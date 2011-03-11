Общая концепция терминала. У меня тупиковая ситуация? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все равно не согласен.
Держать открытыми 200 графиков - извращение. Не верю я в то, что один человек будет их все размечать и регулярно просматривать.
А если их не надо держать открытыми, то и проблемы нет - для просмотра ситуации по любому из инструментов можно поменять символ в уже открытом графике.
Я ничего не имею против настройки кол-ва баров для каждого графика, просто не вижу связи с этой задачей.
Даже если такую ситуацию заранее предусмотреть в код эксперта придется вносить кучу изменений...
Тем более при расчётах в советнике у вас полный контроль количества данных. Задавайте сколько нужно получать и незачем ограничивать чарт.
Хотя не очень понятно почему вы выбрали расчёты в советнике, тем самым обрезали многопоточность.
Как бы Вам сказать то... Советник - это единственный объект, который не переинициализуруется при смене периода или инструмента....
Примерно это будет выглядеть вот так вот:
внизу индикатор-пустышка, в нём навигация по периодам и типам паттернов, активные отображаются в списке уже в основном окне...
Как бы Вам сказать то... Советник - это единственный объект, который не переинициализуруется при смене периода или инструмента....
Примерно это будет выглядеть вот так вот:
внизу индикатор-пустышка, в нём навигация по периодам и типам паттернов, активные отображаются в списке уже в основном окне...
Вы не поняли, запускайте себе на здоровье советник. Вот только типичные расчёты можно перенести в индикатор и из советника вызывать нужное количество индикаторов каждый со своими параметрами. Через глобалы можете задавать либо количество данных которые будут считаться в индикаторе либо область данных если расчёт предусматривает не самые последние данные. А уже индикаторы сами запрашивают нужные данные и расчитывают их.
Затем в советник получаете назад уже расчитанные данные от индикаторов. Таким образом расчёты будут идти параллельно, в разных потоках. Тогда как при схеме расчётов в самом советнике расчёты идут последовательно в одном потоке.
Вы не поняли, запускайте себе на здоровье советник. Вот только типичные расчёты можно перенести в индикатор и из советника вызывать нужное количество индикаторов каждый со своими параметрами. Через глобалы можете задавать либо количество данных которые будут считаться в индикаторе либо область данных если расчёт предусматривает не самые последние данные. А уже индикаторы сами запрашивают нужные данные и расчитывают их.
Затем в советник получаете назад уже расчитанные данные от индикаторов. Таким образом расчёты будут идти параллельно, в разных потоках. Тогда как при схеме расчётов в самом советнике расчёты идут последовательно в одном потоке.
Думал я над такой концепцией... Самое сложное в ней организовать визуализацию... Тут ещё возникает вопрос о высвобождении ресурсов при смене инструмента....
В общем подумаю я ещё раз и посмотрю на узкие места. Спасибо за участие.
P.S. В моём случае в советник невозможно получить результат....он не выражается в виде набора цифр... это структуры, массивы, указатели и т.д.
Не... я ещё раз всё взвесил... зачастую необходимо мониторить несколько "любимых" инструментов.... Они в любом случае будут в виде отдельно одновременно открытых окон...
Хотя можно сделать в каждом окне выбор набора инструментов... Но это уже весомое утяжеление всей конструкции... Хотя...
буду думать...
В общем запустил на множестве инструментов...
Полёт нормальный и стабильный... загрузка проца в среднем 3%, бывает до 20 доходит иногда...
но если выставить в максимум Maxbar - туши свет называется )))))