Сервис для мартина

Как уменьшить вероятность попасть в тренд?

Как определить флетовые пары?

Как определить лучшие временные промежутки для торговли флетовыми и контртрендовыми стратегиями?


Поделитесь своими мнением.


Первое, что приходит в голову — календарь новостей. Торговать в те дни, когда нет сильных новостей по валюте в паре.


UPD

Из ветки:

1. Экономический календарь, отсутствие новостей.
2. Лига ТС
3. Индикаторы: посты #7, #13, #29
4. От противного: если явный тренд, ждём флет.

Ivan Butko:


Как найти флетовые пары?

Я уже год демонстрирую индикатор флетовости 29 пар в реальном времени.

 
Georgiy Merts:

Я уже год демонстрирую этот индикатор.

Георгий, когда-то давным давно первый раз глянул твою тему — показалось что-то сложное для академиков. Ознакомлюсь снова, спасибо за ответ по существу

Ivan Butko:

Как уменьшить вероятность попасть в тренд?

А почему уменьшить, не наоборот?
 
Vladimir Baskakov:
А почему уменьшить, не наоборот?

А чтобы мартин не слился

 
Ivan Butko:

А чтобы мартин не слился

Продавай верху, покупай внизу. Сольется, если наоборот будет делать

 
Ivan Butko:

Георгий, когда-то давным давно первый раз глянул твою тему — показалось что-то сложное для академиков. Ознакомлюсь снова, спасибо за ответ по существу

Что там сложного ?

У меня куча различных систем на разных парах, причем, системы как сильно трендовые, так и сильно флетовые.

Еженедельно я выкладываю таблицы лидеров по трем (раньше по двум) разрезам - баланс, качество, время работы.

Смотришь в таблицу, и видишь, на каком символе какие ТС в лидерах.

Причем, в названии ТС уже присутствует слово Trend или Flat.

Для более тонкого определения есть Магик. 1-2-3 - системы со входом по тренду, 4-5-6 системы со входом против тренда (флетовые)

  • 1xxxxx - сильно трендовая ТС.
  • 2xxxxx - трендовая ТС
  • 3xxxxx - слабо трендовая ТС
  • 4ххххх - слабо флетовая ТС
  • 5ххххх - флетовая ТС
  • 6ххххх - сильно флетовая ТС
  • 7ххххх, 8xxxxx - "противоречивые" ТС, сопровождение которых соответствует флету, но вход делается по тренду, и наоборот. в названии Trend или Flat - это сопровождение. А вход - противоположный.

Выбирай, на каких парах какие магики чаще появляются, и делай выводы.

Как раз Лига ТС именно для этого и создавалась - чтобы видеть, на какой паре какие ТС более разумны.  

 
Ivan Butko:

Как уменьшить вероятность попасть в тренд?
Как определить лучшие временные промежутки для торговли флетовыми и контртрендовыми стратегиями?

"Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир"... не дали, а дело тыщи лет назад было.

я много времени потратил на методы разделения тренд/флет. лучший вариант был на основе зигзага: новую волну сравнивал с предыдущими (не усреднение!). если больше - тренд, меньше - флет. хоть и лучший, но результат не граальный. ...про знак не забудьте (вверх/вниз), а то извращённый индикатор волатильности получится.

 
Ivan Butko:

Как уменьшить вероятность попасть в тренд?

Как определить флетовые пары?

Как определить лучшие временные промежутки для торговли флетовыми и контртрендовыми стратегиями?


Поделитесь своими мнением.


Первое, что приходит в голову — календарь новостей. Торговать в те дни, когда нет сильных новостей по валюте в паре.

Если был тренд, то будет флет. Если был флет, то будет тренд.

Но начать нужно как всегда... С определения что такое тренд. Пока не будет дано четкое определение, разговор не имеет практического смысла.

Georgiy Merts:
Evgeniy Zhdan:

Продавай верху, покупай внизу. Сольется, если наоборот будет делать

Евгений, хочется вот на такой коридор выходить.




Может какой индюк есть, который бы мониторил пары на флетовость (склонность к вялотекучести). Затем смотришь на календарь, нет новостей - торгуешь их.

Если есть какие-то идеи, прошу поделиться.

