Помогите опубликовать код. - страница 3
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Скриншоты вы сами же вставили в текст. Прикреплять их уже не нужно в виде файлов.
Остальное - нужно видеть наглядно, так как с ваших слов не понял смысла того, что нужно кроме бордюра - он-то чем помешал? Он такой огромный, что занимает пол экрана разве, и совершенно не даёт комфортно работать? Мне, чтобы понять о каком бордюре вы говорите, пришлось поискать его на графике.
Это полоски по периметру графика, визуальным размером около миллиметра?
На откреплённом графике их видно чуть лучше:
Этот бордюр так сильно мешает полноценно работать?
В МетаТрейдер нет открепления графика, его только презентовали, а дали что-то неполноценное. Откреплённый график всё-равно привязан к терминалу, и если свернуть терминал, то уходит и график.
Вот здесь откреплён:
Интересно, будет-ли когда-то полноценно работать открепление в МетаТрейдер?
https://www.mql5.com/ru/code/27422
В коде функция
true - обрезает, false -возвращает
В коде сама функция и обвязка.
Перенёс кусок в скрипт, почему-то не работает - не убирает бордюр
Перенёс кусок в скрипт, почему-то не работает - не убирает бордюр
Кажись вот оно.
На клопку токма жмём.
Кажись вот оно.
Спасибо огромное, рамки убираются - графики отлично стали читаться!
Теперь печальное: в мт4 работает, а вот в мт5 не работает, хотя компилируется.
Как это сделать для мт5 ?P.S. Да и не нужна кнопка, проще сделать в виде скрипта, так удобнее, при набросе: если есть бордюр - убрать, если нету - создать. Задача его убрать, и больше не видеть, так что кнопка - не в теме :)
Так, Я что-то упустил!
Как сделать так, как у вас на первом скрине - как убрать эти динозавровые бордюры?
Держи скрипт. Расставляешь графики как надо, затем кидаешь на любой график, если по умолчанию dll отключены, то будет запрос на включение, включть обязательно... и всё...
И так после каждого перезапуска терминала. Не держит почему-то как было.
И второй скрипт, если надо восстановить бордюры.
Спасибо огромное, рамки убираются - графики отлично стали читаться!
Теперь печальное: в мт4 работает, а вот в мт5 не работает, хотя компилируется.
Как это сделать для мт5 ?P.S. Да и не нужна кнопка, проще сделать в виде скрипта, так удобнее, при набросе: если есть бордюр - убрать, если нету - создать. Задача его убрать, и больше не видеть, так что кнопка - не в теме :)
Рад быть Вам полезным.
Теперь печальное: в мт4 работает, а вот в мт5 не работает, хотя компилируется.
Как это сделать для мт5 ?
Надеюсь вопрос силами Alexey Viktorov был решён. :)
Держи скрипт. Расставляешь графики как надо, затем кидаешь на любой график, если по умолчанию dll отключены, то будет запрос на включение, включть обязательно... и всё...
И так после каждого перезапуска терминала. Не держит почему-то как было.
И второй скрипт, если надо восстановить бордюры.
Та-же история, не убирает. Билд 2280P.S. В мт4 работает отменно
Та-же история, не убирает. Билд 2280P.S. В мт4 работает отменно
Видимо что-то поломали в 2280 и 2286.
Видимо что-то поломали в 2280 и 2286.
Там в каком-то билде совсем недавно сменили бордюры. Но они какие были, такие и остались кроме цвета, бездарно занимают кучу рабочего пространства
Там в каком-то билде совсем недавно сменили бордюры. Но они какие были, такие и остались кроме цвета, бездарно занимают кучу рабочего пространства
То что я скинул, это плоды моих исправлений из скриптов на mql4, а вот исправить так, чтобы работало сейчас на новых билдах моих мозгов не хватает. Может кто подтянется и сможет исправить...