Рынок сходящийся или расходящийся ряд? - страница 2
С чего вы взяли что график это ряды
Если допустить, что это ряд... тогда он расходящийся.
То есть, что такое сходящиеся ряды вы не знаете?
видно, что ты уже давно умом тронулся
Как - то давно меня удивил простой ряд, оказывается сумма всех натуральных чисел равняется -1/12, то есть 1+2+3+...n=-1/12, если n стремится к бесконечности. Утверждение явно противоречит интуиции, но тем не менее оно так. Вот я и подумал, рыночные графики это же тоже ряды, но вот какие они сходящиеся или расходящиеся и не противоречит ли ценообразование интуитивной логике?
Кто что думает по этому поводу, может кто-то проводил исследования?
для того, чтобы ты понял:
.
.
ты даже не осознаёшь, какую глупость ты несёшь во всеуслышание
полная чушь
.
Просто посчитай на калькуляторе сумму первых десяти чисел -- и поймёшь, что написанное тобою является чушью.
я видел доказательство тут https://www.youtube.com/watch?v=w-I6XTVZXww и https://habr.com/ru/post/53883/
Поясните в чем ошибка
Ну не тот ряд человек в примере написал. Потому что он вообще вдалеке от математики находится. Вот и все. Но тебе, как человеку недалекому - только бы до мелочей цепляться.
А это не мелочи. Это принципиально важные вещи. Непонимание этого ведёт к грубейшим ошибкам. Тебе, как человеку далёкому, этого не дано понимать.
Если человеку не подсказать, не поправить, то он так и будет дальше ошибаться, не понимая при этом, где его ошибка.
Это юмор.
А сидеть и анализировать, в каком конкретно месте делается подлог... это должно быть совсем нефиг делать. В инете много таких "доказательств", даже есть доказательство, что 2х2=5, и не сразу поймешь в какой момент делается подлог в рассуждениях.
Это бред сивой кобылы.
Для того, чтобы это понять, надо знать, что такое ряд и его свойства.