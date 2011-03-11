Общая концепция терминала. У меня тупиковая ситуация? - страница 4

Новый комментарий
[Удален]  
komposter:

Все равно не согласен.

Держать открытыми 200 графиков - извращение. Не верю я в то, что один человек будет их все размечать и регулярно просматривать.

А если их не надо держать открытыми, то и проблемы нет - для просмотра ситуации по любому из инструментов можно поменять символ в уже открытом графике.


Я ничего не имею против настройки кол-ва баров для каждого графика, просто не вижу связи с этой задачей.

Я бы еще указал на то что при смене символа в большинстве случаев произойдет частичная потеря данных (по крайней мере это возможно с большой долей вероятности).

Даже если такую ситуацию заранее предусмотреть в код эксперта придется вносить кучу изменений...


 
Urain:

Тем более при расчётах в советнике у вас полный контроль количества данных. Задавайте сколько нужно получать и незачем ограничивать чарт.

Хотя не очень понятно почему вы выбрали расчёты в советнике, тем самым обрезали многопоточность.

Как бы Вам сказать то... Советник - это единственный объект, который не переинициализуруется при смене периода или инструмента....

Примерно это будет выглядеть вот так вот:


внизу индикатор-пустышка, в нём навигация по периодам и типам паттернов, активные отображаются в списке уже в основном окне...

 
AlexSTAL:

Как бы Вам сказать то... Советник - это единственный объект, который не переинициализуруется при смене периода или инструмента....

Примерно это будет выглядеть вот так вот:


внизу индикатор-пустышка, в нём навигация по периодам и типам паттернов, активные отображаются в списке уже в основном окне...

Вы не поняли, запускайте себе на здоровье советник. Вот только типичные расчёты можно перенести в индикатор и из советника вызывать нужное количество индикаторов каждый со своими параметрами.  Через глобалы можете задавать либо количество данных которые будут считаться в индикаторе либо область данных если расчёт предусматривает не самые последние данные. А уже индикаторы сами запрашивают нужные данные и расчитывают их.

Затем в советник получаете назад уже расчитанные данные от индикаторов. Таким образом расчёты будут идти параллельно, в разных потоках. Тогда как при схеме расчётов в самом советнике расчёты идут последовательно в одном потоке.

 
Urain:

Вы не поняли, запускайте себе на здоровье советник. Вот только типичные расчёты можно перенести в индикатор и из советника вызывать нужное количество индикаторов каждый со своими параметрами.  Через глобалы можете задавать либо количество данных которые будут считаться в индикаторе либо область данных если расчёт предусматривает не самые последние данные. А уже индикаторы сами запрашивают нужные данные и расчитывают их.

Затем в советник получаете назад уже расчитанные данные от индикаторов. Таким образом расчёты будут идти параллельно, в разных потоках. Тогда как при схеме расчётов в самом советнике расчёты идут последовательно в одном потоке.

Думал я над такой концепцией... Самое сложное в ней организовать визуализацию... Тут ещё возникает вопрос о высвобождении ресурсов при смене инструмента....

В общем подумаю я ещё раз и посмотрю на узкие места. Спасибо за участие.

P.S. В моём случае в советник невозможно получить результат....он не выражается в виде набора цифр... это структуры, массивы, указатели и т.д.


Не... я ещё раз всё взвесил... зачастую необходимо мониторить несколько "любимых" инструментов.... Они в любом случае будут в виде отдельно одновременно открытых окон...

Хотя можно сделать в каждом окне выбор набора инструментов... Но это уже весомое утяжеление всей конструкции... Хотя...

буду думать...

 

В общем запустил на множестве инструментов...

Полёт нормальный и стабильный... загрузка проца в среднем 3%, бывает до 20 доходит иногда...

но если выставить в максимум Maxbar - туши свет называется )))))

1234
Новый комментарий