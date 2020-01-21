Подписка покупателями на новые продукты понравившегося продавца - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати когда снесут эту откровенную рекламу на форуме?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Подскажите советник для разгона депозита
Vadym Andrieiev, 2020.01.01 22:20
Как такой вариант разгона?
Видео с ютуб. В описание к видео ссылка на продукт, который продается в маркете. Откровенная реклама.
ещё один "СЫН ПРДАВЦА ВЛАДОНА" выскочил из-под лавки.
На странице продукта маркета "Озор" есть текстовое описание продукта И скриншоты, которые являются неотъемлемой частью описания
Владон, у вас амнезия?
в данном случае имелось ввиду ник, т.е. логин.
а Expforex я с 2008 года.
Ну не придирайтесь к словам. Идите покушайте.
Тем для сообщений об ошибках достаточно. Лично для вас из-за того, что не можете нормально выразить мысль, вряд ли будут делать отдельный раздел.
ок. не надо ничего делать.
сообщите Администрации что на сайте опять ошибка с картинками.
Переключитесь с обсуждениями меня на реальные вещи.
Ну не придирайтесь к словам. Идите покушайте.
Владон -- хамить надо уметь -- пояснение слова "кушать" от известного детского писателя:
Виталий Бианки: «Кушать — жеманное, нелепое, какое-то сюсюкающее слово. Его употребляли главным образом лакеи. Даже о себе мы начинаем говорить: “я кушаю”, “мы кушаем”. И получается смешновато». (Из сборника «Мысли вслух».)
ок. не надо ничего делать.
...
Переключитесь с обсуждениями меня на реальные вещи.
Поздно, батенька -- что вами сделано, то сделано, назад не откатить
Кстати когда снесут эту откровенную рекламу на форуме?
Видео с ютуб. В описание к видео ссылка на продукт, который продается в маркете. Откровенная реклама.
ок. не надо ничего делать.
сообщите Администрации что на сайте опять ошибка с картинками.
Переключитесь с обсуждениями меня на реальные вещи.
Когда в маркете были модераторы, они не пропускали ваши продукты, нафаршированные рекламой вашего сайта. Теперь, когда всё стало автоматическим, вы возобновили пихать в ваши продукты рекламу стороннего сайта. Т.е., пошли по пути обмана правил.
Также многие дают рекламу в описании на свой инстаграмм, Фейсбук и так далее.
И у всех у кого есть свой сайт дают рекламу в своих картинках.
Я исправил эти картинки они были старые. Когда еще на панели был сайт. Сейчас там просто мой ник.
В маркете есть кнопка "нарушение".
1000 раз нажимал!
отправлю в ЛС список примеров.
Это только список которых нашел за пару дней.
Заметьте у меня нет желания очернять маркет я лишь пытаюсь его улучшить и никаких злостных нарушений я не делаю.
И тысячи тем, насчет чистки маркета было уже создано, но каждый раз это сводится к тому, что автора ветки обвиняют в само рекламе.
Вы же не хотите слушать нас, продавцов, и скептически относитесь к нашим пожеланиям по поводу продукта (маркет), который приносит основную прибыль компании.