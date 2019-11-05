Сервис для мартина - страница 2
Если был тренд, то будет флет. Если был флет, то будет тренд.
От противного - тоже вариант. Тот же некий мониторинг трендовых пар, и при затухании брать во внимание.
Но начать нужно как всегда... С определения что такое тренд. Пока не будет дано четкое определение, разговор не имеет практического смысла.
"Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир"... не дали, а дело тыщи лет назад было.
я много времени потратил на методы разделения тренд/флет. лучший вариант был на основе зигзага: новую волну сравнивал с предыдущими (не усреднение!). если больше - тренд, меньше - флет. хоть и лучший, но результат не граальный. ...про знак не забудьте (вверх/вниз), а то извращённый индикатор волатильности получится.
Оригинально. Учел
Если определять по индикаторам, то см этот пост #6 как пример (кстати, индикатор с этого поста - из КодаБазы, и его версия для МТ4 как раз и используется в мартингейлах, например, в версиях советника Control EA, который есть в англ части исходниками, версиями, стейтментами торговли и т.д.).
Или примерно тоже, но с визуализацией - пост #196 и сам индикатор тут.
Можно стандартными осцилляторами измерять, например:
У меня на эту тему есть ветка в англ части форума, с примерами, индикаторами и т.д. -
Еще мне было интересно раскладывать эти состояния рынка (индикаторами, желательно стандартными в Метатрейдере, и проверять на советниках) на составные части, как например: вторичный тренд внутри восходящего (коррекция) - если оценивать только восходящий, и так далее. То есть, смотреть не на всю картину в целом, а оценивать только то, что нам надо. Поэтому в той ветке 225 листов ..
Отлично, Сергей, спасибо!
От противного - тоже вариант. Тот же некий мониторинг трендовых пар, и при затухании брать во внимание.Поднимал как-то тему. Тоже десятки страниц, но что-то одно прослеживалось - привязка к масштабу (ТФ). Не включать этот аспект в определение уже точно нельзя.
на самом деле есть определение что такое тренд. Я его выкладывать не буду, по тому что тогда я ничего нового не узнаю, а хотелось бы) но натолкну на размышления. Если вы придете к этому, то хорошо ,если придумаете что-то лучше, чем придумал я, то замечательно. Может участники все-же возьмутся и разработают базовое понятие, выраженное в формуле. Есть 2 варианта развития цены:
1)синус. Синус это флет абсолютный. Такого существовать не может на рынке. Движение стабильное и гармоническое
2)равномерное движение. Ровный восходящий тренд, на котором каждый последующий шаг выше предыдущего. Движение тоже стабильное и существовать не может. Это абсолютный тренд.
Вот по середине между абсолютным трендом и абсолютным флетом есть некая структура и не тренд но и не флет. Некая идеализированная структура. Вот вокруг этой идеализированной структуры рынок колеблется, переходя из флетового состояния в трендовое. Новремя, которое рынок проводит на трендовой стороне отличается от времени, которое он проводит на флетовой стороне и величины тренда и флета тоже отличаются. Грубо говоря тренд это 1, флет это 0, промежуточное состояние это 0,5. Вот рынок отклоняется от этого 0,5 на некую величину в обе стороны.
Евгений, хочется вот на такой коридор выходить.
Может какой индюк есть, который бы мониторил пары на флетовость (склонность к вялотекучести). Затем смотришь на календарь, нет новостей - торгуешь их.
Если есть какие-то идеи, прошу поделиться.
Все проще.
Вот скрин.
3 зоны по 33,3% (кому как нравится). Вверху разрешаем только продавать, внизу - только покупать. Для мартингейла. Ну и риск минимальный ставить.
Вот 3 графика: флет, промежуточное состояние, тренд. Все 3 одинакового масштаба. Найдите отличия и попытайтесь их формализовать.
Привет всем адептам мартингейл))
Вариант есть,
флет можно "засечь" когда ББанд сужается на таймфрейм Д1, но
но думаю подсекать флет на нескольких таймах(пример Н1 Н4 Д1), т.е. если у трех началось сужение - то включается мартингейл.
А когда на самом большом тайме -Д1 начинается расширение - то мартингейл выключается.
А далее вопрос техники как выйти в плюс.
ИМХО
флет можно "засечь" когда ББанд сужается на таймфрейм Д1, но
т.е. падает стандартное отклонение... это как раз то, о чём я говорил чуть выше: тренд/флет и высока/низкая волатильность это одно и то же или разные вещи?