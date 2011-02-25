Как избавиться от "подскокнутого" графика?

У меня графики валют почемуто "подскокнутые". Между минимумом графика и осью времени странная пустота (наверное предназначалась для обьёмов, только их ведь никто на форексе не юзает...).

На соседнем форуме MQL4 рекомендовали здесь спросить. Может знает как от этого избавиться? Или это вопрос разработчикам?

пример 

А вы помните как вы добились такого эффекта? 

Фиксированный минимум у чарта случаем не установлен? 

Какие у вас настройки вот на этой вкладке свойств чарта?

 

 
нет не установлен, настройки как и у Вас.

Кстати у вас графики нормальные?

 А вот по акциям  и золоту у меня всё впорядке . странноооо

 
и кстати если минимум фиксировать то на других ТФ получается абракодабра некрасивая.

а у меня на всех ТФ и всех парах этот скачёк. МТ5 переустановил, всё равно такая хрень... 

[Удален]  
Как я понял тут вся фишка в том что разработчики поменяли центровку сетки с низу на верх.


Проанализировал кучу графиков на МТ4, после чего понял что  нижний уровень сетки в большинстве случае почти на самом низу чарта (при этом сверху, где название советника почти никогда/никогда уровней не прорисовывается).

В МТ5 все по другому, верхний уровень сетки почти всегда расположен на уровне названия советника.


 
Странно что для валют и других инструментов(металлов и акций) это всё по разному.
 

на windows 7 нормальный, на xp "подскокнутый" :)

 
во... а у меня Vista

наверное в этом прикол... 

 

может кто скажет, у кого тоже в висте такая же суженность - подскокнутость? 

 
Да, такая же.
 

У меня - все нормально:

Vista Ultimate

 
Приложите CHR файл проблемного чарта. Либо скиншоты всех трех страниц настроек чарта. Но лучше файл, можно заявкой в сервисдеск.
