Konstantin Nikitin:
А может реалисты...

Почему же, Вы до сих пор здесь? Реалисты...

 
Vitaly Stepanov:

Так редко юмористические темы появляются на этом форуме. Почему-бы не приподнять себе настроение если появилась такая возможность )))

Konstantin Nikitin:

Похоже на избиение младенца;)

 
Vitaly Stepanov:

Ну человеку сказали про сигналы и ПАММ. Он рогом уперся, что там инвесторов нет. Ну нет, значит можно и потролить маленько )))

 
Konstantin Nikitin:

Может какой-нибудь сеточник, усреднитель или подобное, что математически легко просчитывается и видно на истории, вот и не хочет показывать. Может кажется, что нашел очевидную вещь, до которой больше никто не додумался, вот и бережет ее ).
 
Vasiliy Pushkaryov:
Orif Yusufjonov:
Кому интересно могу представить отчет реала . Там все по скромнее но работает стратегия четка .

Стратегия работает четкА - это что-то из ряда фантастики...

 
Sergey Kutsko:

Действительно)

 
Vasiliy Pushkaryov:
Может какой-нибудь сеточник, усреднитель или подобное, что математически легко просчитывается и видно на истории, вот и не хочет показывать. Может кажется, что нашел очевидную вещь, до которой больше никто не додумался, вот и бережет ее ).

Грааль подъехал)

