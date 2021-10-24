Работа МТ4 на одноплатниках через Линукс - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так вот практика показывает, что через 1,5 -3 года вот все ноуты в хлам сдыхают при работе 24/7 - заметьте новые ноуты!
не предназначены ноуты для круглосуточной работы - элементная база слабоватая, обычные стационарные ПК намного живучее, пылью, мхом обрастут, жалобно скулят, а все равно работают!
Забавно, с 2011 года работает мой ноут 24х7х365 и никак не сдохнет. И пока не собирается даже. Волшебство какое-то.
UPD: надо заметить, что в 2015-м заменил у него HDD на SSD, а HDD оставил для данных в нем же, выкинув DVD привод, и заменил 2-я ядрённый камень на максимально возможный для данной материнки 4-х ядрённый камень б/у. Усё. Нет, соврал - аккум ещё менял, вот он реально подсдох, но стоил копейки. И в самом начале планку памяти добавлял на 4гб, чтоб было 8-мь возможных.
Т.е. за эти 8 с половиной лет апгрейд был, но не сопоставимый по затратам со стоимостью нового ноута.
Вот винда 10 на него кажись не станет и если придется на неё переходить - придется менять старичка, но не потому, что он сдохнет, опять же.
Забавно, с 2011 года работает мой ноут 24х7х365 и никак не сдохнет
увы, есть такой опыт, что старые вещи надежнее, я свой старый ноут 2007г отдал своему куму в автомастерскую лет 5 назад, сам в шоке, что ноут и в неотапливаемом помещении и весь в машинном масле, а до сих пор работает, кнопки правда начали выпадать
мой пример - это практика за последние лет 5, на 2 работах, и если бы один ноут вышел из строя - обычно один сломался, жди в течении полугода неисправности у другого ноута (есть конечно некая статистика что Acer в основном очень хрупкие, но... тут сложно предположить где снабженцы и как все это закупают)
имхо или ВПС или mini-PC - это разумно и надежно, единственное главное на брак в mini-PC не попасть, тут уж дело случая
Вот винда 10 на него кажись не станет и если придется на неё переходить - придется менять старичка, но не потому, что он сдохнет, опять же.
На свой самый первый ноут 2007-го г.в. поставил 10-ю Винду, никаких проблем. На планшете сейчас тоже 10-ка стоит, тоже никаких трудностей.
На свой самый первый ноут 2007-го г.в. поставил 10-ю Винду, никаких проблем. На планшете сейчас тоже 10-ка стоит, тоже никаких трудностей.
А зачем для МТ4 или МТ5 10-ку ставить?))
Может меня сейчас пинать начнут, но год назад я спокойно на ноуте (2008) с хрюшей работала, и знаете не жалуюсь. У меня не 24/7 торговля, так что ноут до сих пор для подстраховки под рукой, раньше как никак качественнее делали, сейчас все более одноразовое пошло(((.
увы, есть такой опыт, что старые вещи надежнее, я свой старый ноут 2007г отдал своему куму в автомастерскую лет 5 назад, сам в шоке, что ноут и в неотапливаемом помещении и весь в машинном масле, а до сих пор работает, кнопки правда начали выпадать
мой пример - это практика за последние лет 5, на 2 работах, и если бы один ноут вышел из строя - обычно один сломался, жди в течении полугода неисправности у другого ноута (есть конечно некая статистика что Acer в основном очень хрупкие, но... тут сложно предположить где снабженцы и как все это закупают)
имхо или ВПС или mini-PC - это разумно и надежно, единственное главное на брак в mini-PC не попасть, тут уж дело случая
Зачем что-то потрошить, если можно ставить минималку. Я лично уже не один год работаю VDS->Debian->Wine->MT4/5. Мое решение описывал в Linux и ему подобные.
А зачем для МТ4 или МТ5 10-ку ставить?))
Может меня сейчас пинать начнут, но год назад я спокойно на ноуте (2008) с хрюшей работала, и знаете не жалуюсь. У меня не 24/7 торговля, так что ноут до сих пор для подстраховки под рукой, раньше как никак качественнее делали, сейчас все более одноразовое пошло(((.
Дык если всё лицензионное и апгрейд до 10-ки на халяву, так почему бы и не поставить? :) Хотя планшет её тянет с большим трудом, да.
По поводу одноразовости современной техники - склонен согласиться. Во имя уменьшения размеров и массы степень интеграции готовых девайсов стала такой, что ремонт за разумные деньги просто невозможен. А может это не следствие, а цель. Но в любом случае, ремонтопригодность стала приближаться к нулю.
А зачем для МТ4 или МТ5 10-ку ставить?))
Может меня сейчас пинать начнут, но год назад я спокойно на ноуте (2008) с хрюшей работала, и знаете не жалуюсь. У меня не 24/7 торговля, так что ноут до сих пор для подстраховки под рукой, раньше как никак качественнее делали, сейчас все более одноразовое пошло(((.
Так попробуйте не год назад, а сейчас актуальные версии МТ4/5 на Windows XP установить и поработать с ними. ))
А не за горами и с Window 7 таже херня приключится.
Так попробуйте не год назад, а сейчас актуальные версии МТ4/5 на Windows XP установить и поработать с ними. ))
А не за горами и с Window 7 таже херня приключится.
Говоря Вашим же языком))) а на хера мне вин 10 или 8 ставить, если мне ОС нужна только для работы МТ4, в танчики не играю, в соц сетях не залипаю))) предпочитаю реал. И как показывает практика ни
хрюша ни вин 7 еще долго не умрут. Вы же не покупаете себе Гелик для поездки на работу. когда можно обойтись машиной и за 1 млн рэ?) Понты конечно никто не отменял, но по
мне это удел скудоумных людей)
Говоря Вашим же языком))) а на хера мне вин 10 или 8 ставить, если мне ОС нужна только для работы МТ4, в танчики не играю, в соц сетях не залипаю))) предпочитаю реал. И как показывает практика ни
хрюша ни вин 7 еще долго не умрут. Вы же не покупаете себе Гелик для поездки на работу. когда можно обойтись машиной и за 1 млн рэ?) Понты конечно никто не отменял, но по
мне это удел скудоумных людей)
Ок, я на на английском напишу:
The MetaTrader platforms will no longer support Windows XP, Windows 2003 and Windows Vista after 01 October 2017.
Older versions of MetaTrader 4 and MetaTrader 5 will continue to work on these systems,
but will not be able to receive updates after 01 October 2017. Also, installers will not run on these operating systems.
Даже если вдруг у Вас работает где-то по недоразумению какая-то старая версия МТ, то в любой момент она может перестать коннектится к серверу брокера, ибо старый билд.
А через время и с вин7 будет ровно тоже самое. Причем скорее раньше, чем позже.