Не все сигналы копируются
здравствуйте, ни знаю куда писать, нашел более менее похожую тематику. я подписался на сигналы, а сигналы исполняются частично. то есть по фунту сделки открылись, а по золоту нет, и лотность не соблюдается. с поставщиком сигнала баланс примерно одинаковый, но он в рынок входит лотом 0,02 а у меня 0,01. подскажите что нужно сделать!!!
Как минимум: прочесть первый пост темы FAQ по сервису Сигналы.
Второе: начать всё-таки читать сообщения в журнале терминала.
Это минимум.
спасибо большое, за подсказку. в журнале указано следующее( 2019.10.15 19:59:24.420 '79593': сигнал-позиция #83467946 купить 0.02 XAUUSD на 1494.340 sl: 1458.138 пропущено как символ не найден)
а как он может быть не найден если он во первых есть, а во вторых я торгую на парах с приставкой мини и он по идее дожен открывать позицию на паре XAUUSDm, так же как и делает это на фунте.
Это значит, что у Вас несколько символов в которых есть "XAUUSD".
Добавлено: запустите скрипт и проверьте сколько символов имеют в своём имени "XAUUSD"
//+------------------------------------------------------------------+ //| SymbolsTotal.mq5 | //| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.001" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- int symbols_total=SymbolsTotal(true); for(int i=0; i<symbols_total; i++) { if(StringFind(SymbolName(i,true),"XAUUSD",0)>=0) Print("Number ",IntegerToString(i),": ",SymbolName(i,true)); } } //+------------------------------------------------------------------+
вы меня извините но в корневой папке терминала нет папки MQL5? *** какая то. куда его установить. в символах посмотрел вроде одна пара такая "XAUUSDm"
Запустите уже скрипт! Это будет самый точный ответ - то что Вы там смотрите самостоятельно - это не считается.
Если трудно запустить скрипт проведите поиск символа:
у меня нет такой функции в окне символы(поиск пар) и у меня как оказывается MQL4
Если Вы сидите на старом терминале - необходимо сразу об этом говорить и писать в специальный раздел: MQL4 и MetaTrader 4.
Вашу тему перенесу.
вот что пишет, он его удаляет сразу
