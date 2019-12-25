Помогите опубликовать код.
Написал новый индикатор. Не могу опубликовать код. При тестировании пишет ошибка. Что делать?
Код работает нормально.
Всем спасибо.
Перейти по ссылке. Прочитать какие были обнаружены ошибки. Исправить ошибки.
Написал новый индикатор. Не могу опубликовать код. При тестировании пишет ошибка. Что делать?
Код работает нормально.
Всем спасибо.
может поможет - я нечаянно файл скриншота вместе с файлом ex прикрепил и тоже сначала не понял в чём дело.
Перейти по ссылке. Прочитать какие были обнаружены ошибки. Исправить ошибки.
Никаких ошибок не было описано. Просто одна ошибка что файл не подходит. Почему не понятно.
Никаких ошибок не было описано. Просто одна ошибка что файл не подходит. Почему не понятно.
Это слова. Не верю. Ссылка - Текст - Вставить.
может поможет - я нечаянно файл скриншота вместе с файлом ex прикрепил и тоже сначала не понял в чём дело.
Вроде несколько раз проверял всё нормально указано.
Ссылка - Текст - Вставить.
Vladimir, к сожалению не скринился, не могу Вам что-то основательное показать.
Пришлось тупо обходить, упрятав код в zip файл. И написать дополнительный пустой индикатор с рекомендациями по скачиванию и установке zip файла.
Это слова. Не верю.
Да я и сам не верю, но вроде мне пока кажется, что я ещё не совсем дебил чтобы прятать в архив файл с исходным кодом. Хотя кто его знает. Может для меня дебил это уже большая похвала.
Ссылка - Текст - Вставить.
Не верю.
Володь, ну вот в эти верю, не верю мне зачем?
https://www.mql5.com/ru/code/27422 <- Ссылка
Я уж не знаю что ещё нужно добавить.
Vladimir, к сожалению не скринился, не могу Вам что-то основательное показать.
Пришлось тупо обходить, упрятав код в zip файл. И написать дополнительный пустой индикатор с рекомендациями по скачиванию и установке zip файла.
Да я и сам не верю, но вроде мне пока кажется, что я ещё не совсем дебил чтобы прятать в архив файл с исходным кодом. Хотя кто его знает. Может для меня дебил это уже большая похвала.
Володь, ну вот в эти верю, не верю мне зачем?
https://www.mql5.com/ru/code/27422 <- Ссылка
Я уж не знаю что ещё нужно добавить.
Всё таки думаю на скриншоты, у вас они в файлах прикрепленных, а д.б. просто в сообщении описания. Про это я и писал, может ошибка может так задумывалось.
Т.е. прикреплены только файлы исполняемые и подключаемые, и тест их корректность-исполняемость видимо проверяет.
Всё таки думаю на скриншоты, у вас они в файлах прикрепленных, а д.б. просто в сообщении описания. Про это я и писал, может ошибка может так задумывалось.
Т.е. прикреплены только файлы исполняемые и подключаемые, и тест их корректность-исполняемость видимо проверяет.
Алексей, честно, что-то несколько раз прочитал, никак не могу понять о чём Вы пишите.
Про это я и писал, может ошибка может так задумывалось. <- Может так и есть. Только не въеду.
Т.е. прикреплены только файлы исполняемые и подключаемые, и тест их корректность-исполняемость видимо проверяет. <- Думаю, он вызов dll не сглатывает. Второй раз у меня такое. На Range Bars индикаторе он тоже чудил. Пришлось комментировать dll.
Алексей, честно, что-то несколько раз прочитал, никак не могу понять о чём Вы пишите.
Про это я и писал, может ошибка может так задумывалось. <- Может так и есть. Только не въеду.
Т.е. прикреплены только файлы исполняемые и подключаемые, и тест их корректность-исполняемость видимо проверяет. <- Думаю, он вызов dll не сглатывает. Второй раз у меня такое. На Range Bars индикаторе он тоже чудил. Пришлось комментировать dll.
Зачем вы натыкали скриншотов туда, куда нужно коды прикреплять?
Для чего в индикаторе user32.dll - что там такое, чего нельзя сделать средствами mql ?
Зачем вы натыкали скриншотов туда, куда нужно коды прикреплять?
Для чего в индикаторе user32.dll - что там такое, чего нельзя сделать средствами mql ?
Вот я про это и говорил, скриншоты там где д.б. коды. понятно объяснять не моё ))
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Написал новый индикатор. Не могу опубликовать код. При тестировании пишет ошибка. Что делать?
Код работает нормально.
Всем спасибо.