Геометрический подход при прогнозировании цены - страница 2
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Вроде должно прояснить ... :)
да , разобрался. С линиями ганна правда напряжно было, но получилось.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
AUDJPY.m, H1, 2020.01.09
RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
Да ето хорошо можна все росписать когда график уже прорисован, сделай ето при первом тике начиная с примерно завтра!!!
Не поверите ... Делаю ежедневно ... И довольно успешно если жадность не включаю ... :)
Речь как раз и идёт о том, что с помощью данного метода возможно с определённой вероятностью сказать, что цена вот до сюда дойдёт, а дальше нет.
Попробуйте сами порисовать на графиках и станет ясно - ещё раз повторяю информацию возьмет тот кому будет интересно.
Конечно есть в данном подходе доля неопределённости, но тут только опыт поможет.
С уважением, RomFil
да , разобрался. С линиями ганна правда напряжно было, но получилось.
Ну и как считаете слушается цена эти уровни? А давайте я продолжу ... Сейчас только нарисую ... :)Три сделки с экстремума нарисовал с указанием потенциальной прибыли ... Дальше лень матушка одолела. Спать пора. :)
Ну и как считаете слушается цена эти уровни? А давайте я продолжу ... Сейчас только нарисую ... :)
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
AUDJPY.m, H1, 2020.01.09
RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
вот разметка от нижнего экстремума.завтра к вечеру сможем увидеть.
вот разметка от нижнего экстремума.завтра к вечеру сможем увидеть.
А у меня вниз небольшой импульс ... :)
Зачем так постоянно писать, с уважением, Александр? Ну да, уважение это хорошо, с уважением, Александр. Частота этой фишки соответствует частоте приветствия, подходит для писем, больших не частых сообщений, с уважением, Александр. Форум почти как разговор, только в другом формате, с уважением, Александр. Неужели вы так постоянно разговариваете, с уважением, Александр?
Это нормально, и выглядит очень вежливо. Гораздо хуже, когда речь безграмотна и/или высокомерна.
К примеру, есть тут чел, который в каждом сообщении употребляет "Удачи!", звучит как "Пока, неудачники!".
Ну и как считаете слушается цена эти уровни? А давайте я продолжу ... Сейчас только нарисую ... :)Три сделки с экстремума нарисовал с указанием потенциальной прибыли ... Дальше лень матушка одолела. Спать пора. :)
Чем то вилку Чувашова напоминает, применение корня квадратного был такой теоретик я писал по его системе, по моему сова лежит кодобазе которую написал для него, дежавю... Надо найти и прочитать тех задание что он писал про квадратные корни.. Спасибо что напомнили, по мне ваша стратегия мне нравится я люблю линейные вещи. Прямо и понятно, с машками не поймешь что они хотят)))
По техзаданию robi11.
По теории Микулы.
Берем максимум 1,4939 (EUR/USD, дневки), убираем запятую (или, говоря на математическом языке, умножаем на 1000), получаем 1493,9, округляем до целого числа, получаем 1494
Нам нужно найти уровни поддержки.
Для этого извлекаем корень из 1494, получаем 38,652, вычитаем (так как имеем дело с пиком цены) приращение 0,25, получаем 38,402, возводим в квадрат, получаем 1474,7, умножаем на 1000, получаем 1,4747. Это и будет первым уровнем поддержки. И так далее.
38,652 - 0,25 = 38,402^2 = 1,4747
38,652 - 0,333 = 38,319^2 = 1.4683
Приращения:
Нашел Теория Микулы оказывается была, да забывается все. Что скажете автор про это...
Блин я ошибку сделал грубую, да где этот robi11 теперь? Что дальше то делать с итогом как его превратить обратно??? - $230.43 ???
Прочитал Микулу, это 230, 43 координаты квадрата 9, чето здесь не чисто, то то он не договаривал, robi11 ты шайтан!
Вот именно такую реакцию я и ожидал ... :):):) И лица, то одни и те же ... И ведут себя одинаково - не важно о чём тема ... :)
Из Вас прямо так негативом и прёт. Но я сегодня в хорошем настроении! И не буду обращать внимание на Ваши издёвки.
В целом в описанном методе я обрисовал лишь определённый подход, который можно развить и применять где будет угодно пользователю - даже автоматизировать, но не полностью (субъективизм принятия решения не позволяет задать единые правила). Кому будет интересен метод, тот возьмёт его и будет использовать - большинство конечно пропустит мимо.
Вот высказывание Martin CHEguevara по поводу 100% вероятности удивило - я ещё сам метод не изложил, а уже критика ... Странно ... Вы скорее всего даже не представляете о чём там будет написано, а уже делаете какие-то выводы. Давайте не будем преждевременно критиковать ... :)