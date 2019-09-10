MQL5 Свои таймфрэймы - страница 2
может интернет слабый и тики за 4 недели не может скачать в юните? Тогда можно попробовать поставить 1 неделю.
Да я неделю поставил. Первый раз мне Windows вообще заявил, что терминал хочет много памяти и надо бы его закрыть, я отменил, попробовал ещё раз и терь не пишет подобного, но лог привел. Сейчас попробую на другом компьютере, где поболее ОЗУ.
Нет, не получается - на компьютере 24 гигабайта ОЗУ, ставил неделю для загрузки.
Может тиков слишком много? Я пробую на биржевом инструменте просто - фьючерс Si.
Индикатор пишетНо ничего не показывает.
странно...
Я ставлю 200 недель. Качает без проблем. и все показывает
Часовой ТФ (3600 секундный) на фоне 30 минутного
3600 секундный ТФ на фоне 1 часового.
Бары совпадают (накладываются друг на друга). - Значит формируются бары по тикам правильно.
3601 секундный - бары уже не совпадают. Что естественно логично.
Покрутил тайм фреймы в терминале и вроде заработало - выглядит интересно.
Первое неудобство - это масштабирование, если смотреть на истории, то график с тиками (5 секунд) может уехать далеко от котировок минутных - это неудобно.
Второе неудобство - нет шкалы времени или инструмента, при наведении на бар, что б сообщалось время свечи.
Третье неудобство - тут даже скорей глюк - сильные выбросы есть по истории - не уверен, что они были в реальности, уж очень велики хвосты.
Я не критикую, просто поделился наблюдениями, может что-то можно легко изменить и сделать версию пригодной для применения.
Я писал - что это лишь для демонстрации.
Понятное дело, что не удобно.
Я этот индикатор набросал за час, может за пару с исправлениями ошибок.
Для удобства нужно побольше времени потратить ))
Спасибо, понимаю, что это не интересно за спасибо.
Однако, обратите внимание на скрин - там явно что то не так, и такие хвосты периодически встречаются.