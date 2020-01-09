Почему изменился рейтинг? - страница 3
Я не в бане, так как мало пишу.
Еще раз подчеркивают, что к этому сервису надо относиться с большой осторожностью.
До сегодняшнего дня платили исправно и всем....за 50 баллов рейтинга за неделю 1 бакс..... за 200 - 4 бакса и т.д.
Что за сказки? ))) 5 лет на этом форуме. Ни разу ничего не платили.
Это бы мне в неделю капать должно было бы 220 баксов )))
Сегодня правда рейтинг меньше стал, но всё равно 160 должны были бы платить )))
Что за аттракцион неслыханной щедрости?
это правда, вот только лень строчить:
Выплаты появились когда-то давно-давно(ну очень давно), ещё до некоторых событий...
потом новым регистрантам выплаты отменили, они-же всё равно пребывают, а прежним оставили чтобы те не поразбежались.
так и осталось - тот кто тут давно-давно видимо наблюдает не-лишнюю строчку.
а так, смысла в рейтинге нет. Он ни о чём. Большая цифра не говорит о том что собеседник не @#ак, а с малым рейтом бывают вполне заслуженные человеки