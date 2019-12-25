Помогите опубликовать код.

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Написал новый индикатор. Не могу опубликовать код. При тестировании пишет ошибка. Что делать?

Код работает нормально. 

Всем спасибо.

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Роман:

Написал новый индикатор. Не могу опубликовать код. При тестировании пишет ошибка. Что делать?

Код работает нормально. 

Всем спасибо.


Перейти по ссылке. Прочитать какие были обнаружены ошибки. Исправить ошибки.

 
Роман:

Написал новый индикатор. Не могу опубликовать код. При тестировании пишет ошибка. Что делать?

Код работает нормально. 

Всем спасибо.


может поможет - я нечаянно файл скриншота вместе с файлом  ex прикрепил и тоже сначала не понял в чём дело.

 
Vladimir Karputov:

Перейти по ссылке. Прочитать какие были обнаружены ошибки. Исправить ошибки.

Никаких ошибок не было описано. Просто одна ошибка что файл не подходит. Почему не понятно. 

 
Роман:

Никаких ошибок не было описано. Просто одна ошибка что файл не подходит. Почему не понятно. 

Это слова. Не верю. Ссылка - Текст - Вставить.

 
Aleksey Mavrin:

может поможет - я нечаянно файл скриншота вместе с файлом  ex прикрепил и тоже сначала не понял в чём дело.

Вроде несколько раз проверял всё нормально указано.

 
Vladimir Karputov:

Ссылка - Текст - Вставить.

Vladimir, к сожалению не скринился, не могу Вам что-то основательное показать. 

Пришлось тупо обходить, упрятав код в zip файл. И написать дополнительный пустой индикатор с рекомендациями по скачиванию и установке zip файла.

Vladimir Karputov:

Это слова. Не верю. 

Да я и сам не верю, но вроде мне пока кажется, что я ещё не совсем дебил чтобы прятать в архив файл с исходным кодом. Хотя кто его знает. Может для меня дебил это уже большая похвала.

Vladimir Karputov:

Ссылка - Текст - Вставить.

+

Vladimir Karputov:

Не верю. 

Володь, ну вот в эти верю, не верю мне зачем?

https://www.mql5.com/ru/code/27422 <- Ссылка

Я уж не знаю что ещё нужно добавить.

 
Роман:

Vladimir, к сожалению не скринился, не могу Вам что-то основательное показать. 

Пришлось тупо обходить, упрятав код в zip файл. И написать дополнительный пустой индикатор с рекомендациями по скачиванию и установке zip файла.

Да я и сам не верю, но вроде мне пока кажется, что я ещё не совсем дебил чтобы прятать в архив файл с исходным кодом. Хотя кто его знает. Может для меня дебил это уже большая похвала.

Володь, ну вот в эти верю, не верю мне зачем?

https://www.mql5.com/ru/code/27422 <- Ссылка

Я уж не знаю что ещё нужно добавить.

Всё таки думаю на скриншоты, у вас они в файлах прикрепленных, а д.б. просто в сообщении описания. Про это я и писал, может ошибка может так задумывалось.

Т.е. прикреплены только файлы исполняемые и подключаемые, и тест их корректность-исполняемость видимо проверяет.

 
Aleksey Mavrin:

Всё таки думаю на скриншоты, у вас они в файлах прикрепленных, а д.б. просто в сообщении описания. Про это я и писал, может ошибка может так задумывалось.

Т.е. прикреплены только файлы исполняемые и подключаемые, и тест их корректность-исполняемость видимо проверяет.

Алексей, честно, что-то несколько раз прочитал, никак не могу понять о чём Вы пишите.


Про это я и писал, может ошибка может так задумывалось. <- Может так и есть. Только не въеду. 

Т.е. прикреплены только файлы исполняемые и подключаемые, и тест их корректность-исполняемость видимо проверяет. <- Думаю, он вызов dll не сглатывает. Второй раз у меня такое. На Range Bars индикаторе он тоже чудил. Пришлось комментировать dll.

 
Роман:

Алексей, честно, что-то несколько раз прочитал, никак не могу понять о чём Вы пишите.


Про это я и писал, может ошибка может так задумывалось. <- Может так и есть. Только не въеду. 

Т.е. прикреплены только файлы исполняемые и подключаемые, и тест их корректность-исполняемость видимо проверяет. <- Думаю, он вызов dll не сглатывает. Второй раз у меня такое. На Range Bars индикаторе он тоже чудил. Пришлось комментировать dll.

Зачем вы натыкали скриншотов туда, куда нужно коды прикреплять?

Для чего в индикаторе user32.dll - что там такое, чего нельзя сделать средствами mql ?

 
Artyom Trishkin:

Зачем вы натыкали скриншотов туда, куда нужно коды прикреплять?

Для чего в индикаторе user32.dll - что там такое, чего нельзя сделать средствами mql ?

Вот я про это и говорил, скриншоты там где д.б. коды. понятно объяснять не моё ))

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