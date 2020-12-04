Администрация обратите внимание на сообщения спама и гарантий прибыли в маркете.
Vladimir Pastushak:Поддерживаю.
В маркете есть продукты где гарантируют прибыль.
В описаниях к продуктам другие участники откровенно пишут спам.
Несколько раз делал пометку сообщение о нарушении и 0 реакции..
Поднимаю тему так как спам присутствует...
один автор, долго продавал с 2-х аккаунтов, .
В ограниченном аккаунте, под шапкой кинул ссылку на новый верифицированный акк)
если этого мало, есть спам от него, давний правда
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друзей мало и тут с двух акков вот такие вподряд предлагают дружбу)
Vladimir Pastushak:
Гарантии ....
Где там гарантия прибыли. Там пипсы гарантируют, а не прибыль :)
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В маркете есть продукты где гарантируют прибыль.
В описаниях к продуктам другие участники откровенно пишут спам.
Несколько раз делал пометку сообщение о нарушении и 0 реакции..