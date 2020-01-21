Подписка покупателями на новые продукты понравившегося продавца - страница 2
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На аватарке мой ник, а не сайт. Я вправе создавать сайт с своим ником!
Владон, не хотел продолжать, но один комментарий сделаю -- потому что вы откровенно и беззастенчиво врёте -- и грубо нарушаете правила маркета.
1. На аватарке ваш сайт:
2. На КАЖДОЙ аватарке вашего продукта -- ваш сайт:
3. В ваших продуктах (при описании продуктов) идёт ссылка на ваш сайт:
4. Правила Маркета https://www.mql5.com/ru/market/rules:
IV. Продукты
Владон, не хотел продолжать, но один комментарий сделаю -- потому что вы откровенно и беззастенчиво врёте -- и грубо нарушаете правила маркета.
1. На аватарке ваш сайт:
2. На КАЖДОЙ аватарке вашего продукта -- ваш сайт:
3. В ваших продуктах (при описании продуктов) идёт ссылка на ваш сайт:
4. Правила Маркета https://www.mql5.com/ru/market/rules:
IV. Продукты
Владон -- откровенное брехло -- это скрин из описания вашего продукта:
Если вы слепой или живёте по принципу "что не хочу, то не вижу", то попросите зрячего, чтобы показал на этой картинке ссылку на ваш сайт.
p.s. Я ушел. Нарушение правил маркета с вашей стороны очевидны -- принимать или не принимать меры -- это прерогатива администрации.
Владон -- откровенное брехло -- это скрин из описания вашего продукта:
Если вы слепой или живёте по принципу "что не хочу, то не вижу", то попросите зрячего, чтобы показал на этой картинке ссылку на ваш сайт.
p.s. Я ушел. Нарушение правил маркета с вашей стороны очевидны -- принимать или не принимать меры -- это прерогатива администрации.
Вам правильно сделали замечание. ТОЛЬКО вы один пишете о проблемах маркета как о проблемах, мешающих вам продавать ещё больше ваших супер-продуктов. А кто не верит - пусть зайдёт в ваш профиль и удостоверится.
https://www.mql5.com/ru/forum/330834/unread#unread
где реакция?
Описание != скриншот. Описание == текст к продукту на странице продукта.
Разберись уже в элементарных вещах.
https://www.mql5.com/ru/forum/330834/unread#unread
где реакция?
На что должна быть реакция? И, главное, какая? Там был ответ от MetaQuotes.
в первом сообщение, скриншот с названием эксперта и показана прибыль.
Понятно, что пост не рекламный (якобы человек просто написал про ошибку... хотел ли он делать рекламу или нет? ) и так далее,
но если Вы указываете на мои ошибки, то указывайте и на ошибки других. плиз.
или не относитесь ко мне так, что каждый мой пост обсуждается.
Или сделайте раздел - вопросы по маркету / фрилансу / сигналам.
Описание != скриншот. Описание == текст к продукту на странице продукта.
Разберись уже в элементарных вещах.
ещё один "СЫН ПРДАВЦА ВЛАДОНА" выскочил из-под лавки.
На странице продукта маркета "Озор" есть текстовое описание продукта И скриншоты, которые являются неотъемлемой частью описания.
Кстати, логотип -- это тоже элемент описания продукта.
Вы же бывалый здесь и знаете что до введения имени были ники.
Владон, у вас амнезия?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не работает мой ник на сайте mql5.com
Vladislav Andruschenko, 2010.05.17 21:11
Здравствуйте, мой ник: Vladon
Не работает мой ник на сайте mql5.com
Как быть?
в первом сообщение, скриншот с названием эксперта и показана прибыль.
Понятно, что пост не рекламный (якобы человек просто написал про ошибку... хотел ли он делать рекламу или нет? ) и так далее,
но если Вы указываете на мои ошибки, то указывайте и на ошибки других. плиз.
или не относитесь ко мне так, что каждый мой пост обсуждается.
Или сделайте раздел - вопросы по маркету / фрилансу / сигналам.