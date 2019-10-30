Не все сигналы копируются

В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Сигнал копируется с огромной задержкой".
 
здравствуйте, ни знаю куда писать, нашел более менее похожую тематику. я подписался на сигналы, а сигналы исполняются частично. то есть по фунту сделки открылись, а по золоту нет, и лотность не соблюдается. с поставщиком сигнала баланс примерно одинаковый, но он в рынок входит лотом 0,02 а у меня 0,01. подскажите что нужно сделать!!!
 
Как минимум: прочесть первый пост темы FAQ по сервису Сигналы.

Второе: начать всё-таки читать сообщения в журнале терминала.


Это минимум.

 
спасибо большое, за подсказку. в журнале указано следующее( 2019.10.15 19:59:24.420 '79593': сигнал-позиция #83467946 купить 0.02 XAUUSD на 1494.340 sl: 1458.138 пропущено как символ не найден)

а как он может быть не найден если он во первых есть, а во вторых я торгую на парах с приставкой мини и он по идее дожен открывать позицию на паре XAUUSDm, так же как и делает это на фунте.

 
Это значит, что у Вас несколько символов в которых есть "XAUUSD".


Добавлено: запустите скрипт и проверьте сколько символов имеют в своём имени "XAUUSD"

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 SymbolsTotal.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.001"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int  symbols_total=SymbolsTotal(true);
   for(int i=0; i<symbols_total; i++)
     {
      if(StringFind(SymbolName(i,true),"XAUUSD",0)>=0)
         Print("Number ",IntegerToString(i),": ",SymbolName(i,true));
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
SymbolsTotal.mq5  2 kb
 
вы меня извините но в корневой папке терминала нет папки MQL5? *** какая то. куда его установить. в символах посмотрел вроде одна пара такая "XAUUSDm"
 
Запустите уже скрипт! Это будет самый точный ответ - то что Вы там смотрите самостоятельно - это не считается.

Если трудно запустить скрипт проведите поиск символа: 

 


 
у меня нет такой функции в окне символы(поиск пар) и у меня как оказывается MQL4

 
Если Вы сидите на старом терминале - необходимо сразу об этом говорить и писать в специальный раздел: MQL4 и MetaTrader 4.

Вашу тему перенесу.

 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с постом .

Запустив скрипт Вы увидите сколько у Вас символов содержат искомое и при этом увидите какие из найденных символов имеют ограничения в торговле.

 
2019.10.16 22:25:00.754 Script SymbolsTotal__1 XAUUSDm,H1: removed
2019.10.16 22:24:56.321 Script SymbolsTotal__1 XAUUSDm,H1: loaded successfully

вот что пишет, он его удаляет сразу


