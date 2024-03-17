Человек VS Робот. Кто лучше в трейдинге?
- Обсуждение статьи "Random Decision Forest в обучении с подкреплением"
- Робот лучше торгует чем человек. Главное - слаженный алгоритм.
- Руки VS робот. Какая фраза для вас ближе:
- Человек. Ни один робот пока не может учесть всех факторов, доступных человеку.0% (0)
- Робот. Принятие решений в трейдинге уже решенная задача и человеку уже не потягаться с машиной.50% (1)
- Всё зависит от типа торговли. У робота свои преимущества, но в некоторых ситуациях у человека преимущество над любым роботом.50% (1)
Робот, но с ручным вмешательством вкл/выкл.
Робот, но с ручным вмешательством вкл/выкл.
Согласен, но тогда двояко получается - кто торгует то?)
Робот получается может отрабатывать какие-то простейшие закономерности, НО человек принимает главные решения - когда по каким закономерностям работать, вывод - это человек торгует , только с помощью робота.
Примечательно что такая связка работает уже лет 30+, и пока неизвестно чтобы роботы научились чему-то значимо большему. Трейдинг сложнее Го?)
Согласен, но тогда двояко получается - кто торгует то?)
Робот получается может отрабатывать какие-то простейшие закономерности, НО человек принимает главные решения - когда по каким закономерностям работать, вывод - это человек торгует , только с помощью робота.
Примечательно что такая связка работает уже лет 30+, и пока неизвестно чтобы роботы научились чему-то значимо большему. Трейдинг сложнее Го?)
Ну здесь в общем многое зависит от заложенного алгоритма, если бот трендовый, а на рынке флет и праздник, то его конечно лучше отключить, чтоб не нахватать убытков. Ну а если флетово/откатный, то отключать на ожиданиях пэйролов и выступлениях всяких Лагард.
Много факторов влияют, но лучше конечно ручное вмешательство, нежели 100% автомат.P.S. Сейчас вообще рынок стрёмный, Трамп ночью просыпается по-маленькому, запостит что-то в Твиттер и цена полетела. Мы же не знаем что он пил на ночь и когда проснётся
Ну здесь в общем многое зависит от заложенного алгоритма, если бот трендовый, а на рынке флет и праздник, то его конечно лучше отключить, чтоб не нахватать убытков. Ну а если флетово/откатный, то отключать на ожиданиях пэйролов и выступлениях всяких Лагард.
Много факторов влияют, но лучше конечно ручное вмешательство, нежели 100% автомат.
Да, тогда понимаю я не так сформулировал вопросы и результат будет с перевесом в сторону роботов)
Если бы компьютер, победивший в шахматы и го, можно было бы в какой-то момент отключить или помочь ему, была бы тогда победа засчитана?... :)
Да, тогда понимаю я не так сформулировал вопросы и результат будет с перевесом в сторону роботов)
Если бы компьютер, победивший в шахматы и го, можно было бы в какой-то момент отключить или помочь ему, была бы тогда победа засчитана?... :)
Нет, тогда это не компьютер, там где нужен человек хоть-бы в 0.1% для помощи - это не автоматизация.
Нет, тогда это не компьютер, там где нужен человек хоть-бы в 0.1% для помощи - это не автоматизация.
Ну вот и я про что, если вы отключаете робота - значит вы помогаете ему не слить в неподходящий для алгоритма период. Значит это не автоматизация? Вопрос риторический, понятно что автоматизация бывает разная.
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