Alexey Khripunov:

что за муха?

мухобук.
 
Orif Yusufjonov:

Можете посмотреть на сегодняшний отчет.

Демо деп большой. Лоты микро. График поэтому и красивый. Просадки адекватно не отображаются в отчете. Но даже на этим микро лотах минуса огромные. Вы на что надеетесь простите? 

 
Aleksandr Volotko:
Одно не понятно - куда деньги-то нести?

Согласен. Надо брать! ))))

 
Ramiz Mavludov:
И что есть в этом отчёте такого, что могло бы заинтересовать адекватного инвестора?
Этот отчёт бесполезен для любого инвестора скажу я вам. Подключите свой счёт к сервису сигналы и будет отчет, который действительно можно будет проанализировать. 
Сигналов не будет . И полного отчета ордеров тоже не будет.
 
Спасибо всем за участие и советы. 
Желаю всем удачи и прибыльных торгов.
 
Orif Yusufjonov:
Инвесторы не нужны?

 
Evgeny Belyaev:

Уже насобирал, мы не успели

 
Vitaly Muzichenko:

Блин усе пропало. Халява опят мимо пробежала. А так хотелось лям другой закинуть

[Удален]  
Одни скептики...
 
Vitaly Stepanov:
А может реалисты...
Этим очень многое сказано. Боязнь показать историю счета уж точно не привлекает инвесторов.
