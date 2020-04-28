Странная работа iLowest в индикаторе
- Эксперт на MQL5 по логике торговли как в MetaTrader 4
- MA по определенному временному периоду
- "Стелла"... думаю, она вам понравится.
Пишу индикатор. Не буду вдаваться в подробности для чего, потому что в урезанной версии, которую я выложил ниже, это не нужно. Основная суть в следующем. Индикатор должен находить локальные минимумы. К примеру если из 10 подряд идущих свечей средняя (5-я) имеет минимальный минимум мы её отмечаем. Но индикатор неправильно ищет минимальную свечу. Указывая то на следующую, то вообще в молоко. Помогите разобраться!
iLowest Возвращает индекс наименьшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика.
А текущий бар имеет индекс rates_total-1
Пишу индикатор. Не буду вдаваться в подробности для чего, потому что в урезанной версии, которую я выложил ниже, это не нужно. Основная суть в следующем. Индикатор должен находить локальные минимумы. К примеру если из 10 подряд идущих свечей средняя (5-я) имеет минимальный минимум мы её отмечаем. Но индикатор неправильно ищет минимальную свечу. Указывая то на следующую, то вообще в молоко. Помогите разобраться!
Вот вариант, который работает онлайн - на истории не работает. Пример:
//+------------------------------------------------------------------+ //| lines.mq5 | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.000" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "DOWN-trend" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 clrGreen #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int nPeriod=10; ///---- int Widners Oscilator double SectionBuffer1[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- Output in Char SetIndexBuffer(0,SectionBuffer1, INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int limit=prev_calculated-1; if(prev_calculated==0) { for(int i=0; i<limit; i++) SectionBuffer1[i]=0.0; limit=nPeriod; } //--- for(int i=limit; i<rates_total; i++) { double local_minimum_price=DBL_MAX; int local_minimum_index=-1; for(int j=limit-nPeriod; j<=i; j++) { if(low[j]<local_minimum_price) { local_minimum_price=low[j]; local_minimum_index=j; } SectionBuffer1[j]=0.0; } SectionBuffer1[local_minimum_index]=local_minimum_price; } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Вот вариант, который работает онлайн - на истории не работает. Пример:
Вы можете опять посчитать моё сообщение оскорблением, но....
Такими примерами вы только отпугиваете желающих изучить mql5. Отбиваете всяческую охоту вникать в возможности языка.
В любой момент можно найти бар с максимальным и\или минимальным значением перечисления ENUM_SERIESMODE
В примере: ищем бар с максимальным значением high обозначенного вертикальной линией.
//+------------------------------------------------------------------+ //| 00.mq5 | //| Alexey Viktorov | //| https://www.mql5.com/ru/users/alexeyvik/news | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Alexey Viktorov" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/alexeyvik/news" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- return value of prev_calculated for next call int barNumber = iHighest(_Symbol, PERIOD_H1, MODE_HIGH, 13, 9); Print(time[rates_total-1-barNumber]); Print(high[rates_total-1-barNumber]); return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { Comment(""); }/********************************************************************/
В результате выполнения кода получаем
2020.03.28 20:36:25.480 00 (EURUSD,H1) 2020.03.27 05:00:00 2020.03.28 20:36:25.480 00 (EURUSD,H1) 1.10866
Вы можете опять посчитать моё сообщение оскорблением, но....
Такими примерами вы только отпугиваете желающих изучить mql5. Отбиваете всяческую охоту вникать в возможности языка.
В любой момент можно найти бар с максимальным и\или минимальным значением перечисления ENUM_SERIESMODE
В примере: ищем бар с максимальным значением high обозначенного вертикальной линией.
В результате выполнения кода получаем
Забудьте свои четверочные способы работы. OnCalculate даёт все необходимые массивы.
Забудьте свои четверочные способы работы. OnCalculate даёт все необходимые массивы.
О каких четвёрочных способах вы говорите??? Это было сделано в mql5.
Да и в mql4 все необходимые массивы точно так-же присутствуют во входящих OnCalculate. В этом отношении языки mql4 и mql5 ничем не отличаются.
О каких четвёрочных способах вы говорите??? Это было сделано в mql5.
Да и в mql4 все необходимые массивы точно так-же присутствуют во входящих OnCalculate. В этом отношении языки mql4 и mql5 ничем не
отличаются.
Функции iXXXX были перенесены из четверки - это не есть чистый MQl5.
Версия 1.001 - исправил работу на истории (хотя, как по мне) на истории данный индикатор информации не несёт:
//+------------------------------------------------------------------+ //| lines.mq5 | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.001" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "DOWN-trend" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 clrGreen #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int nPeriod=10; ///---- int Widners Oscilator double SectionBuffer1[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- Output in Char SetIndexBuffer(0,SectionBuffer1, INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int limit=prev_calculated-1; if(prev_calculated==0) { for(int i=0; i<nPeriod; i++) SectionBuffer1[i]=0.0; limit=nPeriod; } //--- for(int i=limit; i<rates_total; i++) { double local_minimum_price=DBL_MAX; int local_minimum_index=-1; for(int j=i-nPeriod; j<=i; j++) { if(low[j]<local_minimum_price) { local_minimum_price=low[j]; local_minimum_index=j; } if(SectionBuffer1[j]!=0.0) int d=0; SectionBuffer1[j]=0.0; } SectionBuffer1[local_minimum_index]=local_minimum_price; } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Функции iXXXX были перенесены из четверки - это не есть чистый MQl5.
Я искать не буду то сообщение и даже не помню кто из разработчиков писал, но смысл был такой: Замерили скорость выполнения функций iXXX и по результатам пришли к мнению, что эти функции тормозить МТ5 не будут. В следствии чего было принято решение внести их в mql5. И даже в этом вы не точны. Функции iLowest и iHighest были в языке и раньше, альтернативы им нет. А внесли только iOpen, iHigh, iLow и iClose
Проверьте пожалуйста версию 1.001.
Что замечу: индикатор при поиске каждый раз возвращается на 'nPeriod' баров и ищет новый минимум. В следствии этого некоторые значения затираются.
Также я бы реализовал такой индикатор в виде стиля DRAW_ARROW.
Проверьте пожалуйста версию 1.001.
Что замечу: индикатор при поиске каждый раз возвращается на 'nPeriod' баров и ищет новый минимум. В следствии этого некоторые значения затираются.
Также я бы реализовал такой индикатор в виде стиля DRAW_ARROW.
Немного изменил Ваш индикатор, и теперь он работает так, как мне хотелось бы.
//+------------------------------------------------------------------+ //| lines.mq5 | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.001" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "DOWN-trend" #property indicator_type1 DRAW_SECTION #property indicator_color1 clrGreen #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int nPeriod=10; ///---- int Widners Oscilator double SectionBuffer1[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- Output in Char SetIndexBuffer(0,SectionBuffer1, INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int limit=prev_calculated-1; if(prev_calculated==0) { for(int i=0; i<nPeriod; i++) SectionBuffer1[i]=0.0; limit=nPeriod; } //--- for(int i=limit; i<rates_total; i++) { double local_minimum_price=DBL_MAX; int local_minimum_index=-1; for(int j=i-nPeriod; j<=i; j++) { if(low[j]<local_minimum_price) { local_minimum_price=low[j]; local_minimum_index=j; } if(local_minimum_index==i-(nPeriod/2)) SectionBuffer1[local_minimum_index]=local_minimum_price; else SectionBuffer1[i-(nPeriod/2)]=0.0; } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Но, к сожалению, я так и не понял, в чём была проблема. Если не сложно, не могли бы Вы объяснить?
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