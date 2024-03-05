Вопрос разработчикам - использование всех вычислительных ядер при оптимизации - страница 2
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я бы хотел еще раз напомнить разработчикам
сейчас прямо таки ужасная ситуация, 16 ядер основного сервера досчитывают по 20 заданий и еще 40 штук дополнительных в сети простаивают, решите наконец проблему полноценного задействования всех ядер .... это просто катастрофически тормозит процесс оптимизации
Почему при оптимизации метатрейдер 5 (последние версии) не использует все доступные вычислительные ядра? Зеленым пометил ядра что ведут расчеты, остальные простаивают.
Экономят ваши ресурсы )))
А если серьезно, то я сдерживаю себя с неимоверной силой, чтобы не заругаться на MQ.
Куда не прикоснутся - всё становится хуже.
Думал уже исправили, но нет. В новых билдах часть агентов переходят в режим финиш. Можно реанимировать эти агенты если один из них(отвалены) отключь и снова включить.
Тогда ГА не ждет, как писал Слава 85 задач, а каждый агент получает новую задачу, сразу после просчета предидущей.
Разработчики, верните ГА до версии 2000! Там всё было супер!
Если действительно хотите изменений, а не просто побрюзжать (как я), почему не дадите разработчикам воспроизводимый пример, где ядра отключаются/простаивают?
Можно на основе стандартного советника (если и с ним воспроизводится), но с максимальным количеством деталей, чтобы они могли воспроизвести поведение у себя.
Если действительно хотите изменений, а не просто побрюзжать (как я), почему не дадите разработчикам воспроизводимый пример, где ядра отключаются/простаивают?
Какой пример то ... тут любой подойдет, который оптимизирует по множеству параметров , например от 30 разных параметров, я скриншоты выкладывал, могу еще раз выложить
смысл один - создать пул заданий: из пула раздавать каждому потоку - ТОЛЬКО одно задание, а не как сейчас одному локальному агенту дается фигова туча заданий, и пока он свои задания просчитает остальные вынуждены ждать,
беда еще и в том что оптимизатор малочисленным локальным агентам как только те свои задания отсчитают вновь дает новые задания, а свободные сетевые агенты которых по определению гораздо больше так и простаивают, маразм
... это замедляет оптимизацию минимум в 10 раз что крайне существенно, или просчитать за 1-2 часа или как сейчас 10 часов .... то что раньше считалось 3 часа теперь считается 11 с половиной часов ... дооптимизировались блин разработчики
еще сейчас ввели ограничение для сетевых агентов, допускаются только физические ядра, это глобальная ошибка,
решать должны не программисты метатрейдера, а пользователь, у меня например сервера нормальные все и в смысле памяти тоже потому мне важны именно все потоки - это ограничение только на физические ядра для сетевых агентов - глупость
верните как было назад
Какой пример то ... тут любой подойдет, который оптимизирует по множеству параметров , например от 30 разных параметров, я скриншоты выкладывал, могу еще раз выложить
Любой пример, который можно воспроизвести.
Советник, параметры оптимизации, параметры советника, кол-во локальных и удаленных ядер.
Чтобы можно было взять, запустить, и убедиться в наличии проблемы (или объяснить, почему именно такое поведение выбрано и меняться не будет).
Если действительно хотите изменений, а не просто побрюзжать (как я), почему не дадите разработчикам воспроизводимый пример, где ядра отключаются/простаивают?
Можно на основе стандартного советника (если и с ним воспроизводится), но с максимальным количеством деталей, чтобы они могли воспроизвести поведение у себя.
Об этом эффекте знают все, и разработчики эти претензии видели многократно. Несколько месяцев назад даже чуть улучшили ситуацию (да, было ещё хуже).
Много раз писал про эту проблему, но меня отправляли читать, как работает генетический алгоритм. Я правда знаю, как он работает, а на 4 курсе университета даже реализовывал его самостоятельно в качестве лабы.
У меня ситуация еще хуже была, вот скриншот:
С версией 2286 стало получше, такого явного косяка уже нет, но периодически все же половина агентов отваливается навсегда. Я знаю, как можно это победить, хоть и муторно.
У меня ситуация еще хуже была, вот скриншот:
Прям один в один моя ситуация