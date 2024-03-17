Человек VS Робот. Кто лучше в трейдинге? - страница 4
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Доброго дня! Всё хорошо.
То есть ничего особого не происходит сейчас, все как было, так и продолжается ты или вывозишь или нет в конкурентной борьбе.
Я с Вами согласен. Есть вопрос, мы будем работать или отдыхать? Если работать то где? Не единицы умных программистов, а рабочий класс, обычные немудрённые работяги. А если все будут отдыхать, то на какие средства?
Вот у нас были котельные и на них операторы по четыре человека посменно, там была автоматика, но "полу-" Следить нужно было все равно. Сломали, поставили "вагончик" с полностью автоматической котельной, (даже "водоподготовку" сама делает). 4-е человека уволены. Лаборантам работы меньше, но догадываюсь, что и зарплата у них стала поменьше.
Жизнь облегчилась только директору, немного лаборантам, но не сильно они этому рады и сократили их часть опять жеж за ненадобностью.
Потому как железки хоть и не очень надежны и ломаются, но с ними все равно сильно полегче, чем с людьми. Техника теперь не такая уж и ломучая.
Вообще то по вашей логике (и я с этим полностью согласен), должно быть для "облегчения", да. Вот человек работал, котлы разжигал, следил за ними и т. д. Автоматика должна была облегчить ему жизнь, техника развилась и "облегчила" настолько, что ему работать вообще не нужно. И он не нужен... Формально в капиталистической экономике "платить" им теперь не за что.
Я не знаю как это должно быть правильно, но вот так как есть - это фигня какая то. Должно быть по другому, как, не знаю...
/Прочитал следующий пост. Про "статистическое" улучшение понятно конечно, но... /
Так смысл в том, что для того, чтобы это все работало, кто-то должен покупать произведенные товары. А если никто не покупает, то владельцу автоматов будет нечего есть, если только эти автоматы не производят еду, но ему ведь не только еда нужна. Поэтому в капиталистической системе придется как-то решить эту проблему, возможно при помощи раздачи какой-то халявы. По тому что собственник производства заинтересован в сбыте.
Но если все утрировать, то глобально вся экономика это пирамида. Поэтому глобально мне, как человеку сидящему на вершине пирамиды и печатающему деньги, нужно сделать так, чтобы люди этими деньгами пользовались, иначе это будут не деньги, а бумага и я сам не смогу на них ничего купить. Значит нужно как-то стимулировать спрос. Вот пример как это происходит: кэшбеки от банков. Пользуешься картой, а тебе за это платят 2% от каждой покупки. Да, эти 2% были взяты от комиссии за обслуживание, но комиссию то заплатил продавец, который включил эту цену в товар. В итоге вроде и получается, что ты сам себе заплатил этот кэшбек, но система сработала и человек выпустивший карту получил прибыль, продавец продал, покупатель купил, и еще получилась экономия на инкассации. А что он сделал? Он сделал оборот. Пока деньги будут оборачиваться, система будет развиваться. Пусть это пирамида, локально некоторые будут банкротиться, но глобально она развивается.
Так смысл в том, что для того, чтобы это все работало, кто-то должен покупать произведенные товары. А если никто не покупает, то владельцу автоматов будет нечего есть, если только эти автоматы не производят еду, но ему ведь не только еда нужна.
Максим, вы оптимист
но кейнсианство уже не в моде.
Я с Вами согласен. Есть вопрос, мы будем работать или отдыхать? Если работать то где? Не единицы умных программистов, а рабочий класс, обычные немудрённые работяги. А если все будут отдыхать, то на какие средства?
кто-то работать работать, а кто-то будет отдыхать)) все как и раньше, но жить будет проще, а кому-то сложнее))
Ладно, всё это лирика. Подкину дровишек в сторону темы разговора.
У меня идея была по поводу разделения графика на однородные сегменты. Предпосылка следующая: можно предположить, что если система ведёт себя одинаково на каких-то участках графика, значит характер движения на этих участках схожий, и эти участки можно объединить в один сегмент. Еще можно заметить, что характер движения сохраняется достаточно длительное время.
Теперь можно сделать простую реализацию. Например, пересечение двух средних. При пересечении в одну сторону записываем расстояние между ценами закрытия в момент пересечения с плюсом, а в другую с минусом (переворачиваемся).
В индикаторе выводим текущую сумму получившихся пунктов (прибыли). Теперь на графике видны места, где прибыль растёт, где падает или топчется на месте.
Меняя периоды усреднения можно добиваться устойчивого роста прибыли на определённых участках. Теперь если индикатор будет сам подбирать периоды усреднения на текущем участке, и найдя их, он может сообщить о характере движения цены в данный момент.
По идее на одинаковых участках можно применять одинаковую стратегию.
Максим, вы оптимист
но кейнсианство уже не в моде.
Не в оптимизме дело. В фильмах антиутопиях часто показывают возможное будущее. Но такого никогда не произойдет, по тому что не будет ни плохо ни хорошо, будет посередине все. где-то плохо, а где-то хорошо. Но нужно всегда развиваться, иначе вымрем. Вот в Швейцарии хорошо, а в Индии плохо)).
Автоматизация процесса
Экскаватор в автоматическом режиме чуть-что не так - вскопает всё что надо и не надо и сарай с баней снесёт :)
Дык если в программе указано "снести все нафиг" - почему же он должен поступать иначе ?
Понятно, Игорь уже подсказал, но не в терминах дело (прям креативно они отделили АСУ от САУ, красавцы:) )
...
(в предыдущем своём ответе упустил этот момент, а его надо обязательно прояснить)
Дело именно в терминах. И смыслах, в них заложенных.
Автоматизированная -- тобишь не полностью автоматическая, а лишь частично.