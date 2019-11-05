Сервис для мартина
Как найти флетовые пары?
Я уже год демонстрирую индикатор флетовости 29 пар в реальном времени.
Георгий, когда-то давным давно первый раз глянул твою тему — показалось что-то сложное для академиков. Ознакомлюсь снова, спасибо за ответ по
существу
Как уменьшить вероятность попасть в тренд?
А почему уменьшить, не наоборот?
А чтобы мартин не слился
Продавай верху, покупай внизу. Сольется, если наоборот будет делать
Что там сложного ?
У меня куча различных систем на разных парах, причем, системы как сильно трендовые, так и сильно флетовые.
Еженедельно я выкладываю таблицы лидеров по трем (раньше по двум) разрезам - баланс, качество, время работы.
Смотришь в таблицу, и видишь, на каком символе какие ТС в лидерах.
Причем, в названии ТС уже присутствует слово Trend или Flat.
Для более тонкого определения есть Магик. 1-2-3 - системы со входом по тренду, 4-5-6 системы со входом против тренда (флетовые)
- 1xxxxx - сильно трендовая ТС.
- 2xxxxx - трендовая ТС
- 3xxxxx - слабо трендовая ТС
- 4ххххх - слабо флетовая ТС
- 5ххххх - флетовая ТС
- 6ххххх - сильно флетовая ТС
- 7ххххх, 8xxxxx - "противоречивые" ТС, сопровождение которых соответствует флету, но вход делается по тренду, и наоборот. в названии Trend или Flat - это сопровождение. А вход - противоположный.
Выбирай, на каких парах какие магики чаще появляются, и делай выводы.
Как раз Лига ТС именно для этого и создавалась - чтобы видеть, на какой паре какие ТС более разумны.
Как определить лучшие временные промежутки для торговли флетовыми и контртрендовыми стратегиями?
"Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир"... не дали, а дело тыщи лет назад было.
я много времени потратил на методы разделения тренд/флет. лучший вариант был на основе зигзага: новую волну сравнивал с предыдущими (не усреднение!). если больше - тренд, меньше - флет. хоть и лучший, но результат не граальный. ...про знак не забудьте (вверх/вниз), а то извращённый индикатор волатильности получится.
Как определить флетовые пары?
Как определить лучшие временные промежутки для торговли флетовыми и контртрендовыми стратегиями?
Поделитесь своими мнением.
Первое, что приходит в голову — календарь
новостей. Торговать в те дни, когда нет сильных новостей по валюте в паре.
Если был тренд, то будет флет. Если был флет, то будет тренд.
Но начать нужно как всегда... С определения что такое тренд. Пока не будет дано четкое определение, разговор не имеет практического смысла.
Продавай верху, покупай внизу. Сольется, если наоборот будет делать
Евгений, хочется вот на такой коридор выходить.
Может какой индюк есть, который бы мониторил пары на флетовость (склонность к вялотекучести). Затем смотришь на календарь, нет новостей - торгуешь их.
Если есть какие-то идеи, прошу поделиться.
Первое, что приходит в голову — календарь новостей. Торговать в те дни, когда нет сильных новостей по валюте в паре.
UPD
Из ветки:
1. Экономический календарь, отсутствие новостей.
2. Лига ТС
3. Индикаторы: посты #7, #13, #29
4. От противного: если явный тренд, ждём флет.