Геометрический подход при прогнозировании цены - страница 7
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Молодец, что сдержанный. Тест прошёл ) Смотрите, Вы же образованный (наверное ) и любознательный раз изучаете всякое, Ганна читали и всё такое. Поймите простую вещь, не могут правильные выводы строится на неверных посылках, если мы не про астрологию))
У вас элементарно нет понимания бессмысленности возведения в квадрат, но вы пытаетесь сделать вид что открыли что-то важное. Это как прогуливавший математику в школе умник откроет заново теорему пифагора, да ещё скорее всего с ошибкой, построит на ней мега-теорию и будет уверен что все его не поняли. Такие случаи в науке бывают частенько. Вы один из таких. Но у вас есть шанс услышать голос разума.
Хотя вы наверное думаете, что раз вам удалось подогнать на ваш взгляд на всех инструментах, то вы правы :)
Дай бог чтобы вам принесло это прибыль, какие бы там подгонки вы не делали. Хотя чтобы у вас открылись глаза конечно надо бы наоборот.
Алексей, добрый день, если вы все сказали, спасибо за мнение, но мы считаем иначе.
Алексей, добрый день, если вы все сказали, спасибо за мнение, но мы считаем иначе.
Добрый день! Мне всегда есть что добавить ;) Может быть вы поняли смысл названия "геометрический" и главное - возведения в квадрат? Просветите пожалуйста.
з.ы. Я не пишу там где совсем нет ничего интересного. Помните в спорах рождается истина. Не смотрите на мой резкий тон. Он вызван только тем, что ТС не понял элементарных вещей, которые положил в основу своих изысканий, даже после указания на них. Если их поправить, подход интересный.
Добрый день! Мне всегда есть что добавить ;) Может быть вы поняли смысл названия "геометрический" и главное - возведения в квадрат? Просветите пожалуйста.
з.ы. Я не пишу там где совсем нет ничего интересного. Помните в спорах рождается истина. Не смотрите на мой резкий тон. Он вызван только тем, что ТС не понял элементарных вещей, которые положил в основу своих изысканий, даже после указания на них. Если их поправить, подход интересный.
Ну так предложите конкретную "правку" - надо делать так и так, я проверил, работает в сто раз лучше!!! Проверил на 3-х (лучше конечно 10-20 инструментах)!!!
Так я лично тебе за это только "спасибо" скажу, ну я думаю не только я ... :)
А так, сделанные Вами утверждения типа "... ты вон посмотри, так лучше и проще ..." смахивают на подход - я придумал "весчь", но ты проверь, может лучше.
А теперь по существу именно обоснования квадрата: всё идёт из теории Ганна если Вы её ещё раз прочитаете, ну или возможно на память всё помните, то как определяется у него масштаб? Я Вам отвечу вот этим скрином (даже специально выделил красным квадратом):
и теперь мнемосхема как это делать надо
Ну вроде не соврал ... :) Прошу прощения конечно, но пикассо тот ещё из меня ...
Продолжать? Aleksey Mavrin понял к чему я ведут картинки?
Методов определения шкалы несколько... три как минимум знаю. Фиксировання, по основаниям и вершинкам, а так же можно еще плавающую шкалу взять. Типа мувинг аверейдж для углов. Но я бы не сказал, что это самый эффективный инструмент... Как дополнительный да, а как основной не-а...
Всё же продолжу ...
Конечно при этом методе неудачных сделок будет больше, чем по Ганну, но количество неудачных вырастет не сильно ... Продолжать?
Ну так предложите конкретную "правку" - надо делать так и так, я проверил, работает в сто раз лучше!!! Проверил на 3-х (лучше конечно 10-20 инструментах)!!!
Так я лично тебе за это только "спасибо" скажу, ну я думаю не только я ... :)
А так, сделанные Вами утверждения типа "... ты вон посмотри, так лучше и проще ..." смахивают на подход - я придумал "весчь", но ты проверь, может лучше.
А теперь по существу именно обоснования квадрата: всё идёт из теории Ганна если Вы её ещё раз прочитаете, ну или возможно на память всё помните, то как определяется у него масштаб? Я Вам отвечу вот этим скрином (даже специально выделил красным квадратом):
и теперь мнемосхема как это делать надо
Ну вроде не соврал ... :) Прошу прощения конечно, но пикассо тот ещё из меня ...
Продолжать? Aleksey Mavrin понял к чему я ведут картинки?
Уважаемый RomFil, я проверил, надо делать так - откажитесь от квадрата, он не имеет отношения к делу и пляшите от импульса, я писал ранее вам объяснение где вы заблудились с квадратом
На вашем пример по золоту линия Х8 - повторяет первый импульс, потому что грубо 30*8=240, это равно 975 делить на 4, т.е. кол-во баров в первом импульсе.
Ганн всё верно пишет и в целом у вас подход то здравый, просто откажитесь от квадрата (хотя бы пока не можете объяснить смысл именно его применения) и я от вас отстану успехов в изучении темы )
Уважаемый RomFil, я проверил, надо делать так - откажитесь от квадрата, он не имеет отношения к делу и пляшите от импульса, я писал ранее вам объяснение где вы заблудились с квадратом
На вашем пример по золоту линия Х8 - повторяет первый импульс, потому что грубо 30*8=240, это равно 975 делить на 4, т.е. кол-во баров в первом импульсе.
Ганн всё верно пишет и в целом у вас подход то здравый, просто откажитесь от квадрата (хотя бы пока не можете объяснить смысл именно его применения) и я от вас отстану успехов в изучении темы )
Зацепило ... :)
Будьте добры как вот здесь посчитать по Вашей методика шкалу?
Зацепило ... :)
Будьте добры как вот здесь посчитать по Вашей методика шкалу?
Мою методику я вам не рассказывал, и я не трачу время на поиски закономерностей на М5 ))
Всё что мне было ценного сказать я сказал, не поняли не буду вам более мешать, только пожалуйста сдерживайтесь от называния своих мыслей рабочей методикой, мимо этого пройти сложно)