Рейтинг сигнала. - страница 2
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Никак не увидеть рейтинг чужого сигнала. Рейтинг (цифры перед именем сигнала) может увидеть только хозяин сигнала.
А зачем так неудобно сделали? И почему порядковый номер в списке называется "Рейтинг" (и по сути считается значением рейтинга)?
Если рейтинг каждого сигнала считается, как и писалии ранее на форуме "В формуле ранжирования несколько десятков нелинейных параметров, которые дают сбалансированный показатель.", то какой результат подсчета по этой формуле (или это тоже секрет, как и сама формула)?
А зачем так неудобно сделали? И почему порядковый номер в списке называется "Рейтинг" (и по сути считается значением рейтинга)?
Если рейтинг каждого сигнала считается, как и писалии ранее на форуме "В формуле ранжирования несколько десятков нелинейных параметров, которые дают сбалансированный показатель.", то какой результат подсчета по этой формуле (или это тоже секрет, как и сама формула)?
Что именно не ясно? Результата ранжирование и есть Рейтинг, по Рейтингу сигналу располагаются в Витрине в порядке убывания Рейтинга.
Насчёт самой формулы сто раз повторялось: секрет.
Что именно не ясно? Результата ранжирование и есть Рейтинг, по Рейтингу сигналу располагаются в Витрине в порядке убывания Рейтинга.
Насчёт самой формулы сто раз повторялось: секрет.
Не ясно вот что
1) Почему порядковый номер сигнального счета в общем списке в сервисе называется "Рейтинг"? Это немного разные вещи (для справки)
2) Результат просчета по формуле такой и получается, каким он отображается в общем списке сигналов, т.е.: 1, 2, 3, 4...? Т.е. целые числа с шагом 1? (это как то странно)
Не ясно вот что
1) Почему порядковый номер сигнального счета в общем списке в сервисе называется "Рейтинг"? Это немного разные вещи (для справки)
2) Результат просчета по формуле такой и получается, каким он отображается в общем списке сигналов, т.е.: 1, 2, 3, 4...? Т.е. целые числа с шагом 1? (это как то странно)
Читайте сказанное выше.
Если что не ясно - читайте ещё раз.
Читайте сказанное выше.
Если что не ясно - читайте ещё раз.
прочитал, но там нет ответов на мои вопросы
рейтинг - список упорядоченный по какому-то показателю, если формула расчёта показателя - секрет, то не всё ли равно какого его конкретное значение? )
рейтинг - список упорядоченный по какому-то показателю, если формула расчёта показателя - секрет, то не всё ли равно какого его конкретное значение? )
Не ясно вот что
1) Почему порядковый номер сигнального счета в общем списке в сервисе называется "Рейтинг"? Это немного разные вещи (для справки)
2) Результат просчета по формуле такой и получается, каким он отображается в общем списке сигналов, т.е.: 1, 2, 3, 4...? Т.е. целые числа с шагом 1? (это как то странно)
Это вы назвали его "рейтинг". Потому что это единственный публично доступный параметр, характеризующий реальный результат вычисления по формуле. Последний, очевидно, не разглашается, как и сама формула
нет, не все равно, можно (как минимум) увидеть разницу между соседними (в списке) счетами, например насколько у 1го в счета отрыв от 2го и т.д.
Я тоже об этом подумал, но это ничего не даст, т.к. вы не знаете формулу и значит не знаете зависимость выхода этой формулы от какого-либо значащего для вас параметра.
Попросту - например:
у 1-го =1000, 2-го =500, у 3-го =250,
можете ли вы сказать что 1-ый в 2 раза лучше 2-го?
НЕТ.
Можете ли вы сказать что 1-ый лучше 2-го настолько же насколько 2-ой лучше 3-го?
НЕТ.
Так зачем сыр-бор?
Это вы назвали его "рейтинг". Потому что это единственный публично доступный параметр, характеризующий реальный результат вычисления по формуле. Последний, очевидно, не разглашается, как и сама формула
Его так назвали до меня, но почему у вас на сайте порядковый номер счета в списке назвали "Рейтинг" мне не понятно...