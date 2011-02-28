Как лучше реализовать? - страница 4
https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10---
MetaTrader 5 Client Terminal build 373...
...
-
MQL5: Добавлено целочисленное свойство графика CHART_BRING_TO_TOP,
позволяющее выводить соответствующий график поверх остальных графиков.
в хелпе на сайте есть
но это не то. надо событие, а не свойство. Событие одно и один раз, а свойство крути как хочешь.
А! Понял. Да такого нет. Ну предложи, може сделают. Вапчета свойства тоже не было, по первой просьбе добавили.
Можно правда и самому отлавливать изменения свойств графиков.
Ещё одна тема. Создание "универсального диспетчера состояний терминала". :-))
Не, не то. Это свойство относится к расположению окон, и к активности окна не имеет отношения.
Не знаю, мож я тебя неправильно понял, но вот этот скрипт отработал в соответствии с ожиданиями - перелистал все открытые графики.
Сейчас все они у меня показывают примерно так:
все верно сломал. Тут надо бы еще одну заявку в сервисдеск кинуть.
Дело в том, что раскрытым "на весь фрейм" может быть только одно дочернее окно (в данном случае окно чарта), которое сверху, и когда какое-то другое окно "раскрывается" , то предыдущее "восстанавливается" то есть уменьшает свой размер.
Тут конечно может быть особенность MDI приложений и работы окон на уровне самой винды, хотя мне почему то мало верится, наверно просто метаквоты недосмотрели.
Прикольно. При повторном запуске сломанное отображение починяется. Другими способами починить не удалось.. :))
Проблема и решение свободно воспроизводятся.
Пора писать в сервисдеск?
;)
Активность чарта, имеется в виду когда полоска активности меняет цвет из серого на голубой. А для того чтоб активировать чарт не обязательно ведь кликать в поле чарта, можно кликнуть на полосе активности. Вот это событие как раз и не отслеживается ни как.
Просто может возникнуть ситуация когда активный чарт должен отличатся от пассивных. Например на активном чарте должен появится интерфейс управления.
Сейчас активность можно отловить только через клик в поле чарта. При этом клик в полосе активности игнорируется. Вот это как раз и есть тот небольшой недочёт.
все верно сломал. Тут надо бы еще одну заявку в сервисдеск кинуть.