Советники: Validate - страница 15

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thanks for this powerful tool. everything works with the latest .ex5 from 2024, but i can't find the interactive HTML report. it is not saved under /Files/ or displayed at the chart. there is just a static, non interactive curve, displayed in the end.

Translation:

спасибо за этот мощный инструмент. все работает с последней версией .ex5 от 2024 года, но я не могу найти интерактивный отчет в формате HTML. он не сохраняется в папке /Files/ и не отображается на графике. в конце отображается просто статичная, неинтерактивная кривая.

 
This is exactly what I was looking for, however unfortunately after all tasks have finished it does not give me the overall results: - I ran the EA on a period from 2023.01.01 to 2023.04.01 leaving the default parameters. - At the end I have the results only for the period between 2023.01.01 to 2023.01.15
 

Hi,  

does anyone have any idea why I get this error when I launch Validate.ex5 and it don’t start optimizing?

.ini files are correctly set in MQL5\Files 


Thanks

 
Luca De Andrea #:

does anyone have any idea why I get this error when I launch Validate.ex5 and it don’t start optimizing?

.ini files are correctly set in MQL5\Files 

Мало информации для помощи.

 

Это потрясающий инструмент!

Универсален - можно проводить форвард тестирование и проверять роботов на вшивость. А можно задать ему десяток-другой символов на оптимизацию и уехать в отпуск.

А если посреди отпуска решил его остановить на минуточку или элементарно выключилось электричество, то запускаешь дальше и - о чудо! - он продолжает молотить с той же точки. 

Снимаю шляпу перед автором!

 

Коллеги, добрый день

После обновления терминала до версии 5100 от 06.06.2025 перестал работать Validate (замечательная тулза от fxsaber), при перекомпиляции были ошибки

В итоге - скачал обновления mttester и прочих исходников, и не могу победить ошибкb в Canvas.mqh, 

первая ошибка : " 'm_width' - parameter conversion not allowed Canvas.mqh", строка 353

И еще  - возникает ошибка при компиляции файла Report.mqh

Кто-нибудь с подобным сталкивался ?




 

mma-meta #:

не могу победить ошибкb в Canvas.mqh, 

первая ошибка : " 'm_width' - parameter conversion not allowed Canvas.mqh", строка 353

Похоже, у вас битый Canvas.mqh, т.к. номера строк не совпадают с тем, что в штатном Canvas.mqh.
 
Обновлено (старые изменения). 
ValidateTask.mqh
ValidateExe.mqh
 
mma-meta #:

После обновления терминала до версии 5100 от 06.06.2025 перестал работать Validate

Проблем с компиляцией не должно быть.


Пересобрал EX5. Компилировал на b4410, чтобы была EX5-совместимость со всеми билдами.


Validate - собранный в EX5
Validate - собранный в EX5
  • 2020.01.29
  • www.mql5.com
Описание инструмента по ссылке . Прикреплен его исполняемый EX5-файл
 

Спасибо большое!

проблему с Canvas решил, взял последнюю стоковую версию файла


Скачал обновленный исходники Validate

Validate теперь компилится, но всего в 8 килобайт, как будто не подхватывает include файлы. И в скомпиленном виде не показывает вторую закладку с настройками

При этом ваш обновленный exe-файл весит 1009 Кб, запускается, доходит до диалога "Continue calculatuions" , потом моргает экраном несколько раз (видимо мышку двигает или закладки переключат пытается через WinApi), но расчетов не запускает.


Еще для чистоты эксперимента скачал последнюю версию MT5 с оф.сайта  (5109 от 12.06.2025), чистую, в папку Experts положил ваш скомпиленный Validate отсюда https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733182 , ситуация такая же - Validate запускается, моргает пару раз, и не выполняет расчетов.

Не получилось запустить Validate . 


Год назад примерно тоже самое было, думаю надо взять чистый Метатрейдер от моего брокера, скачать с нуля все файлы для Validate и инклудники, и начать компилить и смотреть ошибки

Validate - собранный в EX5
Validate - собранный в EX5
  • 2020.01.29
  • www.mql5.com
Описание инструмента по ссылке . Прикреплен его исполняемый EX5-файл
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