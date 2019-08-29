MT-4 не сохраняет открытые вкладки (кол-во и порядок расположение) - страница 2
Волны Эллиота нормальный трейдер на глаз определяет, а не "кнопочка нужна хрю-хрю".
Сохрани шаблон. Извращениями занимаешься какими-то. Не нравится что-то, никто не держит. Иди жене пожалуйся и в жилетку ей поплачь
Посмотри в правый нижний угол монитора и увидишь локальное время. Что за детский сад.
Вы торговать пришли в терминал или цвета менять...
Я привык пользоваться нормальными инструментами в своей работе.. ты когда на машине едешь - ты будешь ногами подгребать и выбегать ее толкать каждый раз на светофоре? Или все-таки комфортнее ехать с климатом, музыкой и в нормальном салоне? =)..
Я привык пользоваться нормальными инструментами в своей работе.. ты когда на машине едешь - ты будешь ногами подгребать и выбегать ее толкать каждый раз на светофоре? Или все-таки комфортнее ехать с климатом, музыкой и в нормальном салоне? =)..
Вот пример, где все для людей..
Ладно.. юзайте дальше божественный терминал =).. Тема закрыта.. оппоненты слились..
Вот пример, где все для людей..
Так в чем проблема? Пользуйся или сегодня обострение?
Сохранить тему == сохранить шаблон.
Да, на глаз. Ты для начала хоть с одним "активом" разберись, "волновик" х**в.
Вставка - значки - стрелка вверх / вниз.
Так в чем проблема? Пользуйся или сегодня обострение?
Там слил, пришел искать счастья сюда. И тут, видимо, слил. Плохой танцор.
Только такой момент, что все брокеры сидят на мт4/5, и свои платформы мало открывают и то , в основном , копируют
тема != шаблон
Значок - это не стрелка... не путай теплое с мягким.. стрелка - это линия с концом как у стрелы..
вообщем, одно блаблаблабла от тебя.. ок, слив засчитан
смешной ты.. и ущербный =).. тебе по ходу и в Жигулях комфортно ездить =).. ну да в твоем селе на большем и не ездят, как я понял..