Опрос: Какая доходность\просадка по эквити для вас приемлема, на счету от 1000$? - страница 2
Не знаю как кому, а мне очевидно, что доходность по эквити - это фантом не имеющий ровным счётом никакого значения.
доходность фантом, а просадка реальная - большая просадка основная причина слива счетов, бывает правда некоторые растягивают мучения, начинают пополнять депозит или вспоминают, как раньше весь рунет насчет локирования позиций свою правоту доказывал - пытаются в лок убыток зафиксить, а потом ищут способы распутать лок ))))
Обратите внимание - не фактор восстановления, а среднемесячный фактор восстановления.
Это на 12 делить что ли? Есть тут один трейдер, у него 31, но он во время просадки пополняет счет, а потом снимает средства :) Доходность 3-5%, просадка 20%. 179 подписчиков...
Маленькое уточнение, доходность по эквити - фантом. Это как упущенная выгода. Никакой реальной материальной значимости не имеет. Только сожаление. )))
Во-первых, у Вас в опросе нет ни единого слова про просадку по балансу.
Во-вторых, просадка (любая) должна быть минимальная (желательно 0), а доходность по балансу должна быть как можно больше. )))
Моя вина, я и тему-то не с первого раза создал. Без просадки не будет доходности... Соотношение 1к2 — лучшее, чего я добился. Вопрос лишь в том, что может заинтересовать подписчиков. Изначально я думал, что главный фактор — это нетерпимость к риску. Мысль была создать сигнал с 3-5% просадкой, но теперь, оказывается (судя по опросу) нужно идти в другую сторону)))
Не "без просадки не будет доходности", а, к сожалению, без просадки не обходится. Ну просто нет идеальной стратегии/реализации, учитывающей все ньюансы рынка и движения цены. Поэтому стремление к уменьшению просадок приветствуется. ))) Отсюда - чем меньше просадки, тем лучше.
Что касается рейтинга MQ, то я (исключительно по анализу отзывов на форуме) считаю его ущербным. Уже по одному критерию: "Мало сделок". А если эти "мало сделок" приносят за тот же отчётный период прибыли больше, чем "с нормальным количеством сделок"? Кто и на каком основании решил сколько именно сделок должно быть? Абсолютная субъективность...
Судя по опросу, никого слив 50% депо не смущает :) Да тут даже не в просадке дело. Психологически очень сложно управлять таким счетом, когда есть право только на 2 ошибки + после просадки от стопа в 25%, чтобы вернуть баланс к прежним значениям — нужен профит 35%, а если просадил на 50% — счет нужно увеличивать уже в 2 раза (и это все нужно сделать к закрытию месяца)
С другой стороны, логика тоже есть в таких результатах: крупные суммы в дилинге нет смысла держать, — отсюда доходность в приоритете над рисками.
Рейтинг на MQL5 не работает — факт.
Это на 12 делить что ли? Есть тут один трейдер, у него 31, но он во время просадки пополняет счет, а потом снимает средства :) Доходность 3-5%, просадка 20%. 179 подписчиков...
Когда я писал, что среднемесячный ФВ должен быть >=1, то имел ввиду критерий, по которому я принимаю решение после прогона теста о годности эксперта. ФВ из отчёта теста делим на количество месяцев, в течении которых был произведён прогон теста и получаем среднемесячный ФВ.
Значит про разные вещи говорим.
Не "без просадки не будет доходности", а, к сожалению, без просадки не обходится. Ну просто нет идеальной стратегии/реализации, учитывающей все ньюансы рынка и движения цены. Поэтому стремление к уменьшению просадок приветствуется. ))) Отсюда - чем меньше просадки, тем лучше.
Если еще у кого то есть сомнения, что такое баланс? То картинкО вам доходчиво покажет, что мне ОЧЕНЬ нравятся балансисты)))
Ну, картинка впечатляющая, безусловно. Но не будете так любезны пояснить каким таким образом можно добиться такого результата?
Сеткой?
К тому же, эта картинка ну никак не подтверждает утверждение, что незафиксированная прибыль имеет какое то значение.