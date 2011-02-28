Как лучше реализовать? - страница 4

Новый комментарий
 
MetaDriver:

https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10---

MetaTrader 5 Client Terminal build 373...

  1. MQL5: Добавлено целочисленное свойство графика CHART_BRING_TO_TOP, позволяющее выводить соответствующий график поверх остальных графиков.
...
Не, не то. Это свойство относится к расположению окон, и к активности окна не имеет отношения.
 
sergeev:

в хелпе на сайте есть

но это не то. надо событие, а не свойство. Событие одно и один раз, а свойство крути как хочешь.

А! Понял. Да такого нет. Ну предложи, може сделают. Вапчета свойства тоже не было, по первой просьбе добавили.

Можно правда и самому отлавливать изменения свойств графиков.

Ещё одна тема.  Создание "универсального диспетчера состояний терминала". :-))

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
 
Urain:
Не, не то. Это свойство относится к расположению окон, и к активности окна не имеет отношения.
Попробовать надо. Ты уже пощупал?
 

Не знаю, мож я тебя неправильно понял, но вот этот скрипт отработал в соответствии с ожиданиями - перелистал все открытые графики.


#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int      Time=2000;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   for(long i=ChartNext(0); i>0; i=ChartNext(i))
   {
     ChartSetInteger(i,CHART_BRING_TO_TOP,true);
     Sleep(Time);
   }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartOpen - Документация по MQL5
 
MetaDriver:

Не знаю, мож я тебя неправильно понял, но вот этот скрипт отработал в соответствии с ожиданиями - перелистал все открытые графики.


Правда когда я его запустил при хаотичном расположении чартов на экране -он сломал отображение графиков.

Сейчас все они у меня показывают примерно так:



 
MetaDriver:

Правда когда я его запустил при хаотичном расположении чартов на экране -он сломал отображение графиков.

Сейчас все они у меня показывают примерно так:

все верно сломал. Тут надо бы еще одну заявку в сервисдеск кинуть.

Дело в том, что раскрытым "на весь фрейм" может быть только одно дочернее окно (в данном случае окно чарта), которое сверху, и когда какое-то другое окно "раскрывается" , то предыдущее "восстанавливается" то есть уменьшает свой размер.

Тут конечно может быть особенность MDI приложений и работы окон на уровне самой винды, хотя мне почему то мало верится, наверно просто метаквоты недосмотрели.

 

Прикольно. При повторном запуске сломанное отображение починяется. Другими способами починить не удалось.. :))

Проблема и решение свободно воспроизводятся.

Пора писать в сервисдеск?

;)

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
MetaDriver:

Активность чарта, имеется в виду когда полоска активности меняет цвет из серого на голубой. А для того чтоб активировать чарт не обязательно ведь кликать в поле чарта, можно кликнуть на полосе активности. Вот это событие как раз и не отслеживается ни как.

Просто может возникнуть ситуация когда активный чарт должен отличатся от пассивных. Например на активном чарте должен появится интерфейс управления.

Сейчас активность можно отловить только через клик в поле чарта. При этом клик в полосе активности игнорируется. Вот это как раз и есть тот небольшой недочёт.


 
Urain:

Активность чарта, имеется в виду когда полоска активности меняет цвет из серого на голубой. А для того чтоб активировать чарт не обязательно ведь кликать в поле чарта, можно кликнуть на полосе активности. Вот это событие как раз и не отслеживается ни как.

Просто может возникнуть ситуация когда активный чарт должен отличатся от пассивных. Например на активном чарте должен появится интерфейс управления.

Сейчас активность можно отловить только через клик в поле чарта. При этом клик в полосе активности игнорируется. Вот это как раз и есть тот небольшой недочёт.

Напиши в сервисдеск. Мне кажется сделают. Лехко.
 
sergeev:

все верно сломал. Тут надо бы еще одну заявку в сервисдеск кинуть.

Угу, написал.
12345
Новый комментарий