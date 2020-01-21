Подписка покупателями на новые продукты понравившегося продавца - страница 3

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Artyom Trishkin:

Кстати когда снесут эту откровенную рекламу на форуме?

Видео с ютуб. В описание к видео ссылка на продукт, который продается в маркете. Откровенная реклама. 

 
Andrey F. Zelinsky:

ещё один "СЫН ПРДАВЦА ВЛАДОНА" выскочил из-под лавки.

На странице продукта маркета "Озор" есть текстовое описание продукта И скриншоты, которые являются неотъемлемой частью описания


Владон, у вас амнезия?


в данном случае имелось ввиду ник, т.е. логин. 

а Expforex я с 2008 года. 

Ну не придирайтесь к словам. Идите покушайте.

 
Artyom Trishkin:
Тем для сообщений об ошибках достаточно. Лично для вас из-за того, что не можете нормально выразить мысль, вряд ли будут делать отдельный раздел.


ок. не надо ничего делать. 

сообщите Администрации что на сайте опять ошибка с картинками. 

Переключитесь с обсуждениями меня на реальные вещи.

 
Vladislav Andruschenko:

Ну не придирайтесь к словам. Идите покушайте.

Владон -- хамить надо уметь -- пояснение слова "кушать" от известного детского писателя:

Виталий Бианки: «Кушать — жеманное, нелепое, какое-то сюсюкающее слово. Его употребляли главным образом лакеи. Даже о себе мы начинаем говорить: “я кушаю”, “мы кушаем”. И получается смешновато». (Из сборника «Мысли вслух».) 

 
Vladislav Andruschenko:


ок. не надо ничего делать. 

...

Переключитесь с обсуждениями меня на реальные вещи.

Поздно, батенька -- что вами сделано, то сделано, назад не откатить



 
Evgeny Belyaev:

Кстати когда снесут эту откровенную рекламу на форуме?

Видео с ютуб. В описание к видео ссылка на продукт, который продается в маркете. Откровенная реклама. 

Спасибо. Не видел
 
Vladislav Andruschenko:


ок. не надо ничего делать. 

сообщите Администрации что на сайте опять ошибка с картинками. 

Переключитесь с обсуждениями меня на реальные вещи.

Когда в маркете были модераторы, они не пропускали ваши продукты, нафаршированные рекламой вашего сайта. Теперь, когда всё стало автоматическим, вы возобновили пихать в ваши продукты рекламу стороннего сайта. Т.е., пошли по пути обмана правил.
Пожалуйста, приведите в порядок состояние ВСЕХ ваших продуктов, где есть указание сторонних ресурсов. Скрины ваших продуктов с нарушением сделаны. Исправьте нарушения. 
Вы же понимаете, что систематические нарушения могут привести к лишению прав?
Тем более, что вы давно в курсе всего: https://www.mql5.com/ru/forum/71149
Т.е., ваши нарушения осознанные, и уже похожи на злостные.  
 
Artyom Trishkin:
Когда в маркете были модераторы, они не пропускали ваши продукты, нафаршированные рекламой вашего сайта. Теперь, когда всё стало автоматическим, вы возобновили пихать в ваши продукты рекламу стороннего сайта. Т.е., пошли по пути обмана правил.
Пожалуйста, приведите в порядок состояние ВСЕХ ваших продуктов, где есть указание сторонних ресурсов. Скрины ваших продуктов с нарушением сделаны. Исправьте нарушения. 
Вы же понимаете, что систематические нарушения могут привести к лишению прав?
Тем более, что вы давно в курсе всего: https://www.mql5.com/ru/forum/71149
Т.е., ваши нарушения осознанные, и уже похожи на злостные.  
Я исправил эти картинки они были старые. Когда еще на панели был сайт. Сейчас там просто мой ник. 

Более того, сейчас в маркете у многих стоят не только ссылки на свой сайт, но и реф ссылки , я когда делал список таких продуктов и передавал для изучения администрации, половина продуктов на которые я нажимал нарушение до сих пор с реф ссылками. Чистить надо маркет и применять правила ко всем. Мой сайт несет информационный характер и выступает в качестве полных инструкций. И в описании я не даю ссылки на сторонние ресурсы. 

Также многие дают рекламу в описании на свой инстаграмм, Фейсбук и так далее.

И у всех у кого есть свой сайт дают рекламу в своих картинках. 

 
Vladislav Andruschenko:
Я исправил эти картинки они были старые. Когда еще на панели был сайт. Сейчас там просто мой ник. 

Более того, сейчас в маркете у многих стоят не только ссылки на свой сайт, но и реф ссылки , я когда делал список таких продуктов и передавал для изучения администрации, половина продуктов на которые я нажимал нарушение до сих пор с реф ссылками. 
Также многие дают рекламу в описании на свой инстаграмм, Фейсбук и так далее. И у всех у кого есть свой сайт дают рекламу в своих картинках. 
В маркете есть кнопка "нарушение".
Т.е., есть два пути: 
1. Делать как все (мол, я чё, я ничё. Другие вон чё, и ничё),
2. Делать по правилам, а не как все, кто нарушает, и пока не наказан. И использовать кнопку для сообщения администрации о нарушениях.
 
Artyom Trishkin:
В маркете есть кнопка "нарушение".
Т.е., есть два пути: 
1. Делать как все (мол, я чё, я ничё. Другие вон чё, и ничё),
2. Делать по правилам, а не как все, кто нарушает, и пока не наказан. И использовать кнопку для сообщения администрации о нарушениях.


1000 раз нажимал! 

отправлю в ЛС список примеров. 

Это только список которых нашел за пару дней. 

Заметьте у меня нет желания очернять маркет я лишь пытаюсь его улучшить и никаких злостных нарушений я не делаю. 

И тысячи тем, насчет чистки маркета было уже создано, но каждый раз это сводится к тому, что автора ветки обвиняют в само рекламе. 

Вы же не хотите слушать нас, продавцов, и скептически относитесь к нашим пожеланиям по поводу продукта (маркет), который приносит основную прибыль компании. 

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