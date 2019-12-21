Стратегия +50 (ChfJpy & CadJpy) - страница 2

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Vladimir Baskakov:
Да, там "много" отзывов от благодарных трейдеров

А если вы так и не смогли понять движение цены и принципы торговли, это ваши проблемы.

Это я говорю судя по вашим сигн.....

 

по моему, чтобы визуализировать эту стратегию достаточно в МТ5 построить кастомный символ спреда

получить последние 3 знака можно так:

1.0+fmod(round(EURUSD/_Point),1000)

единичка будет погрешностью, т.к. если были пропущенные бары или еще какие траблы, то терминал не отрисует графики


 
Vladimir Baskakov:
Суть простая. Заметил, что по этим парам пики образуются, когда две последние цифры в парах UsdJpy & UsdChf равны (109.50 & 0.9850 ,к примеру).
Естественно не все так примитивно. Это работает, когда UsdJpy "догоняет" UsdChf. Т.е. UsdChf идёт вниз, UsdJpy её догоняет, падая тоже и две последние цифры сравниваются.
В это время ChfJpy находится вверху, на максимуме.
Так же для удобства можно добавить МА с периодом 6. Как только МА пары UsdJpy станет ниже МА UsdChf (по двум последним цифрам) у ChfJpy не остаётся шансов на удержание вверху, она начнёт падать, гарантированно на 50 пунктов или больше.
Таймфрейм H1.

конечно ахинея, но имеющая рациональное объяснение :-)

USDJPY более "трендовый" и исторически реагирует по собственным круглым (и обратным JPYUSD) уровням, а USDCHF довольно цикличный, по крайней мере был. Поэтому визуально "совпадение последних цифирь" имеет частенько право попадаться.

Но только это арифметический эффект и из него ничего не следует.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

конечно ахинея, но имеющая рациональное объяснение :-)

USDJPY более "трендовый" и исторически реагирует по собственным круглым (и обратным JPYUSD) уровням, а USDCHF довольно цикличный, по крайней мере был. Поэтому визуально "совпадение последних цифирь" имеет частенько право попадаться.

Но только это арифметический эффект и из него ничего не следует.

Скорее ахинея вот:"USDJPY более "трендовый" и исторически реагирует по собственным круглым (и обратным JPYUSD) уровням, а USDCHF довольно цикличный"
 
Vladimir Baskakov:
Скорее ахинея вот:"USDJPY более "трендовый" и исторически реагирует по собственным круглым (и обратным JPYUSD) уровням, а USDCHF довольно цикличный"

да ахинея и то и другое

[Удален]  
Alexander Bereznyak:

да ахинея и то и другое

Аргументы есть?
 
hint: валюты входят в SDR не по силе/объёму операций, а по устойчивости/склонности к трендам. JPY туда входит
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
hint: валюты входят в SDR не по силе/объёму операций, а по устойчивости/склонности к трендам. JPY туда входит
SDR тут причём? Вам в школу
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