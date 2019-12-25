Помогите опубликовать код. - страница 2

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Aleksey Mavrin:

Вот я про это и говорил, скриншоты там где д.б. коды. понятно объяснять не моё ))

Алексей, ну хоть как-нибудь понимать-то надо что мне пишут. Я, конечно, с умным видом могу молчать, но имхо лучше сразу сказать: "Баран, ребята. Поясните."

 
Artyom Trishkin:

Зачем вы натыкали скриншотов туда, куда нужно коды прикреплять?

Артём, извините, что-то я пропустил этот момент. Разве туда нельзя скриншоты вставлять? У вас же при оформлении написано что нужны скриншоты. Или я что-то не правильно понял?

Artyom Trishkin:

Для чего в индикаторе user32.dll - что там такое, чего нельзя сделать средствами mql ?

Если честно, то мне самую малость нужно. Может это есть средствами mql, но я пока слаб и толком никак ещё не разобрался. Может подскажите:

1. Нужна функция перемещения окна графика в родительском терминале. (MoveWindow) Ещё раз сегодня пересматривал так и не нашёл.

2. Нужна функция обрезки бордюра графика чтобы не отбирал лишнее место.

3. Нужны скроллбары. Без них никак.

С удовольствием никогда бы не пользовался в индикаторе user32.dll. Но вот только пока не знаю как решить эти вопросы. А Вы как бы решали пункты с 1-3? Мне то оно и не нужно как таковое, но вот есть заказчики. А они мало что понимают в программировании и mql. Как дети, тычат пальцами на картинку и говорят сделай. Тут хочешь, не хочешь, чтобы лишний раз не обидеть приходится идти на встречу. Но user32.dll, я тоже не люблю использовать и очень очень всё хочу делать только средствами mql.

 

Роман:

...

А они мало что понимают в программировании и mql.

...

И видимо не только они...

 
Роман:

Артём, извините, что-то я пропустил этот момент. Разве туда нельзя скриншоты вставлять? У вас же при оформлении написано что нужны скриншоты. Или я что-то не правильно понял?

Если честно, то мне самую малость нужно. Может это есть средствами mql, но я пока слаб и толком никак ещё не разобрался. Может подскажите:

1. Нужна функция перемещения окна графика в родительском терминале. (MoveWindow) Ещё раз сегодня пересматривал так и не нашёл.

2. Нужна функция обрезки бордюра графика чтобы не отбирал лишнее место.

3. Нужны скроллбары. Без них никак.

С удовольствием никогда бы не пользовался в индикаторе user32.dll. Но вот только пока не знаю как решить эти вопросы. А Вы как бы решали пункты с 1-3? Мне то оно и не нужно как таковое, но вот есть заказчики. А они мало что понимают в программировании и mql. Как дети, тычат пальцами на картинку и говорят сделай. Тут хочешь, не хочешь, чтобы лишний раз не обидеть приходится идти на встречу. Но user32.dll, я тоже не люблю использовать и очень очень всё хочу делать только средствами mql.

Скриншоты вы сами же вставили в текст. Прикреплять их уже не нужно в виде файлов.

Остальное - нужно видеть наглядно, так как с ваших слов не понял смысла того, что нужно кроме бордюра - он-то чем помешал? Он такой огромный, что занимает пол экрана разве, и совершенно не даёт комфортно работать? Мне, чтобы понять о каком бордюре вы говорите, пришлось поискать его на графике.

Это полоски по периметру графика, визуальным размером около миллиметра?


На откреплённом графике их видно чуть лучше:


Этот бордюр так сильно мешает полноценно работать?

 
Artyom Trishkin:

Скриншоты вы сами же вставили в текст. Прикреплять их уже не нужно в виде файлов.

Остальное - нужно видеть наглядно, так как с ваших слов не понял смысла того, что нужно кроме бордюра - он-то чем помешал? Он такой огромный, что занимает пол экрана разве, и совершенно не даёт комфортно работать? Мне, чтобы понять о каком бордюре вы говорите, пришлось поискать его на графике.

Это полоски по периметру графика, визуальным размером около миллиметра?


На откреплённом графике их видно чуть лучше:


Этот бордюр так сильно мешает полноценно работать?

Этот бордюр так сильно мешает полноценно работать? <- Пока от бордюра никто не умер но он сильно мешает если открыто, например. 20 графиков. В этом случае бордюр сильно отжирает место.

+

++

Остальное - нужно видеть наглядно, так как с ваших слов не понял смысла того, <- Размещение графиков по заданным координатам. Программно как на картинке размещать графики. Плюс чтобы их двигать полосы прокрутки нужны.

 
Роман:

Этот бордюр так сильно мешает полноценно работать? <- Пока от бордюра никто не умер но он сильно мешает если открыто, например. 20 графиков. В этом случае бордюр сильно отжирает место.

Остальное - нужно видеть наглядно, так как с ваших слов не понял смысла того, <- Размещение графиков по заданным координатам. Программно как на картинке размещать графики. Плюс чтобы их двигать полосы прокрутки нужны.

Так, Я что-то упустил!

Как сделать так, как у вас на первом скрине - как убрать эти динозавровые бордюры?

 
Возможно поможет: https://www.mql5.com/ru/code/13273
 
Vladimir Karputov:
Возможно поможет:  https://www.mql5.com/ru/code/13273

Спасибо, но это совсем не то, так мы вообще ничего не видим что торговать - нет времени и цен.

Задача скрыть бордюр, особенно верхний, который занимает ~15% графика

 
Vladimir Karputov:
Возможно поможет:  https://www.mql5.com/ru/code/13273
+


++

На второй всяко лучше. 

Добавьте в терминал полосы прокрутки. У всех есть, а у Вас нет? Чем метатрейдер хуже остальных? 

 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо, но это совсем не то, так мы вообще ничего не видим что торговать - нет времени и цен.

Задача скрыть бордюр, особенно верхний, который занимает ~15% графика

https://www.mql5.com/ru/code/27422

В коде функция

-

true - обрезает, false -возвращает 

В коде сама функция и обвязка.

Прогноз на базе корреляции.
Прогноз на базе корреляции.
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Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Пускай Вам повезёт в 2020 году! Мой Вам подарок на Новый Год. Радости Всем, Счастья и Всего, Всего, Всего! Для установки надо скачать .ZIP и запустить файл Corel.mq4 Буду рад Вашим комментариям. Прогнозы строятся корректно по скорости на таймфреймах от M15 до H4. Вычислительные мощности процессоров не в состоянии...
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