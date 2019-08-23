Уважаемые разработчики, откуда берете прогнозные значения в Экономическом календаре? - страница 4
Если бы меня учили работать с такими правилами, как я процитировал выше
То я бы не закрыл их через час-два. А ждал бы подольше. И сейчас у меня своп был бы больше, чем прибыль.
новости отрабатываются в первые секунды, максимум пару минут. о каких часах Вы говорите
новости отрабатываются в первые секунды, максимум пару минут. о каких часах Вы говорите
Вот, видите. В фундаменталке сколько людей, столько и мнений.
Т.е. по вашему не существует новостей, влияние которых продолжается через час, день и более? Все влияние до нескольких минут?
А чуть выше говорили, что эта новость еще за полгода начала отрабатываться.
Дмитрий, 2019.08.22 13:30
Об этом изменении ставки было известно еще в начале года - рынок давно все отыграл
так говорят, когда надо объяснить какое то движение.
Вот это мне больше всего нравится в фундаменталке. Если рынок после новости пошел не в сторону ожидания, найдутся те кто скажут: "так он же уже давно отыграл эту новость", а если в ту: "ну вот видите, фундаментальный анализ - сила".
Ну, тут ты не прав - изменение ставки совпало с прогнозом. Так что все по честному
Не буду спорить. Мне ближе тех.анализ, по-крайней мере, помогает зарабатывать.Может кто-то умеет стабильно зарабатывать на фундаменталке, а не время от времени. Умеет анализировать отработанные и неотработанные новости. Для меня это темный лес.
https://www.fxtaa.com/zagadki-yekonomicheskogo-kalendarya-forex/ прочитай.
не понял зачем приплел ДЦ, ну да ладно, они тоже виноваты
от цифр, которые появляются в нем, зависят действия огромного числа трейдеров, что приводит цены на финансовые активы (валюты, акции и т.д.) порой к очень волатильным движениям.
Это только в том случае, если думать, что руководители хедж-фондов с капиталом в миллиарды долларов ориентируются на показания бесплатных календарей в сети
верить надо тому прогнозу, на который реагируют сотрудники похоронного бюро (в нашем случае валюта) и важно не сколько проживете, а то больше или меньше прогнозного)
ну Вы и пример привели. желаю Вам долгой жизни
То-есть минимальный прогноз с вашей точки зрения самый правильный? А почему не мой? Ведь это моя жизнь. Сколько захочу столько и напрогнозирую себе, а уж сбудется или нет не от меня зависит.
В общем вопрос конкретный: Какому прогнозу можно доверять?
Не буду спорить. Мне ближе тех.анализ, по-крайней мере, помогает зарабатывать.Может кто-то умеет стабильно зарабатывать на фундаменталке, а не время от времени. Умеет анализировать отработанные и неотработанные новости. Для меня это темный лес.
А в волновом анализе, например, все однозначно и нет двояких мнений?
1. Когда плачет грудной ребенек, мамочки говорят, что это из- за "коликов" в животе, но на самом деле этого ни кто не знает, но объяснять ведь как то надо. то же самое можно сказать и про эту фразу- "цена уже отыграла эту новость" ..Про Важность (волотильность) новости согласен. надо каждую смотреть самому. Например, откуда, в местном календаре, взяли, что новости по франции являются важными?
Правильно решили, что эта новость (тут) - средней важности, вот как раз Франция -
==========
Чарт сделан на Метатрейдере 5 с использованием Brainwashing/AscTrend индикаторов (MT5) этой ветки совместно со следующими индикаторами:
То-есть минимальный прогноз с вашей точки зрения самый правильный? А почему не мой? Ведь это моя жизнь. Сколько захочу столько и напрогнозирую себе, а уж сбудется или нет не от меня зависит.
В общем вопрос конкретный: Какому прогнозу можно доверять?