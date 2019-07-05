Опрос: Какая доходность\просадка по эквити для вас приемлема, на счету от 1000$? - страница 4
Как вариант, самую первую сделку заряжайте на всю котлету, но так чтобы наверняка ушло в +. Будет стартовый запас 20-100% к первоначальному депо, на него Вы бы подписались
Ага, или в минус)) Это же не казино, речь идет о ТС. А то, что вы описали, — называется тильт. За июнь стата показала 53% доходность при просадке 15% (по эквити) — фильтрану входы, лот увеличу. Будет вам 100%\50%. Вот сегодня уже бы 1-2 раза открылся, но сижу, силу воли тренирую))))))))
Читая комментарии, поражаюсь, как можно не понимать азы, занимаясь программированием самоиграек. Здесь вообще-то речь не о доходности, а о допустимых просадках. Во-первых, стоп-лосс должен быть указан всегда. Во-вторых, после каждого стопа приходится сначала отыгрывать потери и только потом зарабатывать прибыль. Поэтому чем реже фиксируется убыток и чем он меньше, тем надёжнее ТС. Например, после потери 50% нужно добиться прибыли 100%, чтобы всего лишь вернуться к безубытку.
Поэтому просадка 10% уже серьёзная проблема, если работать, а не развлекаться.