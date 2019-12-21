Стратегия +50 (ChfJpy & CadJpy)

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Суть простая. Заметил, что по этим парам пики образуются, когда две последние цифры в парах UsdJpy & UsdChf равны (109.50 & 0.9850 ,к примеру).
Естественно не все так примитивно. Это работает, когда UsdJpy "догоняет" UsdChf. Т.е. UsdChf идёт вниз, UsdJpy её догоняет, падая тоже и две последние цифры сравниваются.
В это время ChfJpy находится вверху, на максимуме.
Так же для удобства можно добавить МА с периодом 6. Как только МА пары UsdJpy станет ниже МА UsdChf (по двум последним цифрам) у ChfJpy не остаётся шансов на удержание вверху, она начнёт падать, гарантированно на 50 пунктов или больше.
Таймфрейм H1.

 
Vladimir Baskakov:
Суть простая. Заметил, что по этим парам пики образуются, когда две последние цифры в парах UsdJpy & UsdChf равны (109.50 & 0.9850 ,к примеру).
Естественно не все так примитивно. Это работает, когда UsdJpy "догоняет" UsdChf. Т.е. UsdChf идёт вниз, UsdJpy её догоняет, падая тоже и две последние цифры сравниваются.
В это время ChfJpy находится вверху, на максимуме.
Так же для удобства можно добавить МА с периодом 6. Как только МА пары UsdJpy станет ниже МА UsdChf (по двум последним цифрам) у ChfJpy не остаётся шансов на удержание вверху, она начнёт падать, гарантированно на 50 пунктов или больше.

Я не постесняюсь спросить. А что курите?  Посоветуйте.

Хочу чтобы меня так же торкало)))

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Aleksandr Yakovlev:

Я не постесняюсь спросить. А что курите?  Посоветуйте.

Хочу чтобы меня так же торкало)))

Спорить с фриками не собираюсь, успокойтесь.
 
Наврядли кто то полезит в графики искать то о чем вы говорите. 
Покажите, пожалуйста, чарты с отмеченными особенностями.
[Удален]  
Vladimir Tkach:
Наврядли кто то полезит в графики искать то о чем вы говорите. 
Покажите, пожалуйста, чарты с отмеченными особенностями.
Я торгую со смартфона всегда, скрины не делаю. 
Стратегию я изложил, что будете с ней делать, личное дело каждого.
 
Vladimir Baskakov:
Суть простая. Заметил, что по этим парам пики образуются, когда две последние цифры в парах UsdJpy & UsdChf равны (109.50 & 0.9850 ,к примеру).
Естественно не все так примитивно. Это работает, когда UsdJpy "догоняет" UsdChf. Т.е. UsdChf идёт вниз, UsdJpy её догоняет, падая тоже и две последние цифры сравниваются.
В это время ChfJpy находится вверху, на максимуме.
Так же для удобства можно добавить МА с периодом 6. Как только МА пары UsdJpy станет ниже МА UsdChf (по двум последним цифрам) у ChfJpy не остаётся шансов на удержание вверху, она начнёт падать, гарантированно на 50 пунктов или больше.

Уделил несколько минут времени, но так как описали систему - закономерности не выявил.

Зато работает принцип описанный мной ранее, поиск расхождений на мажорах и вход по кроссу


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Уделил несколько минут времени, но так как описали систему - закономерности не выявил.

Зато работает принцип описанный мной ранее, поиск расхождений на мажорах и вход по кроссу

Все правильно, принцип схождения/расхождения мажоров.
 
Vladimir Baskakov:
Все правильно, принцип схождения/расхождения мажоров.

Вы про фриков лучше вообще не говорите ничего. Я такой чуши еще не встречал просто.

Боле менее опытные трейдеры знают, что принцип схождения расхождение разных пар 

работает 50/50. И применять сей факт нет смысла. Удачи.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Вы про фриков лучше вообще не говорите ничего. Я такой чуши еще не встречал просто.

А я вот встречал, например вот такую: "Во вторник 24 декабря открою реальный счет на 1000 долларов и буду зарабатывать."
 
Vladimir Baskakov:
А я вот встречал, например вот такую: " Во вторник 24 декабря открою реальный счет на 1000 долларов и буду зарабатывать."

Спасибо за рекламу. Но чтоб вы знали.

Я торговал в основном на счетах других трейдеров и имел процент с этого.

Так же помогал выйти с большой просадки и длинных замков.

Не бесплатно конечно. Не всегда правда получалось разрулить аховые ситуации

но многим помог.

Сейчас свой нормальный сигнал решил открыть.

Так что хиханьки оставте при себе.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Спасибо за рекламу. Но чтоб вы знали.

Я торговал в основном на счетах других трейдеров и имел процент с этого.

Так же помогал выйти с большой просадки и длинных замков.

Не бесплатно конечно. Не всегда правда получалось разрулить аховые ситуации

но многим помог.


Да, там "много" отзывов от благодарных трейдеров
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