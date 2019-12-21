Стратегия +50 (ChfJpy & CadJpy)
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Суть простая. Заметил, что по этим парам пики образуются, когда две последние цифры в парах UsdJpy & UsdChf равны (109.50 & 0.9850 ,к примеру).
Я не постесняюсь спросить. А что курите? Посоветуйте.
Хочу чтобы меня так же торкало)))
Я не постесняюсь спросить. А что курите? Посоветуйте.
Хочу чтобы меня так же торкало)))
Наврядли кто то полезит в графики искать то о чем вы говорите.
Суть простая. Заметил, что по этим парам пики образуются, когда две последние цифры в парах UsdJpy & UsdChf равны (109.50 & 0.9850 ,к примеру).
Уделил несколько минут времени, но так как описали систему - закономерности не выявил.
Зато работает принцип описанный мной ранее, поиск расхождений на мажорах и вход по кроссу
Уделил несколько минут времени, но так как описали систему - закономерности не выявил.
Зато работает принцип описанный мной ранее, поиск расхождений на мажорах и вход по кроссу
Все правильно, принцип схождения/расхождения мажоров.
Вы про фриков лучше вообще не говорите ничего. Я такой чуши еще не встречал просто.
Боле менее опытные трейдеры знают, что принцип схождения расхождение разных пар
работает 50/50. И применять сей факт нет смысла. Удачи.
Вы про фриков лучше вообще не говорите ничего. Я такой чуши еще не встречал просто.
А я вот встречал, например вот такую: " Во вторник 24 декабря открою реальный счет на 1000 долларов и буду зарабатывать."
Спасибо за рекламу. Но чтоб вы знали.
Я торговал в основном на счетах других трейдеров и имел процент с этого.
Так же помогал выйти с большой просадки и длинных замков.
Не бесплатно конечно. Не всегда правда получалось разрулить аховые ситуации
но многим помог.
Сейчас свой нормальный сигнал решил открыть.
Так что хиханьки оставте при себе.
Спасибо за рекламу. Но чтоб вы знали.
Я торговал в основном на счетах других трейдеров и имел процент с этого.
Так же помогал выйти с большой просадки и длинных замков.
Не бесплатно конечно. Не всегда правда получалось разрулить аховые ситуации
но многим помог.
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