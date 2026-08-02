Советники: Validate - страница 15
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thanks for this powerful tool. everything works with the latest .ex5 from 2024, but i can't find the interactive HTML report. it is not saved under /Files/ or displayed at the chart. there is just a static, non interactive curve, displayed in the end.
Translation:
спасибо за этот мощный инструмент. все работает с последней версией .ex5 от 2024 года, но я не могу найти интерактивный отчет в формате HTML. он не сохраняется в папке /Files/ и не отображается на графике. в конце отображается просто статичная, неинтерактивная кривая.
Hi,
does anyone have any idea why I get this error when I launch Validate.ex5 and it don’t start optimizing?
.ini files are correctly set in MQL5\Files
Thanks
does anyone have any idea why I get this error when I launch Validate.ex5 and it don’t start optimizing?
.ini files are correctly set in MQL5\Files
Мало информации для помощи.
Это потрясающий инструмент!
Универсален - можно проводить форвард тестирование и проверять роботов на вшивость. А можно задать ему десяток-другой символов на оптимизацию и уехать в отпуск.
А если посреди отпуска решил его остановить на минуточку или элементарно выключилось электричество, то запускаешь дальше и - о чудо! - он продолжает молотить с той же точки.
Снимаю шляпу перед автором!
Коллеги, добрый день
После обновления терминала до версии 5100 от 06.06.2025 перестал работать Validate (замечательная тулза от fxsaber), при перекомпиляции были ошибки
В итоге - скачал обновления mttester и прочих исходников, и не могу победить ошибкb в Canvas.mqh,
первая ошибка : " 'm_width' - parameter conversion not allowed Canvas.mqh", строка 353
И еще - возникает ошибка при компиляции файла Report.mqh
Кто-нибудь с подобным сталкивался ?
mma-meta #:
не могу победить ошибкb в Canvas.mqh,
первая ошибка : " 'm_width' - parameter conversion not allowed Canvas.mqh", строка 353
После обновления терминала до версии 5100 от 06.06.2025 перестал работать Validate
Проблем с компиляцией не должно быть.
Пересобрал EX5. Компилировал на b4410, чтобы была EX5-совместимость со всеми билдами.
Спасибо большое!
проблему с Canvas решил, взял последнюю стоковую версию файла
Скачал обновленный исходники Validate
Validate теперь компилится, но всего в 8 килобайт, как будто не подхватывает include файлы. И в скомпиленном виде не показывает вторую закладку с настройками
При этом ваш обновленный exe-файл весит 1009 Кб, запускается, доходит до диалога "Continue calculatuions" , потом моргает экраном несколько раз (видимо мышку двигает или закладки переключат пытается через WinApi), но расчетов не запускает.
Еще для чистоты эксперимента скачал последнюю версию MT5 с оф.сайта (5109 от 12.06.2025), чистую, в папку Experts положил ваш скомпиленный Validate отсюда https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733182 , ситуация такая же - Validate запускается, моргает пару раз, и не выполняет расчетов.
Не получилось запустить Validate .
Год назад примерно тоже самое было, думаю надо взять чистый Метатрейдер от моего брокера, скачать с нуля все файлы для Validate и инклудники, и начать компилить и смотреть ошибки