Спасибо, понимаю, что это не интересно за спасибо.
Однако, обратите внимание на скрин - там явно что то не так, и такие хвосты периодически встречаются.
Нет все там правильно. Экстремумы то совпадают.
Вот почему @fxsaber все время говорит, что не понимает зачем нужны бары.
Обратите внимания на этот скрин.
Часовик (3600 секунд) и часовик +1 секунда (3601 секунд), а какие разные графики (точнее бары).
Я проверял - ошибки нет.
Да Вы и сами проверьте - наложите график на родной ТФ (т.е. например на 30MIN 30*60=1800 сек и т.д.) и увидите полное совпадение (если тики правильные, т.к. некоторые брокеры поставляют тики битые с "дырками").
Стоит изменить на 1 секунду, как картина полностью меняется.
Смешно же!
А люди целые стратегии на этом делают.
Торговлю по свечам еще придумали. 3600 секунд и 3601 секундные свечи выглядят совершенно по- разному. Вот вам и стратегия...
Мне очень понравились 5 секундные бары - почти одни тренды - как бы это торговать только, эх, жаль, что нет штатных графиков.
Да, я согласен, что квантование может быть разным, но суть же в том, какую частоту (ТФ) используют люди с деньгами для принятия торговых решений...
А наложить так график на биржевой инструмент не получается, возможно от того, что торговая сессия закрывается в 23:50.
Пропущенных тиков не должно быть - это же реальные биржевые котировки/тики, по идеи.
А вот часы и индикатор рисует длиннющие хвосты, хотя на чарте их нет.
Увы - встречается.
Вот реальный пример пропуска тиков. Брокера естественно не называю.
я уже писал об этом
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2518#comment_12540347
Ну, конечно исключать нельзя ничего, но у Вас как бы пример из ДЦ, а у меня брокер Открытие, работающий на бирже MOEX. Тут как бы пропуска быть ну ни как не должно.
Я попробовал в код внести изменения и копировать не все тики
Получается такой скрин на часах - пропал сдвиг и хвосты, но и части бара - очень странно.
тоже 100% пример неверных тиков. Сначала бары совпадают, а потом разлетелись. Почему так происходит? Все молчат.
Ладно - я спать. У меня уже глубокая ночь.
Цветных Вам снов :)
Вот здесь лежит скрипт, который проверяет брокеров на вшивость. Сравнивает тики и минутные бары:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2518#comment_12540347
Цветных Вам снов :)
спасибо)))
Да, действительно, есть какие то мусорные тики с нулевыми значениями, при этом они до открытия рынка (рынок открывается в 10:00) образовываются... И во время клиринга ещё бывают.
Расчётная торговая сессия на forts начинается после вечернего клиринга!
В 09:45 продолжение торговой сессии без котирования, только постановка снятие заявок.
В 10:00 продолжение торговой сессии с котированием.
Получается что в этот период с 09:45 до 10:00 и во время клиринга, скорее всего брокер тупо не останавливает цикл while на сервере MQ, а поток котировок останавливается биржей ))
По этому шлёт мусор в тиках, и если идут тики с нулём, то нужно делать доп проверку на ноль.
Я всегда делаю проверку на ноль, не важно какие это данные.