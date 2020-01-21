Подписка покупателями на новые продукты понравившегося продавца - страница 2

Новый комментарий
 
Vladislav Andruschenko:

На аватарке мой ник, а не сайт. Я вправе создавать сайт с своим ником!

Владон, не хотел продолжать, но один комментарий сделаю -- потому что вы откровенно и беззастенчиво врёте -- и грубо нарушаете правила маркета.


1. На аватарке ваш сайт:


2. На КАЖДОЙ аватарке вашего продукта -- ваш сайт:


3. В ваших продуктах (при описании продуктов) идёт ссылка на ваш сайт:


4. Правила Маркета https://www.mql5.com/ru/market/rules:

IV. Продукты

  1. ...
  2. ...
  3. Запрещается в Продукте:
    • ...
    • использовать ссылки на внешние ресурсы в качестве описания;
 
Andrey F. Zelinsky:

Владон, не хотел продолжать, но один комментарий сделаю -- потому что вы откровенно и беззастенчиво врёте -- и грубо нарушаете правила маркета.


1. На аватарке ваш сайт:


2. На КАЖДОЙ аватарке вашего продукта -- ваш сайт:


3. В ваших продуктах (при описании продуктов) идёт ссылка на ваш сайт:


4. Правила Маркета https://www.mql5.com/ru/market/rules:

IV. Продукты

  1. ...
  2. ...
  3. Запрещается в Продукте:
    • ...
    • использовать ссылки на внешние ресурсы в качестве описания;
Вы же бывалый здесь и знаете что до введения имени были ники. 
Да и смешно от вас слышать про ник и указывать на логин. Не правда ли ?

В описании к продукту я не даю ссылки на свой сайт. 
Мой ник всегда был expforex. А логин не имеет отношение к нику. 

И то, что мой личный сайт идентичен моему нику ну так да. Или мне создать сайт с вашим ником ?

Еще раз. На аватарке мой ник, а не сайт. На продуктах мой ник и моя аватарка. Смотрите внимательно. 


Да и вы сами вынуждает здесь обсуждать меня. Я лишь предложил создать раздел продавцов а не обсуждать мои продукты. 

Да и где вы наши такую картинку ? Этот продукт уже 2 или 3 года как не имеет адрес сайта на картинке . Увидел. Старая картинка описания. Нашли к чему придраться лишь бы пообсуждать меня. 


 
Vladislav Andruschenko:
...
В описании к продукту я не даю ссылки на свой сайт. 

Владон -- откровенное брехло -- это скрин из описания вашего продукта:

Если вы слепой или живёте по принципу "что не хочу, то не вижу", то попросите зрячего, чтобы показал на этой картинке ссылку на ваш сайт.

p.s. Я ушел. Нарушение правил маркета с вашей стороны очевидны -- принимать или не принимать меры -- это прерогатива администрации.

 
Andrey F. Zelinsky:

Владон -- откровенное брехло -- это скрин из описания вашего продукта:

Если вы слепой или живёте по принципу "что не хочу, то не вижу", то попросите зрячего, чтобы показал на этой картинке ссылку на ваш сайт.

p.s. Я ушел. Нарушение правил маркета с вашей стороны очевидны -- принимать или не принимать меры -- это прерогатива администрации.


И? Это эксперт и это ссылка на полную инструкцию.в эксперте . В описании к продукту я не даю никакие ссылки. Брехло вы . Раскройте глаза. 

На вашем скрине нет никаких ссылок 
 
Artyom Trishkin:
Вам правильно сделали замечание. ТОЛЬКО вы один пишете о проблемах маркета как о проблемах, мешающих вам продавать ещё больше ваших супер-продуктов. А кто не верит - пусть зайдёт в ваш профиль и удостоверится.
Вам ОДНОМУ мешает ваше косноязычье выразить свои мысли без упоминания ваших самых передовых продуктов на весь маркет. Правда продукты написаны на давно устаревших функциях Игоря Кима. Но это же не важно, правда? Куда важнее в каждом своём обращении упомянуть их (продукты).
Учитесь правильно выражать свои мысли, и проблема сама уйдёт.

https://www.mql5.com/ru/forum/330834/unread#unread

где реакция? 

Я что нашел баг с просадкой?!
Я что нашел баг с просадкой?!
  • 2020.01.19
  • www.mql5.com
По рисунку ниже видно, что прибыль составила 14 долларов...
 
Andrey F. Zelinsky:


Описание != скриншот. Описание == текст к продукту на странице продукта.

Разберись уже в элементарных вещах.

 
Vladislav Andruschenko:

https://www.mql5.com/ru/forum/330834/unread#unread

где реакция? 

На что должна быть реакция? И, главное, какая? Там был ответ от MetaQuotes.
 
Artyom Trishkin:
На что должна быть реакция? И, главное, какая? Там был ответ от MetaQuotes.

в первом сообщение, скриншот с названием эксперта и показана прибыль.

Понятно, что пост не рекламный (якобы человек просто написал про ошибку... хотел ли он делать рекламу или нет? ) и так далее, 

но если Вы указываете на мои ошибки, то указывайте и на ошибки других. плиз. 

или не относитесь ко мне так, что каждый мой пост обсуждается.

Или сделайте раздел - вопросы по маркету / фрилансу / сигналам. 

 
Evgeny Belyaev:

Описание != скриншот. Описание == текст к продукту на странице продукта.

Разберись уже в элементарных вещах.

ещё один "СЫН ПРДАВЦА ВЛАДОНА" выскочил из-под лавки.

На странице продукта маркета "Озор" есть текстовое описание продукта И скриншоты, которые являются неотъемлемой частью описания.

Кстати, логотип -- это тоже элемент описания продукта.


Vladislav Andruschenko:
Вы же бывалый здесь и знаете что до введения имени были ники. 
Да и смешно от вас слышать про ник и указывать на логин. Не правда ли ?

Владон, у вас амнезия?

 
Vladislav Andruschenko:

в первом сообщение, скриншот с названием эксперта и показана прибыль.

Понятно, что пост не рекламный (якобы человек просто написал про ошибку... хотел ли он делать рекламу или нет? ) и так далее, 

но если Вы указываете на мои ошибки, то указывайте и на ошибки других. плиз. 

или не относитесь ко мне так, что каждый мой пост обсуждается.

Или сделайте раздел - вопросы по маркету / фрилансу / сигналам. 

Тем для сообщений об ошибках достаточно. Лично для вас из-за того, что не можете нормально выразить мысль, вряд ли будут делать отдельный раздел.
1234
Новый комментарий