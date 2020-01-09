Почему изменился рейтинг? - страница 3

Alexey Volchanskiy:

Я не в бане, так как мало пишу.

И это правильно
 
Вау, круто. И у меня на 12000 с чем-то.
 
В общем, можно сделать вывод... Или что то пошло не так, или рубят сук на котором сидят...
Еще раз подчеркивают, что к этому сервису надо относиться с большой осторожностью.
 
Gennady Mazur:

До сегодняшнего дня платили исправно и всем....за 50 баллов рейтинга за неделю 1 бакс..... за 200 - 4 бакса и т.д.

Что за сказки? ))) 5 лет на этом форуме. Ни разу ничего не платили.

Это бы мне в неделю капать должно было бы 220 баксов )))

Сегодня правда рейтинг меньше стал, но всё равно 160 должны были бы платить )))

Что за аттракцион неслыханной щедрости?

 
Рейтинг уменьшился, потому что уменьшились значения счётчиков "Раздал демо-версий" и "Раздал бесплатно". Может, что-то с Маркетом (вроде у кого-то и отзывы в продуктах пропадали). Думаю, что всё починят.
 
Boris Gulikov:

не - там не за весь рейтинг а только за прирост, сделал +50 к рейтингу - получи доллар, платят каждый понедельник, если за неделю сделал +200 к рейтингу то получи 4$
 
Boris Gulikov:

это правда, вот только лень строчить:


 
Я то думаю что здесь некоторые всякую муйню пишут без продыху)
 
Boris Gulikov:

Выплаты появились когда-то давно-давно(ну очень давно), ещё до некоторых событий...

потом новым регистрантам выплаты отменили, они-же всё равно пребывают, а прежним оставили чтобы те не поразбежались.

так и осталось - тот кто тут давно-давно видимо наблюдает не-лишнюю строчку.

а так, смысла в рейтинге нет. Он ни о чём. Большая цифра не говорит о том что собеседник не @#ак, а с малым рейтом бывают вполне заслуженные человеки

 
А я то думал что мне показалось, а оказывается на самом деле рейтинг в 2 раза уменьшился. И пропала часть статистики по бесплатному скачиванию .
