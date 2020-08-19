Асинхронное и многопоточное программирование в MQL - страница 21
Вот для наглядного примера, примерное написание линейного асинхронного кода в одном потоке.
CTask *task2 = obj2.CALLBACK_FUNC(DeleteOrdersLimits(Magic)); //Выполняется асинхронно в пуле потоков
это не будет работать:
но при использовании многопоточных приложений контроль этих потоков - это головная боль разработчика, не проверил готовность расчета - получил баг, который в неизвестное время появится
ладно, было у меня желание в топике с таким красивым названием отписаться - написал, так написал... вспомнил Дон Кихота и его вечную борьбу с ветряными мельницами ))))
команда профессионалов собралась достойная, думаю есть еще о чем поговорить
....
ЗЫ Зачем мне, гипотетически, ваш ГУИ и пр., если это можно в два притопа написать на Шарпах или Питоне? Юзеру тем более без разницы на чем написано, ему функциональность нужна, а не конкретика реализации. Т.е., программисту подобные продукты не нужны, а юзеру вообще без разницы, ему цена важна, а на Шарпах это заведому дешевле и функциональней.
1. А покупателей своих шарповских программ Вы где искать будете?
2. А как докажите безопасность этих программ?
3. Вы, как опытный программист, предлагаете отказаться от прикладного языка в разработке ТС, потому что... я за годы так и не понял почему.
4. Если предлагаете сделать гибридную программу, - использовать GUI шарпа, а логику писать на МКЛ, - попробуйте связать шарповские таблицы с советником. Уже полгода прошло, а статья которая бы показывала как это сделать еще не вышла. Подозреваю, там очень серьезные проблемы. А GUI на уровне кнопок - можно и штатной библиотекой сделать.
Короче, Ваше предложение оставить МКЛ, это как предложение сделать то, не знаю что и пойти туда, не знаю куда, потому что там, вроде бы неплохо кормят....
это не будет работать:
Это работает в Си и С++ в одной из библиотек ))
Чем отличается mql от C++ ?
Было бы желание разработчиков, то этот функционал в mql для них реализовать очень даже реально.
Ведь сама идея стоит то внимания. тем более эти технологии известны.
И скорее всего работа на агентах реализована подобным образом, в пуле потоков.
1. Покупателей искать на стороне. На Маркете свет клином не сошелся.
Маркет - это никак не бизнес. Вот, для МК - это часть бизнеса.)
2., 3. и 4. Для меня МКЛ (или любой другой язык любого терминала) не более чем язык интерфейса между терминалом и ТС. ТС не должна зависеть от терминала, и должна иметь возможность через соответствующий интерфейс подключаться к любому терминалу.
У меня эта концепция изначально. Все это вполне реализуемо, не вижу проблем. Вот, скажем, что делает МКЛ с помощью ДЛЛ.
1 и 2 - не ответили. Искать непонятно где и непонятно как убеждать что программы безопасны? И инструкцию по запуску в 10 страниц предлагать прочитать, как ТС написанную на неприкладном языке подключать ко всевозможным платформам? ))
Мультиплатформенная ТС - хочешь поставить? - Выучись на программиста и поймешь как!
Знаете, Вы каждый раз заставляете меня смеяться. Ну серьезно. Программист-практик, который призывает не использовать прикладной язык для решения узкоспециализированных задач, а решать эти задачи на УНИВЕРСАЛЬНЫХ языках, ради УНИВЕРСАЛЬНОСТИ! Практичность и целесообразность просто бьет ключем из каждой фразы.
....
Никакого импорта библиотек в МКЛ нет. В базе данных видим историю ТФ 1м и стакан. Все это заполняется реал-тайм по ходу пьесы.
Нет. Это вы просто передаете данные из платформы раз в минуту. Вы покажите живое взаимодействие и заполнение таблицы данными чаще, чем раз в секунду. И данные должны передаваться в двух направлениях. Из МКЛ в шарп и обратно.
Знаете, Вы каждый раз заставляете меня смеяться. Ну серьезно. Программист-практик, который призывает не использовать прикладной язык для решения узкоспециализированных задач, а решать эти задачи УНИВЕРСАЛЬНЫМИ методами и ради УНИВЕРСАЛЬНОСТИ! Практичность и целесообразность просто бьет ключем из каждой фразы.
Если честно, мне тоже весело читать ваши посты. О бизнесе, в частности.
Никого я ни к чему не призываю и ничем не торгую. Хотите использовать потоки - используйте С++/С#, и никаких проблем. Или можете вечно стонать, что в МКЛ нет потоков.
Нет. Это вы просто передаете данные из платформы раз в минуту. Вы покажите живое взаимодействие и заполнение таблицы данными чаще, чем раз в секунду. И данные должны передаваться в двух направлениях. Из МКЛ в шарп и обратно.
Раз в минуту. Знаток технологий.)) Есть у вас событие -ОнТик, вызываете по нему функцию ДЛЛ и передаете текущие данные о свече. Все.)
Ну, ладно, проехали.
...
Хотите использовать потоки - используйте С++/С#, и никаких проблем.