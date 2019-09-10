MQL5 Свои таймфрэймы - страница 2

Nikolai Semko:
может интернет слабый и тики за 4 недели не может скачать в юните? Тогда можно попробовать поставить 1 неделю.

Да я неделю поставил. Первый раз мне Windows вообще заявил, что терминал хочет много памяти и надо бы его закрыть, я отменил, попробовал ещё раз и терь не пишет подобного, но лог привел. Сейчас попробую на другом компьютере, где поболее ОЗУ.

 
Aleksey Vyazmikin:

Да, на тики памяти нужно много. Нынче меньше 16 гиг озу это уже не серьезно.
 

Нет, не получается - на компьютере 24 гигабайта ОЗУ, ставил неделю для загрузки.

2019.09.07 09:16:46.948 Indicators      custom indicator AnyTF (Si-9.19,H1) loaded succesfully
2019.09.07 09:16:46.982 MemoryException 128849018856 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.123 MemoryException 115964116592 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.123 MemoryException 104367704616 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.123 MemoryException 93930933992 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.123 MemoryException 84537840272 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.123 MemoryException 76084056032 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.123 MemoryException 68475650432 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.124 MemoryException 61628085392 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.124 MemoryException 55465276536 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.124 MemoryException 49918748616 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.124 MemoryException 44926873592 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.124 MemoryException 40434185912 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.124 MemoryException 36390766896 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.124 MemoryException 32751690152 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.124 MemoryException 29476521032 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.124 MemoryException 26528868936 bytes not available, 0 heapmin result
2019.09.07 09:16:47.124 MemoryException 23875981776 bytes not available, 0 heapmin result

Может тиков слишком много? Я пробую на биржевом инструменте просто - фьючерс Si.

 

Индикатор пишет

2019.09.07 09:25:04.689 AnyTF (Si-9.19,H1)      Скачено 1673511 тиков
2019.09.07 09:25:04.722 AnyTF (Si-9.19,H1)      Сформировано 3451 баров
Но ничего не показывает.
 
Aleksey Vyazmikin:

странно...
Я ставлю 200 недель. Качает без проблем. и все показывает

Часовой ТФ (3600 секундный) на фоне 30 минутного


 
10 секундный ТФ
 

3600 секундный ТФ на фоне 1 часового.
Бары совпадают (накладываются друг на друга). - Значит формируются бары по тикам правильно.

3601 секундный - бары уже не совпадают. Что естественно логично.

 
Nikolai Semko:

странно...
Я ставлю 200 недель. Качает без проблем. и все показывает

Часовой ТФ на фоне 30 минутного


Покрутил тайм фреймы в терминале и вроде заработало - выглядит интересно.

Первое неудобство - это масштабирование, если смотреть на истории, то график с тиками (5 секунд) может уехать далеко от котировок минутных - это неудобно.

Второе неудобство - нет шкалы времени или инструмента, при наведении на бар, что б сообщалось время свечи.

Третье неудобство - тут даже скорей глюк - сильные выбросы есть по истории - не уверен, что они были в реальности, уж очень велики хвосты.

Я не критикую, просто поделился наблюдениями, может что-то можно легко изменить и сделать версию пригодной для применения.

 
Aleksey Vyazmikin:

Я писал - что это лишь для демонстрации. 
Понятное дело, что не удобно. 
Я этот индикатор набросал за час, может за пару с исправлениями ошибок.

Для удобства нужно побольше времени потратить ))

 
Nikolai Semko:

Спасибо, понимаю, что это не интересно за спасибо.

Однако, обратите внимание на скрин - там явно что то не так, и такие хвосты периодически встречаются.

