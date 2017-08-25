Добавление в маркет
Присоединяюсь к вопросу.
Присоединяюсь к вопросу.
Прошли почти сутки, а в ответ тишина. Видимо ни кто с такой "проблемой" не сталкивался. И модераторы здешние молчат, думал может они помогут, подскажут, где почитать, а то модератор который продукт не пропустил не шипко сговорчивый.
Прошли почти сутки, а в ответ тишина. Видимо ни кто с такой "проблемой" не сталкивался. И модераторы здешние молчат, думал может они помогут, подскажут, где почитать, а то модератор который продукт не пропустил не шипко сговорчивый.
Просто попроси его указать на пункт правил запрещающий такую рекламу.
В принципе я спросил но видимо как то завуалировано
Ответа нет. Спрошу более конкретно.
Наверное пора научиться отвечать за себя ни на кого не ссылаясь. Это, так... старческий совет.
Наверное пора научиться отвечать за себя ни на кого не ссылаясь. Это, так... старческий совет.
Ну да все ровны но есть ровнее...Это так старческое бурчание.
Это недавно ввели, ко всем новым продуктам и новым версиям придираются.
Правила, наверное, еще не привели в соответствие.
Это недавно ввели, ко всем новым продуктам и новым версиям придираются.
Правила, наверное, еще не привели в соответствие.
Возможно что так, но это как на дороге сначала правила, потом требования для их исполнения, а то побьются все... кто тогда останется.Бизнес - это отношение людей, а не денег.
Модератор дал ссылку на правила если кому интересно, то вот https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IX13.Реклама в любом виде в Маркете сторонних сервисов, не имеющих отношения к MQL5.com.
14.Использование спама для продвижения Продуктов в Маркете.
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При добавлении советника в маркет получил следующий ответ от модератора:
Однако пункт правил запрещающий данное действие не нашёл, при просмотре продуктов в маркете заметил, что у каждого второго есть ссылка на внешний ресурс однако они прошли модерацию. Подскажите где можно, конкретно прочитать данный пункт правил или же это на усмотрение модератора. Спасибо!
p.s ссылка указывает на мой сайт.(дело не стоит в том, чтобы именно была указанна ссылка в моём продукте на мой сайт, однако досадно когда у других она присутствует).