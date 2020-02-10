Рейтинг сигнала. - страница 2

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Vladimir Karputov:
Никак не увидеть рейтинг чужого сигнала. Рейтинг (цифры перед именем сигнала)  может увидеть только хозяин сигнала.

Только один метод: поиск по витрине вручную.

А зачем так неудобно сделали? И почему порядковый номер в списке называется  "Рейтинг" (и по сути считается значением рейтинга)?

Если рейтинг каждого сигнала считается, как и писалии ранее на форуме "В формуле ранжирования несколько десятков нелинейных параметров, которые дают сбалансированный показатель.", то какой результат подсчета по этой формуле (или это тоже секрет, как и сама формула)?

 
Igor Yeremenko:

А зачем так неудобно сделали? И почему порядковый номер в списке называется  "Рейтинг" (и по сути считается значением рейтинга)?

Если рейтинг каждого сигнала считается, как и писалии ранее на форуме "В формуле ранжирования несколько десятков нелинейных параметров, которые дают сбалансированный показатель.", то какой результат подсчета по этой формуле (или это тоже секрет, как и сама формула)?

Что именно не ясно? Результата ранжирование и есть Рейтинг, по Рейтингу сигналу располагаются в Витрине в порядке убывания Рейтинга.

Насчёт самой формулы сто раз повторялось: секрет. 

 
Vladimir Karputov:

Что именно не ясно? Результата ранжирование и есть Рейтинг, по Рейтингу сигналу располагаются в Витрине в порядке убывания Рейтинга.

Насчёт самой формулы сто раз повторялось: секрет. 

Не ясно вот что

1) Почему порядковый номер сигнального счета  в общем списке в сервисе называется "Рейтинг"? Это немного разные вещи (для справки)

2) Результат просчета по формуле такой и получается, каким он отображается в общем списке сигналов, т.е.: 1, 2, 3, 4...? Т.е. целые числа с шагом 1? (это как то странно)

 
Igor Yeremenko:

Не ясно вот что

1) Почему порядковый номер сигнального счета  в общем списке в сервисе называется "Рейтинг"? Это немного разные вещи (для справки)

2) Результат просчета по формуле такой и получается, каким он отображается в общем списке сигналов, т.е.: 1, 2, 3, 4...? Т.е. целые числа с шагом 1? (это как то странно)

Читайте сказанное выше. 

Если что не ясно - читайте ещё раз. 

 
Vladimir Karputov:

Читайте сказанное выше. 

Если что не ясно - читайте ещё раз. 

прочитал, но там нет ответов на мои вопросы
 
Igor Yeremenko:
прочитал, но там нет ответов на мои вопросы

рейтинг - список упорядоченный по какому-то показателю, если формула расчёта показателя - секрет, то не всё ли равно какого его конкретное значение? )

 
Aleksey Mavrin:

рейтинг - список упорядоченный по какому-то показателю, если формула расчёта показателя - секрет, то не всё ли равно какого его конкретное значение? )

нет, не все равно, можно (как минимум) увидеть разницу между соседними (в списке) счетами, например насколько у 1го в счета отрыв от 2го и т.д.
 
Igor Yeremenko:

Не ясно вот что

1) Почему порядковый номер сигнального счета  в общем списке в сервисе называется "Рейтинг"? Это немного разные вещи (для справки)

2) Результат просчета по формуле такой и получается, каким он отображается в общем списке сигналов, т.е.: 1, 2, 3, 4...? Т.е. целые числа с шагом 1? (это как то странно)

Это вы назвали его "рейтинг". Потому что это единственный публично доступный параметр, характеризующий реальный результат вычисления по формуле. Последний, очевидно, не разглашается, как и сама формула

 
Igor Yeremenko:
нет, не все равно, можно (как минимум) увидеть разницу между соседними (в списке) счетами, например насколько у 1го в счета отрыв от 2го и т.д.

Я тоже об этом подумал, но это ничего не даст, т.к. вы не знаете формулу и значит не знаете зависимость выхода этой формулы от какого-либо значащего для вас параметра.

Попросту - например:

у 1-го =1000, 2-го =500, у 3-го =250,

можете ли вы сказать что 1-ый в 2 раза лучше 2-го?

НЕТ.

Можете ли вы сказать что 1-ый лучше 2-го настолько же насколько 2-ой лучше 3-го?

НЕТ.

Так зачем сыр-бор?

 
Marsel:

Это вы назвали его "рейтинг". Потому что это единственный публично доступный параметр, характеризующий реальный результат вычисления по формуле. Последний, очевидно, не разглашается, как и сама формула

Его так назвали до меня, но почему у вас на сайте порядковый номер счета в списке назвали "Рейтинг" мне не понятно...

Рейтинг сигналов

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