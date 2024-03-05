Вопрос разработчикам - использование всех вычислительных ядер при оптимизации - страница 5

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Проблема раздачи равномерно заданий связана и с очередностью включения агентов в работу. Особенно это очевидно, когда добавляешь новых агентов, после запуска оптимизации.

Я надеюсь, что советники и их сопровождающие файлы будут в светлом будущем закачиваться единожды на удаленный компьютер с агентами, что сэкономит время, и сделает более равномерным распределение вычислительных ресурсов.

 
Вопрос разработчикам МТ: Когда будут продвижения? Скажите пож-та сроки исправления катастрофических ошибок описанных выше из-за которых оптимизация фактически не работает ....
 
Boris Egorov:
Вопрос разработчикам МТ: Когда будут продвижения? Скажите пож-та сроки исправления катастрофических ошибок описанных выше из-за которых оптимизация фактически не работает ....
+?
 
Тема умерла? Света в конце туннеля больше будет?
 
Boris Egorov:
Вопрос разработчикам МТ: Когда будут продвижения? Скажите пож-та сроки исправления катастрофических ошибок описанных выше из-за которых оптимизация фактически не работает ....

Какие "катастрофические ошибки" вы имеете в виду?

И как это оптимизация не работает?

 

>Какие "катастрофические ошибки" вы имеете в виду?

>И как это оптимизация не работает

все описано выше и не только мной

1. Не работают по факту сетевые агенты, они просто не запускаются

2. При расчете нового набора очень долго висит и чего то там думает

3. Раздает пакеты задач только одним и тем же ядрам когда есть много других свободных

Результат: оптимизация "работает" в 4 раза дольше чем было раньше .... 

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 

Все таки нет ответов на вопросы сверху

но вроде все как то худо бедно заработало после обновлений, хотя и остались простаивающие ядра

остался вопрос неадекватной раздачи заданий вычислительным ядрам:

1. почему выдается разным ядрам сетевого агента разное количество заданий, почему не каждому ядру - одно задание

Почему сетевым агентам выдается сразу туча заданий, а не одно?

2. Что будет если я отключу агента которому розданы 58 заданий в данный момент времени как на картинке выше, будут ли они все равно просчитаны или будут забыты и не просчитаны никогда?

 
volchyonok:
Здравствуйте, пытаюсь ускорить тестирование с помощью функции TestorStop() в ОnTiket останавливая отдельное тестирование если эксперт достигает неприемлемых значений. В результате отдельные прогоны идут быстрее других и один из агентов тестирование финиширует первым( где то читал что если агент тестирования простаивает какое то время, то он отключается) - когда все оставшиеся агенты финишируют, первому агенту задания не отправляются. И так один за одним агенты тестирования выбывают, пока не останется один агент - в этом случае  о скорости и говорить нечего. Тоесть скорость можно увеличить, но не позволяют технические ошибки реализации распределенных вычислений. Если запустить TestorStop() в OnInit() например для оптимизации 2 параметров один из которых должен быть больше другого при первом прогоне скорость тоже увеличивается, а после агенты тестирования перестают выполнять задания хотя задания отправляются, причем счётчик отправленных заданий увеличивается с большой скоростью, а счетчик решёных агентом заданий стоит. Может кто знает как это обойти, так - тема то интересная, скорость тестирования за счёт откидывания не нужных  результатов в 10-ки раз больше чем при обычном тестирование, к тому же обнуляя не нужные результаты в OnTest() можно направлять генетический алгоритм в нужном нам направлении!
MQL5 Cloud Network ускоряет расчеты
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Можно долго перечислять все преимущества новой торговой платформы MetaTrader 5 и приводить доводы в пользу того, что она лучше других программ для технического анализа и торговли на финансовых рынках. А можно одним словом прекратить любые споры и поставить жирную точку в подобных дискуссиях. И это слово - тестер торговых стратегий в клиентском...
 

Разработчики решите уже наконец проблему раздачи заданий .... по принципу  "одно ядро - одно задание"

у меня сейчас 10 ядер основного процессора считают так как получили по  40 с гаком заданий а еще 40 сетевых ядер простаивают так как все отсчитали ... можно же задания распределять равномерно .... это же элементарно просто для программирования

 
Boris Egorov:

Разработчики решите уже наконец проблему раздачи заданий .... по принципу  "одно ядро - одно задание"

у меня сейчас 10 ядер основного процессора считают так как получили по  40 с гаком заданий а еще 40 сетевых ядер простаивают так как все отсчитали ... можно же задания распределять равномерно .... это же элементарно просто для программирования

Это не верный подход - нужно не задания по одному давать, а перераспределять мощности, если есть свободные ресурсы, т.е. отменять уже выданные задания и отдавать их на исполнения другим. При этом нужно вести аналитику производительности каждого агента, что б отдать ядру на исполнение нужное число новых заданий.

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