он сжимается.

Игра с ослаблением валют только начинается. Нас ждет великая гиперинфляция в фиантных деньгах.

Скоро будет весело на рынках.

 
Uladzimir Izerski:

Понял. Вы не рассматриваете тренд как определенный набор волн, а используете индикаторы.

С моей точки зрения, в данном случае тренд можно рассматривать как не определенный. Так называемый паттерн брильянт.

У Вас даже опережающий индикатор показал разворот вверх.

Тренд не определен. Он сжимается.

Игра с ослаблением валют только начинается. Нас ждет великая гиперинфляция в фиантных деньгах.

Скоро будет весело на рынках.

Волновой анализ - ПРЕДСКАЗЫВАЕТ волны, которые в реале редко когда совпадают с прогнозом.

Моя методика просчитывает ТЕКУЩЕЕ состояние рынка..., и при появлении сигнала открывает ( или закрывает ) позицию...

Поэтому моя методика позволяет получить 100% положительный результат ( при консервативных настройках )...

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