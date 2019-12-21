Стратегия +50 (ChfJpy & CadJpy) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, там "много" отзывов от благодарных трейдеров
А если вы так и не смогли понять движение цены и принципы торговли, это ваши проблемы.
Это я говорю судя по вашим сигн.....
по моему, чтобы визуализировать эту стратегию достаточно в МТ5 построить кастомный символ спреда
получить последние 3 знака можно так:
единичка будет погрешностью, т.к. если были пропущенные бары или еще какие траблы, то терминал не отрисует графики
Суть простая. Заметил, что по этим парам пики образуются, когда две последние цифры в парах UsdJpy & UsdChf равны (109.50 & 0.9850 ,к примеру).
конечно ахинея, но имеющая рациональное объяснение :-)
USDJPY более "трендовый" и исторически реагирует по собственным круглым (и обратным JPYUSD) уровням, а USDCHF довольно цикличный, по крайней мере был. Поэтому визуально "совпадение последних цифирь" имеет частенько право попадаться.
Но только это арифметический эффект и из него ничего не следует.
конечно ахинея, но имеющая рациональное объяснение :-)
USDJPY более "трендовый" и исторически реагирует по собственным круглым (и обратным JPYUSD) уровням, а USDCHF довольно цикличный, по крайней мере был. Поэтому визуально "совпадение последних цифирь" имеет частенько право попадаться.
Но только это арифметический эффект и из него ничего не следует.
Скорее ахинея вот:"USDJPY более "трендовый" и исторически реагирует по собственным круглым (и обратным JPYUSD) уровням, а USDCHF довольно цикличный"
да ахинея и то и другое
да ахинея и то и другое
hint: валюты входят в SDR не по силе/объёму операций, а по устойчивости/склонности к трендам. JPY туда входит