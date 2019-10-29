Это бред сивой кобылы.

Рынок сходящийся или расходящийся ряд? - страница 2

Vladimir Baskakov:
С чего вы взяли что график это ряды

Если допустить, что это ряд... тогда он расходящийся.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

То есть, что такое сходящиеся ряды вы не знаете?

видно, что ты совершенно ничего не понимаешь

 
Олег avtomat:

видно, что ты совершенно ничего не понимаешь

видно, что ты уже давно умом тронулся

[Удален]  
Maxim Romanov:

Как - то давно меня удивил простой ряд, оказывается сумма всех натуральных чисел равняется -1/12, то есть 1+2+3+...n=-1/12, если n стремится к бесконечности. Утверждение явно противоречит интуиции, но тем не менее оно так. Вот я и подумал, рыночные графики это же тоже ряды, но вот какие они сходящиеся или расходящиеся и не противоречит ли ценообразование интуитивной логике?

Кто что думает по этому поводу, может кто-то проводил исследования?

для того, чтобы ты понял:

 

.

 

.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

видно, что ты уже давно умом тронулся

ты даже не осознаёшь, какую глупость ты несёшь во всеуслышание

 
Ну не тот ряд человек в примере написал. Потому что он вообще вдалеке от математики находится. Вот и все. Но тебе, как человеку недалекому - только бы до мелочей цепляться.
 
Олег avtomat:

полная чушь

.

Просто посчитай на калькуляторе сумму первых десяти чисел -- и поймёшь, что написанное тобою является чушью.

я видел доказательство тут https://www.youtube.com/watch?v=w-I6XTVZXww и https://habr.com/ru/post/53883/ 

Поясните в чем ошибка

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:
Ну не тот ряд человек в примере написал. Потому что он вообще вдалеке от математики находится. Вот и все. Но тебе, как человеку недалекому - только бы до мелочей цепляться.

А это не мелочи. Это принципиально важные вещи. Непонимание этого ведёт к грубейшим ошибкам. Тебе, как человеку далёкому, этого не дано понимать.

Если человеку не подсказать, не поправить, то он так и будет дальше ошибаться, не понимая при этом, где его ошибка. 

 
Maxim Romanov:

я видел доказательство тут https://www.youtube.com/watch?v=w-I6XTVZXww и https://habr.com/ru/post/53883/ 

Поясните в чем ошибка

Это юмор. 

А сидеть и анализировать, в каком конкретно месте делается подлог... это должно быть совсем нефиг делать. В инете много таких "доказательств", даже есть доказательство, что 2х2=5, и не сразу поймешь в какой момент делается подлог в рассуждениях. 

[Удален]  
Maxim Romanov:

я видел доказательство тут https://www.youtube.com/watch?v=w-I6XTVZXww и https://habr.com/ru/post/53883/ 

Поясните в чем ошибка

Это бред сивой кобылы.

Для того, чтобы это понять, надо знать, что такое ряд и его свойства.

