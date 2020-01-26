Закат программирования? - страница 9
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1. Приведите формулу числа Фибоначчи для N
2. "подключаем объект-обработчик события" - а нет у вас нужного обработачика, я же писал ВНЕ.
3. Ну так придется все-равно ее делать, автоматом не сделается же?
Еще раз, для узких специалиализаций уже есть инструменты, для "общего" нет и нет смысла их делать.
1. В контексте нашей беседы - все формулы могут быть построены из кубиков. Каждый кубик - параметр-переменная, параметр-константа, параметр-операнд и т.д... В целом - объект-формула.
2. Сборка обработчиков не требует использования сложного языка программирования. Это сочетания простейших операций - рассчитать разницу двух значений, найти в цикле нужное значение, вычислить среднее... Это простые операции, которые можно иметь в качестве тех же кубиков.
3. Речь о том, что необходимость в сложном синтаксисе языков программирования может исчезнуть. Язык программ будет упразднен до абсолютного минимума, а все объекты будут собираться визуально (в том числе печатанием текста, что не есть программирование).
Забыл еще одну крутую фишку к виз.программированию упомянуть:
1. Сделали мы шаблон прямоугольной метки из параметров х,у,w,h,color для создания слайдера.
2. Копировали его три раза (сделали три экземпляра).
3. Задали значения параметров каждой метке меняя их курсором.
4. Ухватили одну метку и наложили ее на вторую. И тут! Система автоматически создала нам новые производные параметры: расстояния между х1 (первая метка) и х2 (вторая метка), между у1 и у2, между w1 и w2, и между h1 и h2. Мы нажали на нужные параметры - разница х1 и х2, и остальные производные параметры исчезли. Ухватили мы производный параметр и перетащили его в формулу расчета.
Короче, можно автоматизировать появление производных параметров в системе при наводящих действиях пользователя.
Эта возможность тотально упростит разработку.
Добавлю, что многим производным (промежуточным, вспомогательным в расчетах) параметрам не нужно давать имя. Они просто будут в связках между основными параметрами. Это тоже серьезное упрощение.
Представляю... сколько элементов управления будет у такой программы. Чем такую программу изучать, будет гораздо проще изучить язык программирования и получить полную свободу.
В основном - курсор и предопределенные действия пользователя. Будут окна трехмерного и двумерного вида Объектов. Масштабирующие элементы управления для перехода между уровнями системы (вроде таймфреймов). Разноуровневый подход. Переключатели фокуса (нажимаем на параметр х1 и ставим в фокус все параметры типа х и работаем с ними как с одним (меняем их свойства, выборку, диапазон и прочее))...
второй день читаю топик, но все равно это уже было придумано ранее
)))
второй день читаю топик, но все равно это уже было придумано ранее
)))
ЯДРО-ДВИЖОК, часть 2, "перерождение" !
триллер с элементами боевика и длинными монологами :-)
второй день читаю топик, но все равно это уже было придумано ранее
)))
Ну, пусть. Мне до лампочки чужие думки из бородатых годов.)))
по сабжу.... ну как бы Scratch уже существует, осталось дело за малым научиться им пользоваться
)))
В основном - курсор и предопределенные действия пользователя. Будут окна трехмерного и двумерного вида Объектов. Масштабирующие элементы управления для перехода между уровнями системы (вроде таймфреймов). Разноуровневый подход. Переключатели фокуса (нажимаем на параметр х1 и ставим в фокус все параметры типа х и работаем с ними как с одним (меняем их свойства, выборку, диапазон и прочее))...