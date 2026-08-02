Советники: Validate - страница 18

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fxsaber #:
Просьба на примере стандартного советника написать шаги быстрого воспроизведения. Чтобы не гадать.
В прикрепленном архиве в корне - ini-файл настроек тестера, и по папкам - результаты работы Validate.ex5 (запускал готовую версию с параметрами по умолчанию). Билд терминала 5956.
Файлы:
MAValidate.zip  146 kb
 
Ivan Titov #:
В прикрепленном архиве в корне - ini-файл настроек тестера, и по папкам - результаты работы Validate.ex5 (запускал готовую версию с параметрами по умолчанию). Билд терминала 5956.
Похоже, в этом (из лога в архиве) дело. 
DE      3       09:21:05.545    Core 1  2026.05.01 00:00:00   ExpertRemove() function called
HF      2       09:21:05.545    Core 1  removed itself within OnInit
KE      2       09:21:05.545    Core 1  tester stopped because OnInit failed
Суммарный проход запускается, но в самом начале прерывается. Надо будет посмотреть, спасибо.
 

 Validate.ex5 перестал корректно запускаться на обнавленном билде МТ5   6090 от 31.07.26.   Окно "Тестер стратегий"

постоянно дрожжит, ничего не происходит.   Те же файлы  *.ini   на билде 6061 от 24.07.26 запускается...



          

 
alextron #:

 Validate.ex5 перестал корректно запускаться на обнавленном билде МТ5   6090 от 31.07.26.   Окно "Тестер стратегий"

постоянно дрожжит, ничего не происходит.   Те же файлы  *.ini   на билде 6061 от 24.07.26 запускается...

Посмотрю, но нескоро.

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