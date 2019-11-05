Сервис для мартина - страница 3
А в этом месте мы принудительно закрылись, т.к. новости. Ок
на самом деле есть определение что такое тренд. Я его выкладывать не буду, по тому что тогда я ничего нового не узнаю, а хотелось бы) но натолкну на размышления. Если вы придете к этому, то хорошо ,если придумаете что-то лучше, чем придумал я, то замечательно. Может участники все-же возьмутся и разработают базовое понятие, выраженное в формуле. Есть 2 варианта развития цены:
1)синус. Синус это флет абсолютный. Такого существовать не может на рынке. Движение стабильное и гармоническое
2)равномерное движение. Ровный восходящий тренд, на котором каждый последующий шаг выше предыдущего. Движение тоже стабильное и существовать не может. Это абсолютный тренд.
Вот по середине между абсолютным трендом и абсолютным флетом есть некая структура и не тренд но и не флет. Некая идеализированная структура. Вот вокруг этой идеализированной структуры рынок колеблется, переходя из флетового состояния в трендовое. Новремя, которое рынок проводит на трендовой стороне отличается от времени, которое он проводит на флетовой стороне и величины тренда и флета тоже отличаются. Грубо говоря тренд это 1, флет это 0, промежуточное состояние это 0,5. Вот рынок отклоняется от этого 0,5 на некую величину в обе стороны.
Я предыдущий пост дополнил (подкорректировал).
Все проще.
Вот скрин.
3 зоны по 33,3% (кому как нравится). Вверху разрешаем только продавать, внизу - только покупать. Для мартингейла. Ну и риск минимальный ставить.
Привет всем адептам мартингейл))
Вариант есть,
флет можно "засечь" когда ББанд сужается на таймфрейм Д1, но
но думаю подсекать флет на нескольких таймах(пример Н1 Н4 Д1), т.е. если у трех началось сужение - то включается мартингейл.
А когда на самом большом тайме -Д1 начинается расширение - то мартингейл выключается.
А далее вопрос техники как выйти в плюс.
ИМХО
Спасибо вам, учтено. Дополню потом первый пост
Вот 3 графика: флет, промежуточное состояние, тренд. Все 3 одинакового масштаба. Найдите отличия и попытайтесь их формализовать.
Похоже на пространство Дука....))
может быть похоже на что угодно))
Суть в том, на каком из этих трех графиков легко заработать, а на каком заработать очень сложно?
На всех трёх графиках есть участки флета и тренда. Всё относительно. Для скальпера тренд, а для среднесрочника шум.
нет, ответ тут вполне конкретный. на некоторых графиках тут заработать легко, а на некоторых практически не реально. Графики приведены больше для отражения сути.
Рекбус-кроксворд.)
Использовать силу валют. Поскольку линия индикатора строится на основе показателей всех валютных пар, в которые входит выбранная валюта, то получается, что информационный охват намного шире, чем наблюдать за показанием одного какого-либо индикатора на старшем ТФ.
И, когда две валюты, входящие в пару, имеют равную друг с другом силу по отношению к остальным, то они обычно идут флетом.