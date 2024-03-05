Вопрос разработчикам - использование всех вычислительных ядер при оптимизации - страница 4
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С таким посылом вы далеко зайдете.. Slava, кстати, один из основных разработчиков МТ, как работает алгоритм он в курсе.
Говорю же, просто дайте оптимизационный сет стандартного советника, который приводит к таким же результатам. У вас раньше оптимизировались одни параметры, сейчас другие. Возможно, сработал автоматический переход на генетику со всеми вытекающими.
Добавьте конструктива, и проблема решится намного быстрее.
Если действительно хотите изменений, а не просто побрюзжать (как я), почему не дадите разработчикам воспроизводимый пример, где ядра отключаются/простаивают?
Можно на основе стандартного советника (если и с ним воспроизводится), но с максимальным количеством деталей, чтобы они могли воспроизвести поведение у себя.
так понятнее?используются только локальные агенты, 6 из 8 включены, 3 отваливаются сразу после первой пачки заданий
так понятнее?используются только локальные агенты, 6 из 8 включены, 3 отваливаются сразу после первой пачки заданий
Так гораздо конструктивнее.
Приложите лог тестера и лог одного из агентов, который финишировал досрочно:
Так гораздо конструктивнее.
Приложите лог тестера и лог одного из агентов, который финишировал досрочно:
Лог тестера, рабочего агента и отвалившегося:
Лог тестера, рабочего агента и отвалившегося:
Теперь подождем ответа @Slava
Похоже, генетика перестала задействовать часть ядер после 3 поколения:
Посчитала, что нет смысла?
>Slava, кстати, один из основных разработчиков МТ
Ну тогда Слава - вся надежда на Вас, молимся и бьем челом .... спасите нас от нерабочих сетевых агентов :-)
еще хотел поблагодарить Andrey Khatimlianskii за логи
>Slava, кстати, один из основных разработчиков МТ
Ну тогда Слава - вся надежда на Вас, молимся и бьем челом .... спасите нас от нерабочих сетевых агентов :-)
еще хотел поблагодарить Andrey Khatimlianskii за логи
Теперь подождем ответа @Slava
Похоже, генетика перестала задействовать часть ядер после 3 поколения:
Посчитала, что нет смысла?
Нет.
В логе есть ещё запись
Подтверждается логами агента
Хочу заметить, что проблемы с простоем на самом деле две.
При генетике происходит ожидание окончания расчёта поколения. Непонятно, возможен ли в этом случае ребаланс пакета заданий.
При медленной оптимизации можно избежать простоя освободившихся ранее агентов динамическим перераспределением заданий. Разработчики не стали этого делать, и сейчас задания раздаются в начале оптимизации. Не стали из-за того, что тот же алгоритм раздачи применяется и при использовании облачных агентов, а отбирать у них задания - "невместно". Стоит разделить методику для локальных и облачных агентов.
А пока разработчики относительно недавно слегка улучшили методику, оставляя небольшой резерв для закончивших работу пораньше агентов. К сожалению, это не всегда спасает. К тому же этот резерв - остаток от деления заданий на кол-во агентов, соответственно он может быть равен и нулю.
Нет.
В логе есть ещё запись
Подтверждается логами агента
Так это потом, в конце. А отвалились агенты раньше, в 01:00:50, и это видно в логе и видео.