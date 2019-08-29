MT-4 не сохраняет открытые вкладки (кол-во и порядок расположение)

Как заставить это убожество из 90-ых (mt4) заставить сохранять наборы вкладок?

Открыл я 10 графиков.. разместил их в нужном порядке, перетаскивая как мне нужно.. 
Нажал справа внизу "сохранить профиль как" - Default

Закрываю mt4

открываю - вуаля.. вкладки есть, но кол-во другое и очередность нарушена.. 


Как так?

Win10

 
Проблема в винде. У меня нормально сохраняет. МТ4 идеальный терминал.
 
У меня после закрытия все остается так и в том порядке как я открывал и располагал. Win 10  профили ни какие не сохраняю. 
 
Evgeniy Zhdan:
Проблема в винде. У меня нормально сохраняет. МТ4 идеальный терминал.

Идеальный терминал, в котором 5 волн Эллиота рисуются как 4 линии.. гагагага..

И ради 5-ти новых кнопочек рисования - нужно скачивать новую версию.. 

Не смешите..

MT-4 просто первый.. поэтому - распространен.. как софт - это дикое убожество, в котором недоступны такие примитивные вещи, как:
- указать свой часовой пояс

- сохранить свою цветовую тему

- любые другие вещи, которые доступны в аналогичном софте...

Ладно.. поищем брокера с другим нормальным софтом... 

 
1) Что надо скачивать для 5й волны? Индюк какой-то? Причем тут МТ4?

2) МТ4 не первый

3) Часовой пояс у вас на локальной машине (компьютер называется). МТ4 вещает время сервера.

4) Сохраняй сколько душе угодно, все там можно. Просто мозгов нет.

5) Какие вещи нах?

6) Скатертью дорога.

 
Как какие? Наример кнопка - "Куда пойдэ цена?" , нажимаешь в итоге ответ - "В право!"

Или гороскоп свой подключаешь , заходишь, а тебе надпись - "Cегодня торговать нельзя, возможен слив депо!"  и т.д

 
Еще нет кнопки "сделать все классно" :(

1) если ты слеп - то я тебе расскажу:

нарисуй мне в MT4 встроенными средствами "воны эллиота"? Слабо?  открою тебе секрет, хамло: эта кнопочка есть только в Mt5... и то  - она рисует криво.. 5 волн - у нее как 4 линии.. парадокс =).. точнее - дебилизм...

3) сложно сделать пересчет на локальное время, как другом софте? =)..

шрифты - вырви глаз.. из эпохи win95

4) покажи мне, как можно сохранить "цветовую тему" (не шаблон).. или только блаблабла можем?

5) простые.. например "до установки ордера - показывать "сколько будут потери/профит в пунктах и валюте депозита".. как это сделано в любом другом нормально терминале

6) посылать будешь жену свою..

 
Так как тут сохранить свою тему?
Ну-ка.. идеальный поклонник идеального терминала.. научите нас.. Чтоб в выпадающем меню она появилась..

 
Волны Эллиота нормальный трейдер на глаз определяет, а не "кнопочка нужна хрю-хрю".

Сохрани шаблон. Извращениями занимаешься какими-то. Не нравится что-то, никто не держит. Иди жене пожалуйся и в жилетку ей поплачь

Вы торговать пришли в терминал или цвета менять...
