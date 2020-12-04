Администрация обратите внимание на сообщения спама и гарантий прибыли в маркете.

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В маркете есть продукты где гарантируют прибыль.

В описаниях к продуктам другие участники откровенно пишут спам.

Несколько раз делал пометку сообщение о нарушении и 0 реакции..

 
Vladimir Pastushak:

В маркете есть продукты где гарантируют прибыль.

В описаниях к продуктам другие участники откровенно пишут спам.

Несколько раз делал пометку сообщение о нарушении и 0 реакции..

Поддерживаю. 
 
Поднимаю тему так как спам присутствует...
 

Гарантии ....


 

один автор, долго продавал с 2-х аккаунтов, .

В ограниченном аккаунте, под шапкой кинул ссылку на новый верифицированный акк)

если этого мало, есть спам от него, давний правда


---------

друзей мало и тут с двух акков вот такие вподряд предлагают дружбу)

 
Vladimir Pastushak:

Гарантии ....


Где там гарантия прибыли. Там пипсы гарантируют, а не прибыль :)

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