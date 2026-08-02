Советники: Validate - страница 18
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Просьба на примере стандартного советника написать шаги быстрого воспроизведения. Чтобы не гадать.
В прикрепленном архиве в корне - ini-файл настроек тестера, и по папкам - результаты работы Validate.ex5 (запускал готовую версию с параметрами по умолчанию). Билд терминала 5956.
Validate.ex5 перестал корректно запускаться на обнавленном билде МТ5 6090 от 31.07.26. Окно "Тестер стратегий"
постоянно дрожжит, ничего не происходит. Те же файлы *.ini на билде 6061 от 24.07.26 запускается...
Validate.ex5 перестал корректно запускаться на обнавленном билде МТ5 6090 от 31.07.26. Окно "Тестер стратегий"
постоянно дрожжит, ничего не происходит. Те же файлы *.ini на билде 6061 от 24.07.26 запускается...
Посмотрю, но нескоро.