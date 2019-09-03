Linux и ему подобные
Я использую Debian и на нем уже довольно давно отказался от стандартного wine, в пользу wine-staging от WineHQ.
Вот что у меня стоит
Не забываем настроить нужную нам ОСь в wine
Как видите я настроил на Windiws 10
mt4setup.exe - последняя сборка которая была доступна на официальном сайте
mt5-amd64.exe - данная сборка позволяет установить x64 под wine, если вас устраивает x32 то ставьте доступную сейчас на сайте
Поэтому первоначально хотелось бы, чтобы кто-нибудь написал статью, либо на первой страницы этой темы подробно для чайников описал последовательность действий: Как запустить Метатрейдер на линуксе.
Опишу настройку своего VDS (подходит так-же и для VPS).
Когда я задумался о запуске MT на постоянной работе чтоб не гонять домашние машины. То само собой просмотрел многие варианты, но т.к. у меня уже был арендованный VDS для WEB и других серверов, решил сделать все на нем.
Вот что я имею на VDS
Как видите, это один из дешевых вариантов. На котором работают некоторые сервера а так-же запущены 3 терминала MT, на каждом по 9 графиков с экспертами.
Можно конечно установить полноценную Desktop версию, но с ней влетит много лишнего хлама, которым вы не будете пользоваться. Поэтому устанавливаем минимальную версию операционки (я использовал Debian).
Можно при установке сразу установить SSH сервер, который позволяет более комфортно в дальнейшем управлять своим сервером.
Правим /etc/apt/sources.list. Вот какой у меня (конечно убрал все лишнее что скорее всего вам не понадобиться):
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.ru.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.ru.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
#### Wine
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ jessie main
После чего определяемся какое рабочее окружение нам подходит. Выбирать нужно из легких вариантов, чтоб не нагружать всякими излишками наш сервер. Я установил MATE, минимальную версию.
И само собой желательно установить дисплейный менеджер (хотя конечно можно обойтись и без него). Я выбрал LightDM.
Вот как таковое и все, наш сервер имеет рабочее окружение. Подключаемся к удаленному рабочему столу нашего сервера (если провайдер не предоставляет данную возможность, вам придется установить VNC сервер).
Нам осталось накатить wine-staging, MT и можно работать.
Опишу настройку своего VDS (подходит так-же и для VPS).
Когда я задумался о запуске MT на постоянной работе чтоб не гонять домашние машины. То само собой просмотрел многие варианты, но т.к. у меня уже был арендованный VDS для WEB и других серверов, решил сделать все на нем.
Вот что я имею на VDS
Как видите, это один из дешевых вариантов. На котором работают некоторые сервера а так-же запущены 3 терминала MT, на каждом по 9 графиков с экспертами.
Можно конечно установить полноценную Desktop версию, но с ней влетит много лишнего хлама, которой вы не будете пользоваться. Поэтому устанавливаем минимальную версию операционки (я использовал Debian).
Можно при установке сразу установить SSH сервер, который позволяет более комфортно в дальнейшем управлять свои сервером.
Правим /etc/apt/sources.list. Вот какой у меня (конечно убрал все лишнее что скорее всего вам не понадобиться):
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.ru.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.ru.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
#### Wine
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ jessie main
После чего определяемся какое рабочее окружение нам подходит. Выбирать нужно из легких вариантов, чтоб не нагружать всякими излишками наш сервер. Я установил MATE, минимальную версию.
И само собой желательно установить дисплейный менеджер (хотя конечно можно обойтись и без него). Я выбрал LightDM.
Вот как таковое и все, наш сервер имеет рабочее окружение. Подключаемся к удаленному рабочему столу нашего сервера (если провайдер не предоставляет данную возможность, вам придется установить VNC сервер).
Нам осталось накатить wine-staging, MT и можно работать.
Класс!
Спасибо
Довольно часто всплывают разговоры о настройке и работе MT в подобных системах. Вот и подумалось объединить рассуждения в этой теме.
А сертификат можно там сохранять ? У меня открытие брокер, там сертификат идет к логину и паролю (при первой регистрации он автоматом сохраняются в хранилище сертификатов виндовс).
А сертификат можно там сохранять ? У меня открытие брокер, там сертификат идет к логину и паролю (при первой регистрации он автоматом сохраняются в хранилище сертификатов виндовс).
Честно говоря не обращал внимание на данность. Но по идеи сертификат сохраняет терминал. И скорее всего кладет его в своей директории, которая само собой есть и при работе под wine.
По крайней мере с какими брокерами я не работал, проблем с данностью не встречал. А их число уже за несколько десятков точно перевалило.
Честно говоря не обращал внимание на данность. Но по идеи сертификат сохраняет терминал. И скорее всего кладет его в своей директории, которая само собой есть и при работе под wine.
По крайней мере с какими брокерами я не работал, проблем с данностью не встречал. А их число уже за несколько десятков точно перевалило.
Я как то раз пробовал через PlayOnLinux (и wine сам докачивался) установить, но у меня эта проблема возникла... а Брокер сказал что сертификат не устанавливается в хранилище. Нужно наверное будет попробовать как нибудь протестировать на досуге через Wine по Вашей схеме поставить
Как бы MQ неожиданно не передумали совместимость MT с Wine поддерживать из-за малого количества пользователей. Да и сейчас MT недоделанным выглядит, если через Wine запускать ))
Ничего не имею против Linux (у меня Arch Linux на одном из компов), но для MT это чужеродная ОС.
Я все хочу перебраться с винды на линукс полностью, Начал изучать немного, однако текущие дела не отпускают... Пока что просто HelloWorld через Visual Studio Code написал что бы посмотреть как все обстоит тут.
Если кто то программирует под линукс, напишите плиз в чем на ваш взгляд существенная разница ? Я пока что для себя определил что основное различие - это подход к компиляции программы (не считая других расширений для библиотек (so вместо dll и прочие... тому подобное) ). Подскажите на что еще упор делать стоит ? В каких нюансах еще существенные различия ? Какие книги / ресурсы Вы бы порекомендовали касательно компиляции под линукс посмотреть?
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Довольно часто всплывают разговоры о настройке и работе MT в подобных системах. Вот и подумалось объединить рассуждения в этой теме.