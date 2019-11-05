Сервис для мартина - страница 3

Alexander Ivanov:

А в этом месте мы принудительно закрылись, т.к. новости. Ок


 
Maxim Romanov:

на самом деле есть определение что такое тренд. Я его выкладывать не буду, по тому что тогда я ничего нового не узнаю, а хотелось бы) но натолкну на размышления. Если вы придете к этому, то хорошо ,если придумаете что-то лучше, чем придумал я, то замечательно. Может участники все-же возьмутся и разработают базовое понятие, выраженное в формуле. Есть 2 варианта развития цены:

1)синус. Синус это флет абсолютный. Такого существовать не может на рынке. Движение стабильное и гармоническое

2)равномерное движение. Ровный восходящий тренд, на котором каждый последующий шаг выше предыдущего. Движение тоже стабильное и существовать не может. Это абсолютный тренд.

Вот по середине между абсолютным трендом и абсолютным флетом есть некая структура и не тренд но и не флет. Некая идеализированная структура. Вот вокруг этой идеализированной структуры рынок колеблется, переходя из флетового состояния в трендовое. Новремя, которое рынок проводит на трендовой стороне отличается от времени, которое он проводит на флетовой стороне и величины тренда и флета тоже отличаются. Грубо говоря тренд это 1, флет это 0, промежуточное состояние это 0,5. Вот рынок отклоняется от этого 0,5 на некую величину в обе стороны.

Sergey Golubev:
Я предыдущий пост дополнил (подкорректировал).
Evgeniy Zhdan:

Все проще.

Вот скрин.


3 зоны по 33,3% (кому как нравится). Вверху разрешаем только продавать, внизу - только покупать. Для мартингейла. Ну и риск минимальный ставить.

Alexander Ivanov:

Привет всем адептам мартингейл))

Вариант есть,

флет можно "засечь" когда ББанд сужается на таймфрейм Д1, но

но думаю подсекать флет на нескольких таймах(пример Н1  Н4 Д1), т.е. если у трех началось сужение - то включается мартингейл.

А когда на самом большом тайме -Д1 начинается расширение - то мартингейл выключается.

А далее вопрос техники как выйти в плюс.


ИМХО


Спасибо вам, учтено. Дополню потом первый пост

 
Maxim Romanov:

Вот 3 графика: флет, промежуточное состояние, тренд. Все 3 одинакового масштаба. Найдите отличия и попытайтесь их формализовать. 


Похоже на пространство Дука....))

 
Ivan Butko:

может быть похоже на что угодно))

Суть в том, на каком из этих трех графиков легко заработать, а на каком заработать очень сложно?

 
Maxim Romanov:

На всех трёх графиках есть участки флета и тренда. Всё относительно. Для скальпера тренд, а для среднесрочника шум.

 
khorosh:

нет, ответ тут вполне конкретный. на некоторых графиках тут заработать легко, а на некоторых практически не реально. Графики приведены больше для отражения сути.

 
Maxim Romanov:

Рекбус-кроксворд.)

 
Ещё вариант из категории индикаторов:

Использовать силу валют. Поскольку линия индикатора строится на основе показателей всех валютных пар, в которые входит выбранная валюта, то получается, что информационный  охват намного шире, чем наблюдать за показанием одного какого-либо индикатора на старшем ТФ.

И, когда две валюты, входящие в пару, имеют равную друг с другом силу по отношению к остальным, то они обычно идут флетом.

