Геометрический подход при прогнозировании цены - страница 7

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Aleksey Mavrin:

Молодец, что сдержанный. Тест прошёл )  Смотрите, Вы же образованный (наверное ) и любознательный раз изучаете всякое, Ганна читали и всё такое. Поймите простую вещь, не могут правильные выводы строится на неверных посылках, если мы не про астрологию))

У вас элементарно нет понимания бессмысленности возведения в квадрат, но вы пытаетесь сделать вид что открыли что-то важное. Это как прогуливавший математику в школе умник откроет заново теорему пифагора, да ещё скорее всего с ошибкой, построит на ней мега-теорию и будет уверен что все его не поняли. Такие случаи в науке бывают частенько. Вы один из таких. Но у вас есть шанс услышать голос разума.

Хотя вы наверное думаете, что раз вам удалось подогнать на ваш взгляд на всех инструментах, то вы правы :)

Дай бог чтобы вам принесло это прибыль, какие бы там подгонки вы не делали. Хотя чтобы у вас открылись глаза конечно надо бы наоборот.

Алексей, добрый день, если вы все сказали, спасибо за мнение, но мы считаем иначе.

 
Aleksey Vakhrushev:

Алексей, добрый день, если вы все сказали, спасибо за мнение, но мы считаем иначе.

Добрый день! Мне всегда есть что добавить ;)  Может быть вы поняли смысл названия "геометрический" и главное - возведения в квадрат? Просветите пожалуйста.

з.ы. Я не пишу там где совсем нет ничего интересного. Помните в спорах рождается истина. Не смотрите на мой резкий тон. Он вызван только тем, что ТС не понял элементарных вещей, которые положил в основу своих изысканий, даже после указания на них. Если их поправить, подход интересный.

 
Aleksey Mavrin:

Добрый день! Мне всегда есть что добавить ;)  Может быть вы поняли смысл названия "геометрический" и главное - возведения в квадрат? Просветите пожалуйста.

з.ы. Я не пишу там где совсем нет ничего интересного. Помните в спорах рождается истина. Не смотрите на мой резкий тон. Он вызван только тем, что ТС не понял элементарных вещей, которые положил в основу своих изысканий, даже после указания на них. Если их поправить, подход интересный.

Ну так предложите конкретную "правку" - надо делать так и так, я проверил, работает в сто раз лучше!!!  Проверил на 3-х (лучше конечно 10-20 инструментах)!!!

Так я лично тебе за это только "спасибо" скажу, ну я думаю не только я ... :)

А так, сделанные Вами утверждения типа "... ты вон посмотри, так лучше и проще ..." смахивают на подход - я придумал "весчь", но ты проверь, может лучше.

А теперь по существу именно обоснования квадрата: всё идёт из теории Ганна если Вы её ещё раз прочитаете, ну или возможно на память всё помните, то как определяется у него масштаб? Я Вам отвечу вот этим скрином (даже специально выделил красным квадратом):

и теперь мнемосхема как это делать надо

Ну вроде не соврал ... :) Прошу прощения конечно, но пикассо тот ещё из меня ...

Продолжать? Aleksey Mavrin понял к чему я ведут картинки?

 
RomFil:

Методов определения шкалы несколько... три как минимум знаю. Фиксировання, по основаниям и вершинкам, а так же можно еще плавающую шкалу взять. Типа мувинг аверейдж для углов. Но я бы не сказал, что это самый эффективный инструмент... Как дополнительный да, а как основной не-а...

 

Всё же продолжу ...

Конечно при этом методе неудачных сделок будет больше, чем по Ганну, но количество неудачных вырастет не сильно ... Продолжать?

 
RomFil:

Ну так предложите конкретную "правку" - надо делать так и так, я проверил, работает в сто раз лучше!!!  Проверил на 3-х (лучше конечно 10-20 инструментах)!!!

Так я лично тебе за это только "спасибо" скажу, ну я думаю не только я ... :)

А так, сделанные Вами утверждения типа "... ты вон посмотри, так лучше и проще ..." смахивают на подход - я придумал "весчь", но ты проверь, может лучше.

А теперь по существу именно обоснования квадрата: всё идёт из теории Ганна если Вы её ещё раз прочитаете, ну или возможно на память всё помните, то как определяется у него масштаб? Я Вам отвечу вот этим скрином (даже специально выделил красным квадратом):

и теперь мнемосхема как это делать надо

Ну вроде не соврал ... :) Прошу прощения конечно, но пикассо тот ещё из меня ...

Продолжать? Aleksey Mavrin понял к чему я ведут картинки?

Уважаемый  RomFil,  я проверил,  надо делать так - откажитесь от квадрата, он не имеет отношения к делу и пляшите от импульса, я писал ранее вам объяснение где вы заблудились с квадратом

На вашем пример по золоту линия Х8 - повторяет первый импульс, потому что грубо 30*8=240, это равно 975 делить на 4, т.е. кол-во баров в первом импульсе. 

Ганн всё верно пишет и в целом у вас подход то здравый, просто откажитесь от квадрата (хотя бы пока не можете объяснить смысл именно его применения) и я от вас отстану  успехов в изучении темы )

 
Aleksey Mavrin:

Уважаемый  RomFil,  я проверил,  надо делать так - откажитесь от квадрата, он не имеет отношения к делу и пляшите от импульса, я писал ранее вам объяснение где вы заблудились с квадратом

На вашем пример по золоту линия Х8 - повторяет первый импульс, потому что грубо 30*8=240, это равно 975 делить на 4, т.е. кол-во баров в первом импульсе. 

Ганн всё верно пишет и в целом у вас подход то здравый, просто откажитесь от квадрата (хотя бы пока не можете объяснить смысл именно его применения) и я от вас отстану  успехов в изучении темы )

Зацепило ... :)

Будьте добры как вот здесь посчитать по Вашей методика шкалу?


 
RomFil:

Зацепило ... :)

Будьте добры как вот здесь посчитать по Вашей методика шкалу?


Мою методику я вам не рассказывал, и я не трачу время на поиски закономерностей на М5 ))

Всё что мне было ценного сказать я сказал, не поняли не буду вам более мешать, только пожалуйста сдерживайтесь от называния своих мыслей рабочей методикой, мимо этого пройти сложно)

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