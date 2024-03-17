Человек VS Робот. Кто лучше в трейдинге?

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  • 15% (9)
  • 40% (25)
  • 45% (28)
Всего проголосовало: 62
 
Aleksey Mavrin:
  • Человек. Ни один робот пока не может учесть всех факторов, доступных человеку.
    0% (0)
  • Робот. Принятие решений в трейдинге уже решенная задача и человеку уже не потягаться с машиной.
    50% (1)
  • Всё зависит от типа торговли. У робота свои преимущества, но в некоторых ситуациях у человека преимущество над любым роботом.
    50% (1)

Робот, но с ручным вмешательством вкл/выкл. 

 
Vitaly Muzichenko:

Робот, но с ручным вмешательством вкл/выкл. 

Согласен, но тогда двояко получается - кто торгует то?)

Робот получается может отрабатывать какие-то простейшие закономерности, НО человек принимает главные решения - когда по каким закономерностям работать, вывод - это человек торгует , только с помощью робота.

Примечательно что такая связка работает уже лет 30+, и пока неизвестно чтобы роботы научились чему-то значимо большему. Трейдинг сложнее Го?)

 
Aleksey Mavrin:

Согласен, но тогда двояко получается - кто торгует то?)

Робот получается может отрабатывать какие-то простейшие закономерности, НО человек принимает главные решения - когда по каким закономерностям работать, вывод - это человек торгует , только с помощью робота.

Примечательно что такая связка работает уже лет 30+, и пока неизвестно чтобы роботы научились чему-то значимо большему. Трейдинг сложнее Го?)

Ну здесь в общем многое зависит от заложенного алгоритма, если бот трендовый, а на рынке флет и праздник, то его конечно лучше отключить, чтоб не нахватать убытков. Ну а если флетово/откатный, то отключать на ожиданиях пэйролов и выступлениях всяких Лагард.

Много факторов влияют, но лучше конечно ручное вмешательство, нежели 100% автомат.

P.S. Сейчас вообще рынок стрёмный, Трамп ночью просыпается по-маленькому, запостит что-то в Твиттер и цена полетела. Мы же не знаем что он пил на ночь и когда проснётся
 
Vitaly Muzichenko:

Ну здесь в общем многое зависит от заложенного алгоритма, если бот трендовый, а на рынке флет и праздник, то его конечно лучше отключить, чтоб не нахватать убытков. Ну а если флетово/откатный, то отключать на ожиданиях пэйролов и выступлениях всяких Лагард.

Много факторов влияют, но лучше конечно ручное вмешательство, нежели 100% автомат.

Да, тогда понимаю я не так сформулировал вопросы и результат будет с перевесом в сторону роботов)

Если бы компьютер, победивший в шахматы и го, можно было бы в какой-то момент отключить или помочь ему, была бы тогда победа засчитана?... :)

 
Aleksey Mavrin:

Да, тогда понимаю я не так сформулировал вопросы и результат будет с перевесом в сторону роботов)

Если бы компьютер, победивший в шахматы и го, можно было бы в какой-то момент отключить или помочь ему, была бы тогда победа засчитана?... :)

Нет, тогда это не компьютер, там где нужен человек хоть-бы в 0.1% для помощи - это не автоматизация.

 
Vitaly Muzichenko:

Нет, тогда это не компьютер, там где нужен человек хоть-бы в 0.1% для помощи - это не автоматизация.

Ну вот и я про что, если вы отключаете робота - значит вы помогаете ему не слить в неподходящий для алгоритма период. Значит это не автоматизация? Вопрос риторический, понятно что автоматизация бывает разная.

[Удален]  

 

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[Удален]  
Все роботы не способны зарабатывать это аксиома. 
Они могут попасть на "удачный" участок , а потом сольют.
Только ручная торговля по стандартным индикаторам
 
Ryzen 3900 - 360 gflops
Человек с калькулятором - 1...2 flops
Человек с листком бумаги - 0,25-0,5 flops
Кошда знаешь что считать, то приимущество очевидно. Когда не знаешь что считать - результат очевиден)
[Удален]  
Maxim Romanov:
Ryzen 3900 - 360 gflops
Человек с калькулятором - 1...2 flops
Человек с листком бумаги - 0,25-0,5 flops
Кошда знаешь что считать, то приимущество очевидно. Когда не знаешь что считать - результат очевиден)
Стейт есть?
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