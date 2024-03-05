Вопрос разработчикам - использование всех вычислительных ядер при оптимизации - страница 9
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Мы занялись полным переписыванием тестера и оптимизатора.
Будем кардинально переделывать и исправлять накопленные проблемы.
Когда ждать появления всех этих решений?????
особенно ждем:
1. "одно ядро - одно задание"
2. продолжение оптимизации с момента остановки (сбоя сервера, перезагрузки и т.д.)
to Renat Fatkhullin все таки я настаиваю на ответе ....
Когда ждать появления всех этих решений?????
1. "одно ядро - одно задание"
2. продолжение оптимизации с момента остановки (сбоя сервера, перезагрузки и т.д.)
1 ядро считает - 50 простаивают , красота ......
1 ядро считает - 50 простаивают , красота ......
Не показана вся картина расчётов - сколько всего заданий, сколько выполнено, сколько осталось...
Не показана вся картина расчётов - сколько всего заданий, сколько выполнено, сколько осталось...
так лучше?
публиковал в другом топике - эффекта ноль, никто из разработчиков не ответил
Прошу решить ошибку наблюдаемую во всех новых версиях
2020.07.26 10:54:28.289 Tester expert file ....\MQL5\StochasticCCI.ex5 open error [2]
а его там нет и быть и не должно
ошибку дает сетевой агент после обновления, до обновления работал нормально, на старых версиях оптимизатор не дает ошибки в эксперте, эксперт не перекомпилировался
полный снос и переустановка метатрейдера с удалением всех данных эффекта не дал
ошибка наблюдается на двух сетевых агентах
публиковал в другом топике - эффекта ноль, никто из разработчиков не ответил
Прошу решить ошибку наблюдаемую во всех новых версиях
2020.07.26 10:54:28.289 Tester expert file ....\MQL5\StochasticCCI.ex5 open error [2]
а его там нет и быть и не должно
ошибку дает сетевой агент после обновления, до обновления работал нормально, на старых версиях оптимизатор не дает ошибки в эксперте, эксперт не перекомпилировался
полный снос и переустановка метатрейдера с удалением всех данных эффекта не дал
ошибка наблюдается на двух сетевых агентах
У меня такие же проблемы. Я так понимаю, что в индикаторе вызывается другой индикатор?
У меня такие же проблемы. Я так понимаю, что в индикаторе вызывается другой индикатор?
у меня нет такого, всмысле в нет вызова индикатора в индикаторе
Наверно меня снова забанят, но все же публикую здесь решение некоторых проблем которые программисты МТ не решают годами, о чём свидетельствует например поиск в гугле
Итак:
1. Отключение логов МТ5.
Многие годы программистов МТ просили либо сделать возможность отключения логов либо ограничить их размер.
Почему просили? Да потому что МТ ставится на диск С и указать другой нет возможности, а при оптимизации МТ легко засерает логами несколько терабайт, то есть весь диск С.
Папки
C:\Users\ имя пользователя \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ ваш длинный номер \logs
C:\Users\ имя пользователя \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ ваш длинный номер \MQL5\Logs
надо сделать только для чтения.
Для этого создаем еще админа, ему даем полные права, себе права урезаем, результат МТ не может получить доступ в эту папку и не может записать логи, результат диск не забит ненужными логами.
второй вариант - не всегда работает - суть варианта в создании батника который каждый определенный промежуток времени будет удалять логи ... правда МТ может и за сутки полностью забить системный диск логами
2. Отключение автоматической загрузки обновлений МТ5 .
Зачем это надо? Просто если идет оптимизация сетевые агенты в момент полной загрузки обновления становятся недоступными,
возникает разница в версиях основного оптимизатора и его агентов. Результат - срыв оптимизации.
Еще очень не хорошо когда обновление возникает на боевом сервере во время торговли, когда важна каждая миллисекунда.
Считаю что обновки могут быть только в момент не рабочего рынка, то есть в выходные.
По аналогии, папку
"C:\Documents and Settings\ имя пользователя \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ .тут ваш длинный номер.... \liveupdate" сделать только для чтения
по умолчанию папка не существует, ее надо создать, после установки только для чтения МТ видит обновки но не может скачать ....
результат - обновления не мешают работе оптимизатора и не мешают торговле.
3. Проблема "одно ядро - одно задание" не решена и наверно решаться не будет. Описание проблемы: есть 60 разнородных ядер на разных серверах, при раздаче заданий оптимизатор раздает всем ядрам равное количество заданий, в результате получается что самое медленное ядро досчитывает свои задания часами, а еще 59 ядер тупо простаивают ... Проблема не решается поскольку не приносит прибыли МТ, а скорее наоборот уводит деньги из платных облачных агентов .... потому пользователи будут и далее мучаться с оптимизатором. Жаль. Выход - создание собственного альтернативного оптимизатора например в питоне. и Самое смешное - решение этой "проблемы" - у программистов МТ займет 15 минут ....
3. Проблема "одно ядро - одно задание" не решена и наверно решаться не будет. Описание проблемы: есть 60 разнородных ядер на разных серверах, при раздаче заданий оптимизатор раздает всем ядрам равное количество заданий, в результате получается что самое медленное ядро досчитывает свои задания часами, а еще 59 ядер тупо простаивают ... Проблема не решается поскольку не приносит прибыли МТ, а скорее наоборот уводит деньги из платных облачных агентов .... потому пользователи будут и далее мучаться с оптимизатором. Жаль. Выход - создание собственного альтернативного оптимизатора например в питоне. и Самое смешное - решение этой "проблемы" - у программистов МТ займет 15 минут ....
Что-то у меня очень большое сомнение, что решение подобной проблемы "занимает 15 мин".
И... вроде ж как сказали, что вычислительное ядро переписывается. Значит, "улита едет, скоро будет". Мне самому крайне неприятно, что слабые компы тормозят весь процесс вычислений, и приходится их вобще не использовать. Но... пока так.
Насчет "уведения денег" - довольно смешной аргумент. Обладатель фермы с парой-тройкой медленных компов - никак не может быть потенциальным клиентом Облака - если у него есть деньги, то он не будет использовать медленные компы в любом случае. А если у него нет денег - то даже если принудительно не давать медленным компам работать - он все равно не будет покупать облачные вычисления.