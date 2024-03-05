Вопрос разработчикам - использование всех вычислительных ядер при оптимизации - страница 4

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Boris Egorov:

С таким посылом вы далеко зайдете.. Slava, кстати, один из основных разработчиков МТ, как работает алгоритм он в курсе.

Говорю же, просто дайте оптимизационный сет стандартного советника, который приводит к таким же результатам. У вас раньше оптимизировались одни параметры, сейчас другие. Возможно, сработал автоматический переход на генетику со всеми вытекающими.

Добавьте конструктива, и проблема решится намного быстрее.

 
Andrey Khatimlianskii:

Если действительно хотите изменений, а не просто побрюзжать (как я), почему не дадите разработчикам воспроизводимый пример, где ядра отключаются/простаивают?

Можно на основе стандартного советника (если и с ним воспроизводится), но с максимальным количеством деталей, чтобы они могли воспроизвести поведение у себя.

ga

так понятнее?

используются только локальные агенты, 6 из 8 включены, 3 отваливаются сразу после первой пачки заданий
 
Sergey Chalyshev:

так понятнее?

используются только локальные агенты, 6 из 8 включены, 3 отваливаются сразу после первой пачки заданий

Так гораздо конструктивнее.

Приложите лог тестера и лог одного из агентов, который финишировал досрочно:


 
Andrey Khatimlianskii:

Так гораздо конструктивнее.

Приложите лог тестера и лог одного из агентов, который финишировал досрочно:


Лог тестера, рабочего агента и отвалившегося:

Файлы:
20200108.log  9 kb
3000_20200108.log  166 kb
3003_20200108.log  23 kb
 
Sergey Chalyshev:

Лог тестера, рабочего агента и отвалившегося:

Теперь подождем ответа @Slava

Похоже, генетика перестала задействовать часть ядер после 3 поколения:

01:00:50.723    Tester  Best result 5681.165275 produced at generation 1. Next generation 4

Посчитала, что нет смысла?

 

>Slava, кстати, один из основных разработчиков МТ

Ну тогда Слава - вся надежда на Вас, молимся и бьем челом .... спасите нас от нерабочих сетевых агентов :-)

еще хотел поблагодарить Andrey Khatimlianskii за логи 

 
Boris Egorov:

>Slava, кстати, один из основных разработчиков МТ

Ну тогда Слава - вся надежда на Вас, молимся и бьем челом .... спасите нас от нерабочих сетевых агентов :-)

еще хотел поблагодарить Andrey Khatimlianskii за логи 

Мы работаем над этим. Ренат на 2 странице пообещал
 
Andrey Khatimlianskii:

Теперь подождем ответа @Slava

Похоже, генетика перестала задействовать часть ядер после 3 поколения:

Посчитала, что нет смысла?

Нет.

В логе есть ещё запись

NQ      3       01:02:43.436    Tester  stopped by user

Подтверждается логами агента

FL      0       01:02:43.434    127.0.0.1       tester forced to stop
JJ      0       01:02:43.439    Tester  29 of 85 passes processed (29 successfully finished) in 0:00:06.976
 

Хочу заметить, что проблемы с простоем на самом деле две.

При генетике происходит ожидание окончания расчёта поколения. Непонятно, возможен ли в этом случае ребаланс пакета заданий.

При медленной оптимизации можно избежать простоя освободившихся ранее агентов динамическим перераспределением заданий. Разработчики не стали этого делать, и сейчас задания раздаются в начале оптимизации. Не стали из-за того, что тот же алгоритм раздачи применяется и при использовании облачных агентов, а отбирать у них задания - "невместно". Стоит разделить методику для локальных и облачных агентов.

А пока разработчики относительно недавно слегка улучшили методику, оставляя небольшой резерв для закончивших работу пораньше агентов. К сожалению, это не всегда спасает. К тому же этот резерв - остаток от деления заданий на кол-во агентов, соответственно он может быть равен и нулю.

 
Slava:

Нет.

В логе есть ещё запись

Подтверждается логами агента

Так это потом, в конце. А отвалились агенты раньше, в 01:00:50, и это видно в логе и видео.

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