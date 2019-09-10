MQL5 Свои таймфрэймы
Есть потребность в своих таймфрэймах, на произвольных промежутках времени, например (45_MINUTES, 5_DAY, 10_DAY).
Задача, в целом несложная, но, может быть, кто-то уже заморачивался и сделал прекрасный класс для mql5,
который бы позволял получить массивы данных под заданные параметры?
Само по себе это не сложно (15+15+15 = 45). Вопрос в другом. Нужны ли только цены открытия-закрытия или движение внутри этой свечи? Но и это не проблема ))))
В рамках DSP это называется downsampling, в произвольных отношениях есть в готовом виде в Matlab, можно выкинуть в DLL. Если делать самому, надо фильтровать высокие составляющие, потом прореживать. У меня класса нет, ибо не просили )
Да нужны только стандартные цены OHLC, чтобы можно было данные скормить индикаторам. Видимо, придется написать велосипед самому.
Да это не сложно. У меня есть сова, работающая на ТФ H1,5, и рисующая свои свечи.
В принципе, я тоже уже достаточно давно затрагивал вопрос о штатной возможности использования кастомных ТФ, в придачу начинающих отсчёт от кастомного времени, но у МТ свои приоритеты, и прислушиваются они к нам крайне редко...
Так что пишите самостоятельно. Может получится не велосипед, а НЛО. Поделитесь? )))))))))))
Можно обойтись несложной функцией, которая из массива тиков tck[] формирует массив баров brs[] с таймфреймом tf в секундах.
int CalculateNewTF(MqlTick &tck[], MqlRates &brs[], int tf) { int fin=ArraySize(tck); datetime start=tck[0].time; datetime startTime=start-start%tf; int j=0; for(int i=0; i<fin;) { if(j%1000==0) ArrayResize(brs,j+1000); brs[j].open=tck[i].bid; brs[j].time= startTime; datetime endTime=startTime+tf; double max=tck[i].bid; double min=max; int vol=1; datetime cur_t=0; while(true) { i++; if(i==fin) break; cur_t=tck[i].time; if(cur_t>=endTime) break; double price = tck[i].bid; if(price>max) max=price; if(price<min) min=price; vol++; } brs[j].tick_volume=vol; brs[j].high=max; brs[j].low=min; brs[j].close=tck[i-1].bid; startTime=cur_t-cur_t%tf; j++; } ArrayResize(brs,j); return j; }
индикатор для демонстрации этой функции
Хотел взглянуть, но откомпилировать не вышло - вот лог ошибок из ME
can't open "C:\FX\MT5\MQL5\Include\Canvas\iCanvas.mqh" include file AnyTF.mq5 10 11 'Canvas' - undeclared identifier AnyTF.mq5 33 4 'Erase' - struct or class type expected AnyTF.mq5 33 11 'Comm' - struct or class type expected AnyTF.mq5 34 11 'Update' - struct or class type expected AnyTF.mq5 35 11 'Canvas' - undeclared identifier AnyTF.mq5 64 4 'Erase' - struct or class type expected AnyTF.mq5 64 11 'W' - undeclared identifier AnyTF.mq5 64 17 'Color' - struct or class type expected AnyTF.mq5 64 19 'Color' - struct or class type expected AnyTF.mq5 64 19 'Left_bar' - struct or class type expected AnyTF.mq5 66 31 'Left_bar' - struct or class type expected AnyTF.mq5 66 31 'Right_bar' - struct or class type expected AnyTF.mq5 67 34 'Right_bar' - struct or class type expected AnyTF.mq5 67 34 'dx_pix' - struct or class type expected AnyTF.mq5 68 24 'dx_pix' - struct or class type expected AnyTF.mq5 68 24 'dx_pix' - struct or class type expected AnyTF.mq5 70 38 'dx_pix' - struct or class type expected AnyTF.mq5 70 38 'LineVertical' - struct or class type expected AnyTF.mq5 74 14 'Y' - struct or class type expected AnyTF.mq5 74 42 'Y' - struct or class type expected AnyTF.mq5 74 73 'FillRectangle' - struct or class type expected AnyTF.mq5 75 14 'dx_pix' - struct or class type expected AnyTF.mq5 75 36 'dx_pix' - struct or class type expected AnyTF.mq5 75 36 'Y' - struct or class type expected AnyTF.mq5 75 62 'dx_pix' - struct or class type expected AnyTF.mq5 75 88 'dx_pix' - struct or class type expected AnyTF.mq5 75 88 'Y' - struct or class type expected AnyTF.mq5 75 114 'Update' - struct or class type expected AnyTF.mq5 77 11
...MQL5\Include\Canvas\iCanvas.mqh
Откомпилировался, но чет показывать не хочет :((
2019.09.07 08:59:30.696 MemoryException 2116111524 bytes not available, 0 heapmin result 2019.09.07 08:59:30.696 MemoryException 1904500100 bytes not available, 0 heapmin result 2019.09.07 08:59:30.697 MemoryException 1714049660 bytes not available, 0 heapmin result 2019.09.07 08:59:30.697 MemoryException 1542644484 bytes not available, 0 heapmin result 2019.09.07 08:59:30.697 MemoryException 1388379980 bytes not available, 0 heapmin result 2019.09.07 08:59:30.697 MemoryException 1249541660 bytes not available, 0 heapmin result 2019.09.07 08:59:30.697 MemoryException 1124587284 bytes not available, 0 heapmin result 2019.09.07 08:59:30.697 MemoryException 1012128500 bytes not available, 0 heapmin result 2019.09.07 08:59:30.697 MemoryException 910915220 bytes not available, 0 heapmin result 2019.09.07 08:59:30.697 MemoryException 819823700 bytes not available, 0 heapmin result
