Стат. нализ нужно проводить постоянно и одновременно на 200 инструментах и 16 ТФ?
Или, может, можно анализировать ситуацию отдельно по каждому инструменту (при Unlimited баров), сохранять результаты в удобном формате, а потом просто их читать?
И совсем уж не понятно, зачем на 200 графиках наложены MACD и RSI. Не верю я, что человек может работать с таким кол-вом информации ОДНОВРЕМЕННО.
А если они нужны для советника, то и использовать можно специальные экономные (самописные) версии, считающие последние 5К баров.
Естественно в один момент времени только по одному инструменту - на картинке на прошлой странице я это изобразил. Можно всё это делать в копии терминала, согласен. Но всегда хочется лучшего - делать в том же терминале, не отходя от кассы!
Это любую проблему всегда можно решить 100 способами в обход.
Про 200 MACD... Да ну нет конечно! Просто возник сигнал "паттерн" на каком-то инструменте. Пользователь переключается на тот инструмент и он уже должен быть визуально полностью готов к работе. Если мы будем отслеживать ситуацию, когда окно получает фокус и добавлять индикаторы в этот момент, а когда терять фокус удалять, то это то же не есть гуд, так как на индикаторах могут быть пользователем нанесены графические объекты (сохранять всё в файлы?). В советниках уже используются экономные. Речь про визуализацию пользователем, он может добавить всё что угодно для работы.
1. Насколько я знаю пока больше 100 графиков одновремено открыть не удасться. Поэтому или мульты или несколько экземпляров терминала.
2. На мой взгляд слишком много ресурсов буде задействовано для системы, она может не справится. Тут действительно скорей всего спасет только грамотно организованная БД + многопоточность + расчеты во внешнем ПО (хотя бы частично) + FIX API (если понадобится для реализации данной задачи).
3. Человек может работать и с гораздо больши количеством информации, но дело в том что даже если все максимально упростить и оптимизировать задача для МТ5 на текущий момент не подъемная.
Тут как минимум работу с несколькими тФ (верней со семи) нужно оптимизировать так чтобы кучу графиков не открывать (был только основной график) и все ТФ "варились" в одном коде.
Еще нужно подумать как обойти ограничение в 100 одновременно открытых графиков, так как его пока никто не отменял. Я конечно предлагал в свое время увеличить максимальное число графиков или дать параметр для его указания пользователем (но как понял разработчики не горят желание это делать, хотя все возможно).
Если честно (без обид) - По текущему состоянию задачи мне кажется что это полный бред или детский сад.
Вся система требует тщательной и глубокой оптимизации, возможно с применением внешнего ПО.Также предлагаю подумать как часто и как быстро необходимо выполнять обработку тогоко количества информации. Возможно что это сможет последовательно сделать один эксперт на одном графике (по крайней мере все ТФ обрабатывать в общем коде).
100 - так 100. На сегодняшней момент эта система успешно работает полгода, к примеру:
нигде и ничто не зависает, не требует никаких внешних расчетов, ПО, API.
Всё очень структурировано, разложено по своим местам, понятно.
Просто я развиваюсь (появился опыт реальной эксплуатации) и я переписываю всю систему с учётом всех замечаний.
Одно из нововведений - это модуль реал-тайм стат. анализа. Из-за него то и сыр-бор, так как для него требуется максимальное количество баров.
Ещё добавилась возможность работы с любым количеством паттернов.
Нет никаких проблем, кроме ресурсов.
Можно использовать файлы. Сначала подготовить их при максимальном количестве баров в окне, потом уменьшить количество баров в окне, по ходу дела дополнять файлы новыми данным.
Согласен, согласен... Можно просто открыть второй терминал ещё... Можно и ещё что-нибудь 100% придумать...
Только это будет уже не столь удобно...
Нет никаких проблем, кроме ресурсов.
Тоды CPU 6 ядер, 64 bit ОС, RAMM не менее 16 Gb и все будет в порядке...
))) Меня всегда учили оптимизировать программы...
Все равно не согласен.
Держать открытыми 200 графиков - извращение. Не верю я в то, что один человек будет их все размечать и регулярно просматривать.
А если их не надо держать открытыми, то и проблемы нет - для просмотра ситуации по любому из инструментов можно поменять символ в уже открытом графике.
Я ничего не имею против настройки кол-ва баров для каждого графика, просто не вижу связи с этой задачей.
И таким способом можно решать задачу, но! мы потеряем многопоточность, так как у меня всё реализуется в советнике, без каких-либо индикаторов
Тем более при расчётах в советнике у вас полный контроль количества данных. Задавайте сколько нужно получать и незачем ограничивать чарт.
Хотя не очень понятно почему вы выбрали расчёты в советнике, тем самым обрезали многопоточность.