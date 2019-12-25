Помогите опубликовать код. - страница 2
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Вот я про это и говорил, скриншоты там где д.б. коды. понятно объяснять не моё ))
Алексей, ну хоть как-нибудь понимать-то надо что мне пишут. Я, конечно, с умным видом могу молчать, но имхо лучше сразу сказать: "Баран, ребята. Поясните."
Зачем вы натыкали скриншотов туда, куда нужно коды прикреплять?
Артём, извините, что-то я пропустил этот момент. Разве туда нельзя скриншоты вставлять? У вас же при оформлении написано что нужны скриншоты. Или я что-то не правильно понял?
Для чего в индикаторе user32.dll - что там такое, чего нельзя сделать средствами mql ?
Если честно, то мне самую малость нужно. Может это есть средствами mql, но я пока слаб и толком никак ещё не разобрался. Может подскажите:
1. Нужна функция перемещения окна графика в родительском терминале. (MoveWindow) Ещё раз сегодня пересматривал так и не нашёл.
2. Нужна функция обрезки бордюра графика чтобы не отбирал лишнее место.
3. Нужны скроллбары. Без них никак.
С удовольствием никогда бы не пользовался в индикаторе user32.dll. Но вот только пока не знаю как решить эти вопросы. А Вы как бы решали пункты с 1-3? Мне то оно и не нужно как таковое, но вот есть заказчики. А они мало что понимают в программировании и mql. Как дети, тычат пальцами на картинку и говорят сделай. Тут хочешь, не хочешь, чтобы лишний раз не обидеть приходится идти на встречу. Но user32.dll, я тоже не люблю использовать и очень очень всё хочу делать только средствами mql.
Роман:
...
А они мало что понимают в программировании и mql.
...
И видимо не только они...
Артём, извините, что-то я пропустил этот момент. Разве туда нельзя скриншоты вставлять? У вас же при оформлении написано что нужны скриншоты. Или я что-то не правильно понял?
Если честно, то мне самую малость нужно. Может это есть средствами mql, но я пока слаб и толком никак ещё не разобрался. Может подскажите:
1. Нужна функция перемещения окна графика в родительском терминале. (MoveWindow) Ещё раз сегодня пересматривал так и не нашёл.
2. Нужна функция обрезки бордюра графика чтобы не отбирал лишнее место.
3. Нужны скроллбары. Без них никак.
С удовольствием никогда бы не пользовался в индикаторе user32.dll. Но вот только пока не знаю как решить эти вопросы. А Вы как бы решали пункты с 1-3? Мне то оно и не нужно как таковое, но вот есть заказчики. А они мало что понимают в программировании и mql. Как дети, тычат пальцами на картинку и говорят сделай. Тут хочешь, не хочешь, чтобы лишний раз не обидеть приходится идти на встречу. Но user32.dll, я тоже не люблю использовать и очень очень всё хочу делать только средствами mql.
Скриншоты вы сами же вставили в текст. Прикреплять их уже не нужно в виде файлов.
Остальное - нужно видеть наглядно, так как с ваших слов не понял смысла того, что нужно кроме бордюра - он-то чем помешал? Он такой огромный, что занимает пол экрана разве, и совершенно не даёт комфортно работать? Мне, чтобы понять о каком бордюре вы говорите, пришлось поискать его на графике.
Это полоски по периметру графика, визуальным размером около миллиметра?
На откреплённом графике их видно чуть лучше:
Этот бордюр так сильно мешает полноценно работать?
Скриншоты вы сами же вставили в текст. Прикреплять их уже не нужно в виде файлов.
Остальное - нужно видеть наглядно, так как с ваших слов не понял смысла того, что нужно кроме бордюра - он-то чем помешал? Он такой огромный, что занимает пол экрана разве, и совершенно не даёт комфортно работать? Мне, чтобы понять о каком бордюре вы говорите, пришлось поискать его на графике.
Это полоски по периметру графика, визуальным размером около миллиметра?
На откреплённом графике их видно чуть лучше:
Этот бордюр так сильно мешает полноценно работать?
Этот бордюр так сильно мешает полноценно работать? <- Пока от бордюра никто не умер но он сильно мешает если открыто, например. 20 графиков. В этом случае бордюр сильно отжирает место.
Остальное - нужно видеть наглядно, так как с ваших слов не понял смысла того, <- Размещение графиков по заданным координатам. Программно как на картинке размещать графики. Плюс чтобы их двигать полосы прокрутки нужны.
Этот бордюр так сильно мешает полноценно работать? <- Пока от бордюра никто не умер но он сильно мешает если открыто, например. 20 графиков. В этом случае бордюр сильно отжирает место.
Остальное - нужно видеть наглядно, так как с ваших слов не понял смысла того, <- Размещение графиков по заданным координатам. Программно как на картинке размещать графики. Плюс чтобы их двигать полосы прокрутки нужны.
Так, Я что-то упустил!
Как сделать так, как у вас на первом скрине - как убрать эти динозавровые бордюры?
Возможно поможет: https://www.mql5.com/ru/code/13273
Спасибо, но это совсем не то, так мы вообще ничего не видим что торговать - нет времени и цен.
Задача скрыть бордюр, особенно верхний, который занимает ~15% графика
Возможно поможет: https://www.mql5.com/ru/code/13273
На второй всяко лучше.
Добавьте в терминал полосы прокрутки. У всех есть, а у Вас нет? Чем метатрейдер хуже остальных?
Спасибо, но это совсем не то, так мы вообще ничего не видим что торговать - нет времени и цен.
Задача скрыть бордюр, особенно верхний, который занимает ~15% графика
https://www.mql5.com/ru/code/27422
В коде функция
true - обрезает, false -возвращает
В коде сама функция и обвязка.